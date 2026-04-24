Фабрегас о работе в «Челси»: «Глупо сейчас об этом думать. Я верю, что останусь в «Комо»
Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас высказался о возможном переходе в «Челси».
38-летнего специалиста связывают с работой в лондонском клубе после увольнения Лиэма Росеньора.
Ранее президент «Комо» Мирван Суварсо заявил: «Хочется, чтобы твои сотрудники оставались с тобой как можно дольше, но в конечном счете мы не его владельцы, он волен идти в «Челси», если пожелает».
«Мне нечего сказать по этому поводу, было бы глупо сейчас об этом думать. Я даже не видел никаких цитат нашего президента.
Я верю, что продолжу работать в качестве главного тренера «Комо», – сказал Фабрегас.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Не верю я, что такие слухи появляются просто так.
С чего бы вдруг президенту Комо заявлять, что он отпустит Фабрегаса в Челси, причем без его присутствия🤔