  • «Локомотиву» предложили 12 млн евро за Монтеса. Клуб хочет убедить защитника остаться (Тимур Гурцкая)
«Локомотиву» предложили 12 млн евро за Монтеса. Клуб хочет убедить защитника остаться (Тимур Гурцкая)

– У «Локомотива» есть предложение по Монтесу на 12 миллионов евро.

– Откуда?

– То ли МЛС, то ли Бразилия. Но «Локомотив» хочет его уговорить остаться, – сообщил в шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

Что делать с Челестини?25915 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
Лучше продавать пока ликвидный. 12 ойро неплохая цена, хотя после ЧМ она может стать и больше.
В чем сложно было написать 12 евро?
Сложность. В чем сложность.
Ни в чем. Это сленг.
Ты не пользуешься сленгом?
Почитал твои комментарии... Ты-клоун)
За такие деньги должны еще сами билет купить и платочком помахать
Что то не очень верится )
ага
когда росфутболпозор продает незаигравший шлак за несколько десятков лям евро - то верится
а когда Локо предлагают за защитника 12 лям, не верится
кстати, забившего больше, чем нападающие Гонду, Жерсон, Изидор вместе взятые
Капитан сборной Мексики 💁🏻‍♂️. После ЧМ при хорошем раскладе можно накинуть 3-5 мультов
Карпукаса не хотят убедить остаться. И Пруцева.
Дак писали уже что Карпукасу предложили улучшенный контракт, он отказался. Как жизнь показывает, в таком случае держать не стоит
Он капитан хозяев Чемпионата мира. Сыграет Мексика удачно, и за 20 купят
За такие деньги надо отдавать по-любому
за такие деньги надо обмотать бантиком и доставить первым классом. Монтес после ухода Баринова самый высокооплачиваемый игрок Локо, деньги от продажи пустить на переподписание Карпукаса и Воробьева еще и останется на трансфер условного Андраде из Балтики.
Разумное предложение
Ну 12 лямов для нашего чемпа и "Локо" в нынешних условиях очень хорошие деньги, ещё и за Монтеса. Неплохой защитник, но сумма за него приличная.
"Стулья расползаются как тараканы" (С)
Неплохие филки, но после ЧМ цена может вырасти, некуда торопиться
