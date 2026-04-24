  От сердечного приступа во время товарищеской игры умер 40-летний экс-форвард сборной Нигерии, «Сивасспора» и «Бешикташа» Энерамо
От сердечного приступа во время товарищеской игры умер 40-летний экс-форвард сборной Нигерии, «Сивасспора» и «Бешикташа» Энерамо

Нигерийская футбольная федерация сообщила, что у 40-летнего мужчины случился сердечный приступ. Он потерял сознание через пять минут после начала товарищеской игры в Кадуне в пятницу.

Генеральный секретарь федерации Мохаммед Сануси назвал его смерть «опустошающей».

Энерамо провел 10 матчей в составе сборной Нигерии и забил три гола. На клубном уровне он поиграл за «Сивасспор», «Бешикташ», «Аль-Иттифак», «Истанбул» и другие команды.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
