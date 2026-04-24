Литвинов не согласен, что «Краснодар» не заслужил победу: «Неправильно так говорить. Это футбол, кому-то больше повезло. Исход решили маленькие детали»

Литвинов о том, что «Краснодар» не заслужил победу: неправильно так говорить.

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил результат матча с «Краснодаром » (1:2) в 26-м туре Мир РПЛ .

– Можно ли сказать, что «Краснодар» не заслужил победу?

– Мне кажется, неправильно так говорить. Это футбол. Кому-то больше повезло. Какие-то маленькие детали в этой игре решили исход, – отметил Литвинов.

«Краснодар» с пенальти сравнял счет в концовке 1-го тайма. На 42-й минуте встречи мяч попал в руку хавбеку москвичей Наилю Умярову в штрафной «Спартака». Главный судья Артем Чистяков после просмотра повтора принял решение назначить одиннадцатиметровый удар. Эдуард Сперцян его реализовал.

