Соучредитель Clearlake Capital Group Эгбали уделяет «Челси» слишком много внимания в момент, когда у компании проблемы с привлечением средств, считают крупнейшие инвесторы

Совладелец «Челси» Эгбали критикуется партнерами за чрезмерное внимание к клубу.

Некоторые из крупнейших инвесторов Clearlake Capital Group все больше обеспокоены тем, сколько внимания соучредители компании уделяют спорту.

Bloomberg передает, что Бехдад Эгбали, как считают отдельные финансовые партнеры, в последние месяцы уделяет «Челси» непропорционально много времени. Еще большую озабоченность вызывает намерение Хосе Фелисиано купить бейсбольную команду «Сан-Диего Падрес» за рекордные 3,9 млрд долларов.

В то же время Clearlake Capital Group испытывает проблемы с привлечением средств для своего флагманского фонда – Clearlake Capital Partners VIII. Для одного из инвесторов желание Фелисиано купить «Падрес» стало решающим фактором в решении не финансировать CCP VIII.

Clearlake принадлежит около 60% «Челси». Недавно клуб зафиксировал рекордные убытки в размере 260 млн фунтов.