Фабрегас о работе в «Челси»: «Глупо сейчас об этом думать. Я верю, что останусь в «Комо»

Фабрегас о «Челси»: верю, что останусь в «Комо», глупо об этом думать.

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас высказался о возможном переходе в «Челси».

38-летнего специалиста связывают с работой в лондонском клубе после увольнения Лиэма Росеньора.

Ранее президент «Комо» Мирван Суварсо заявил : «Хочется, чтобы твои сотрудники оставались с тобой как можно дольше, но в конечном счете мы не его владельцы, он волен идти в «Челси », если пожелает».

«Мне нечего сказать по этому поводу, было бы глупо сейчас об этом думать. Я даже не видел никаких цитат нашего президента.

Я верю, что продолжу работать в качестве главного тренера «Комо », – сказал Фабрегас.