«Локомотиву» предложили 12 млн евро за Монтеса. Клуб хочет убедить защитника остаться (Тимур Гурцкая)

«Локомотиву» предлагают продать Монтеса за 12 млн евро.

Тимур Гурцкая рассказал, что за Сесара Монтеса готовы заплатить больше 10 млн евро.

– У «Локомотива » есть предложение по Монтесу на 12 миллионов евро.

– Откуда?

– То ли МЛС , то ли Бразилия. Но «Локомотив» хочет его уговорить остаться, – сообщил в шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.