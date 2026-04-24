Соучредитель Clearlake Capital Group Эгбали уделяет «Челси» слишком много внимания в момент, когда у компании проблемы с привлечением средств, считают крупнейшие инвесторы
Некоторые из крупнейших инвесторов Clearlake Capital Group все больше обеспокоены тем, сколько внимания соучредители компании уделяют спорту.
Bloomberg передает, что Бехдад Эгбали, как считают отдельные финансовые партнеры, в последние месяцы уделяет «Челси» непропорционально много времени. Еще большую озабоченность вызывает намерение Хосе Фелисиано купить бейсбольную команду «Сан-Диего Падрес» за рекордные 3,9 млрд долларов.
В то же время Clearlake Capital Group испытывает проблемы с привлечением средств для своего флагманского фонда – Clearlake Capital Partners VIII. Для одного из инвесторов желание Фелисиано купить «Падрес» стало решающим фактором в решении не финансировать CCP VIII.
Clearlake принадлежит около 60% «Челси». Недавно клуб зафиксировал рекордные убытки в размере 260 млн фунтов.
Назначат какого-нибудь Вудворда, через которого дальше будут уничтожать свое бабло. Ну или спортдир получит еще больше власти.