От сердечного приступа во время товарищеской игры умер 40-летний экс-форвард сборной Нигерии, «Сивасспора» и «Бешикташа» Энерамо
В 40-лет во время матча умер экс-форвард сборной Нигерии Энерамо.
Экс-форвард сборной Нигерии Майкл Энерамо умер во время матча.
Нигерийская футбольная федерация сообщила, что у 40-летнего мужчины случился сердечный приступ. Он потерял сознание через пять минут после начала товарищеской игры в Кадуне в пятницу.
Генеральный секретарь федерации Мохаммед Сануси назвал его смерть «опустошающей».
Энерамо провел 10 матчей в составе сборной Нигерии и забил три гола. На клубном уровне он поиграл за «Сивасспор», «Бешикташ», «Аль-Иттифак», «Истанбул» и другие команды.
Что делать с Челестини?25915 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем