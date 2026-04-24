  • Фабрегас о работе в «Челси»: «Глупо сейчас об этом думать. Я верю, что останусь в «Комо»
10

Фабрегас о работе в «Челси»: «Глупо сейчас об этом думать. Я верю, что останусь в «Комо»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас высказался о возможном переходе в «Челси».

38-летнего специалиста связывают с работой в лондонском клубе после увольнения Лиэма Росеньора.

Ранее президент «Комо» Мирван Суварсо заявил: «Хочется, чтобы твои сотрудники оставались с тобой как можно дольше, но в конечном счете мы не его владельцы, он волен идти в «Челси», если пожелает».

«Мне нечего сказать по этому поводу, было бы глупо сейчас об этом думать. Я даже не видел никаких цитат нашего президента.

Я верю, что продолжу работать в качестве главного тренера «Комо», – сказал Фабрегас.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Человек упорно не хочет выйти из Комы.
Обозначил переговорную позицию.
Не верю я, что такие слухи появляются просто так.

С чего бы вдруг президенту Комо заявлять, что он отпустит Фабрегаса в Челси, причем без его присутствия🤔
Ответ Proper Chels
Видимо, Боэхли привез черный нал лично владельцу.
Ответ Proper Chels
Да да, щас бы Фабрегасу связываться с таким руководством😂
Комо еврокубки маячат, а челси наверное самый худший клуб в Европе сейчас, именно для тренеров. Крайне неприятно удивлюсь, если Сеск пойдет на это)
Ответ JamesBulger7
Челси тоже маячат еврокубки и это АПЛ все-таки, а не кризисная Серия.
Ответ Arthur Nowack
Дружище челси в этом сезоне еврокубков не получит акстись)
Не губи карьеру, Сеск
Президент «Комо» отпустит Фабрегаса в «Челси»: «Мы не его владельцы, он волен идти, если пожелает»
24 апреля, 15:45
Галлас о тренере для «Челси»: «Фабрегас подойдет в долгосрочной перспективе. Чтобы добиться успеха сразу, нужен Симеоне. Он бы очень скоро выиграл с ними трофеи»
23 апреля, 10:39
Мендьета о Фабрегасе: «Челси», «Арсенал» и любые топ-клубы будут рассматривать его кандидатуру. Сеск не будет торопиться, он проделывает невероятную работу в «Комо»
19 февраля, 08:45
Азар хочет, чтобы Фабрегас возглавил «Челси»: «Сказал Франсеску, что он был одним из лучших хавбеков в истории и что ему суждено стать одним из лучших тренеров»
5 февраля, 18:40
