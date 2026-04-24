  • «Ман Сити» хочет подписать Унаи из «Жироны». Отступные хавбека – 20 млн евро, «Атлетико» и другие клубы тоже им интересуются (El Chiringuito TV)
«Ман Сити» хочет подписать Унаи из «Жироны». Отступные хавбека – 20 млн евро, «Атлетико» и другие клубы тоже им интересуются (El Chiringuito TV)

Унаи из «Жироны» привлек внимание «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» хочет подписать полузащитника «Жироны» Азеддина Унаи.

Как сообщает El Chiringuito TV, 26-летний футболист представляет большой интерес для «горожан».

Помимо них, за игроком следят несколько европейских команд, включая «Атлетико».

В контракте марокканца есть отступные в размере 20 миллионов евро. Его действующее соглашение с «Жироной» рассчитано до 2030 года.

В этом сезоне Унаи провел 18 матчей в Ла Лиге, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Напомним, что летом 2025 года Унаи отказал «Спартаку».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер El Chiringuito TV
Эх Унаи
На кого ты Спартак променял...😁😁😁
из одного клуба шейхов подписать игрока в другой клуб шейхов
Прошлая покупка у Жироны оказалась так себе.
Ответ serginn
Прошлая покупка у Жироны оказалась так себе.
какая
Ответ Okaka
какая
видимо Савиньо
Унаи из Арсенала лучше
Считай купили уже
Он очень прессингоустойчивый, что ценится в футболе Пеп-стайл, но вопрос класса. Филлипс тоже казался готовым игроком для Сити после школы Бьелсы
А Унаи из Астон Виллы не хотят подписать?
Сначала подумал, что Унаи из Жироны - это сын Унаи из Эмери😇...😁😄
С техникой у парня все в порядке, накручивает будь здоров, но Пепуна он просто выбесит уже после 2-3 матчей. Этот тип абсолютно не знает, что такое командная игра, берёт мяч - и никого не вижу, никого не слышу, словно кнопка паса на джойстике сломалась.
