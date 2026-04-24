Литвинов не согласен, что «Краснодар» не заслужил победу: «Неправильно так говорить. Это футбол, кому-то больше повезло. Исход решили маленькие детали»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил результат матча с «Краснодаром» (1:2) в 26-м туре Мир РПЛ.

– Можно ли сказать, что «Краснодар» не заслужил победу?

– Мне кажется, неправильно так говорить. Это футбол. Кому-то больше повезло. Какие-то маленькие детали в этой игре решили исход, – отметил Литвинов.

«Краснодар» с пенальти сравнял счет в концовке 1-го тайма. На 42-й минуте встречи мяч попал в руку хавбеку москвичей Наилю Умярову в штрафной «Спартака». Главный судья Артем Чистяков после просмотра повтора принял решение назначить одиннадцатиметровый удар. Эдуард Сперцян его реализовал.

Вчера Кривцов был адекватен, сегодня Литвинов. Даже как-то странно видеть столько джентельменства в нашем футболе)
Да, тоже это написать хотел.
Но странно не это даже.
Странно, что мы радуемся тому, что видим адекватные комментарии 😂
Комментарий скрыт
Неожиданно, но приятно слышать адекватного человека.
Спартач адекватнее фанатов Зенита и ЦСКА))
Так ему и не этично было бы так говорить. Приятно, что человек адекватный. А болельщикам в самый раз. Конечно Краснодар хуже играл, и пенальти случайный совершенно. Можно сказать, что не заслужил
А ты адекватнее комментаторов Спартака и Краснодара)
спасибо, надеюсь его ответ станет примером того, как нужно вести себя игрокам после поражения, в том числе, и нашим
Чистяков сейчас обидно должно стать
правильно Руслан...Краснодар вырвал в эпизодах, которые сами не смогли реализовать...
Джентльмены просто договорились - кому кубок, а кому золото
А теперь представьте, что если бы в данном матче Спартак был конкурентом за чемпионство
Сколько помню у Спартака хоть игроки, хоть тренеры очень редко на судей жаловались
Кавазашвили о пенальти в ворота «Спартака»: «Глупость, грубая ошибка судьи. Мяч не изменил направления полета, просто чиркнул по предплечью Умярова. Чего он испугался? Это на его совести»
24 апреля, 16:08
Агкацев считает, что на нем фолили в момент гола «Спартака»: «Я уже ловил мяч, но со спины воткнулся Литвинов. Судья сказал: «Я такое не даю»
24 апреля, 11:31
Сперцян о том, как изменить правила игры рукой, чтобы не возникало споров: «Не знаю. А с линиями у нас все в порядке разве? Мое дело – играть в футбол»
24 апреля, 10:57
Мозес о том, что «Краснодар» «тащат судьи»: «Пенальти со «Спартаком» был чистый на 100%. Судьи делают свою работу, они никого не поддерживают. Не понимаю такие разговоры»
24 апреля, 10:21
