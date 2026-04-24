«Ман Сити» хочет подписать Унаи из «Жироны». Отступные хавбека – 20 млн евро, «Атлетико» и другие клубы тоже им интересуются (El Chiringuito TV)

«Манчестер Сити » хочет подписать полузащитника «Жироны» Азеддина Унаи.

Как сообщает El Chiringuito TV, 26-летний футболист представляет большой интерес для «горожан».

Помимо них, за игроком следят несколько европейских команд, включая «Атлетико ».

В контракте марокканца есть отступные в размере 20 миллионов евро. Его действующее соглашение с «Жироной» рассчитано до 2030 года.

В этом сезоне Унаи провел 18 матчей в Ла Лиге , забил 5 голов и сделал 2 ассиста. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

Напомним, что летом 2025 года Унаи отказал «Спартаку».