  • Соучредитель Clearlake Capital Group Эгбали уделяет «Челси» слишком много внимания в момент, когда у компании проблемы с привлечением средств, считают крупнейшие инвесторы
Соучредитель Clearlake Capital Group Эгбали уделяет «Челси» слишком много внимания в момент, когда у компании проблемы с привлечением средств, считают крупнейшие инвесторы

Некоторые из крупнейших инвесторов Clearlake Capital Group все больше обеспокоены тем, сколько внимания соучредители компании уделяют спорту.

Bloomberg передает, что Бехдад Эгбали, как считают отдельные финансовые партнеры, в последние месяцы уделяет «Челси» непропорционально много времени. Еще большую озабоченность вызывает намерение Хосе Фелисиано купить бейсбольную команду «Сан-Диего Падрес» за рекордные 3,9 млрд долларов.

В то же время Clearlake Capital Group испытывает проблемы с привлечением средств для своего флагманского фонда – Clearlake Capital Partners VIII. Для одного из инвесторов желание Фелисиано купить «Падрес» стало решающим фактором в решении не финансировать CCP VIII.

Clearlake принадлежит около 60% «Челси». Недавно клуб зафиксировал рекордные убытки в размере 260 млн фунтов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bloomberg
Инвестиции
Сан-Диего
Бехдад Эгбали
бизнес
Сан Диего Падрес - Сандиегские попЫ?
Батяни.
Кстати, судя по инсайдам в самом Челси были бы не против, чтобы Эгбали отвлекся немного и занялся чем-нибудь другим. И более того, он в каждом аспекте управления знатно там всех уже з###ал. Короче говоря, смена занятий будет и ему полезна, и клубу.
Да, но вряд ли станет лучше. В конечном итоге, когда донный актив будет приносить им репутационный ущерб достаточно сильный, то мы их на стадионе в шарфике больше никогда не увидим.

Назначат какого-нибудь Вудворда, через которого дальше будут уничтожать свое бабло. Ну или спортдир получит еще больше власти.
Так никто и не говорит, что будет лучше. Просто отмечают, что он не только решениями, но и лично хорошенько так подз###ал. Тут уже не вопрос лучше-хуже, отдохнуть людям надо немного от такого гениального управленца.
Лучше бы дальше занимался бабками. С футболом у него плохо выходит
То чувство, когда у людей есть далеко не последний клуб АПЛ, а некоторые владельцы недовольны, что ему видите ли, внимания много оказывается.
