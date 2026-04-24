Видео с телом Марадоны показали на суде по делу о его смерти. Врач скорой помощи заявил, что у Диего был сильный отек, дома не было дефибриллятора и кислорода

Видео с телом Марадоны после его смерти продемонстрировали в суде.

На судебном заседании по делу о смерти Марадоны было показано 17-минутное видео, снятое судебно-медицинской полицией, на котором экс-футболист после смерти лежит в футбольных шортах и ​​черной футболке, натянутой на живот.

Экс-игрок сборной Аргентины умер дома в Буэнос-Айресе в ноябре 2020 года от сердечной недостаточности в возрасте 60 лет, восстанавливаясь после операции по удалению тромба, перенесенной несколькими днями ранее.

В настоящее время продолжается суд над семью медицинскими работниками, обвиняемыми в халатности при смерти Марадоны. Обвиняемые отрицают свою ответственность, заявляя, что экс-футболист, боровшийся с кокаиновой и алкогольной зависимостью, скончался от естественных причин.

Врач скорой помощи Хуан Карлос Пинто, прибывший на машине скорой помощи к Марадоне домой, в четверг дал показания о состоянии, в котором он обнаружил его после смерти.

«У него был сильный отек, лицо сильно опухло, отек конечностей и шаровидный живот, напоминавший воздушный шар», – сказал Пинто.

Врач добавил, что отек был вызван большим количеством жира и асцита – аномального скопления жидкости в брюшной полости, часто связанного с циррозом печени.

Дочь Марадоны, Джанинна, присутствовавшая на слушании в суде, плакала, когда Пинто говорил, и закрыла лицо руками, когда показали видеозапись.

И Пинто, и полицейский дали показания об отсутствии медицинского оборудования в арендованном доме, где Марадона проходил лечение.

«Там не было ни дефибриллятора, ни кислорода, ничего. В комнате ничто не указывало на то, что пациент находился на домашнем лечении», – сказал Пинто.

Первый судебный процесс по делу о смерти Марадоны был аннулирован в прошлом году после того, как стало известно, что одна из судей тайно принимала участие в съемках документального фильма об этом деле. Второй судебный процесс, проводимый новой коллегией судей, начался на прошлой неделе. Ожидается, что он продлится не менее трех месяцев.