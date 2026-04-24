«Ман Сити» хочет подписать Унаи из «Жироны». Отступные хавбека – 20 млн евро, «Атлетико» и другие клубы тоже им интересуются (El Chiringuito TV)
Унаи из «Жироны» привлек внимание «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» хочет подписать полузащитника «Жироны» Азеддина Унаи.
Как сообщает El Chiringuito TV, 26-летний футболист представляет большой интерес для «горожан».
Помимо них, за игроком следят несколько европейских команд, включая «Атлетико».
В контракте марокканца есть отступные в размере 20 миллионов евро. Его действующее соглашение с «Жироной» рассчитано до 2030 года.
В этом сезоне Унаи провел 18 матчей в Ла Лиге, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Напомним, что летом 2025 года Унаи отказал «Спартаку».
Что делать с Челестини?25915 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер El Chiringuito TV
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
На кого ты Спартак променял...😁😁😁