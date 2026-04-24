Лев Лещенко: «Раздражает, когда по 9 черных на поле в футболе или баскетболе. Не должно быть такого большого количества иностранцев, это неправильно»

Певец Лев Лещенко считает, что легионеров в Мир РПЛ должно быть меньше.

«В силу того, что мы не выступаем на международной арене, я не понимаю: зачем нам такое количество иностранцев? Когда в футболе или в баскетболе на поле по 9 черных, меня это раздражает. Такой перекос только в этих видах спорта. В волейболе играет 2-3 легионера – это нормально.

Не должно быть такого большого количества иностранцев. Это неправильно. Когда вернемся на международную арену, тогда, может, и нужно будет укрепиться. А сейчас иностранцы занимают чужие места.

Если приглашать легионеров, то это должны быть персоны: Кордоба, Халк. Пусть клубы смотрят качество игрока», – заявил народный артист России.

Отметим, что Лещенко болеет за московское «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Исполнителя «День победы» только черные иностранцы раздражают?
Исполнителя «День победы» только черные иностранцы раздражают?
Отличает, но путает.
Это ничего, в шахматах, бывает, разом 16 черных на поле. Сам видел.
Поэтому они чаще всего и проигрывают ))
Кстати, в баскетболе же по 5 игроков. Откуда Лещенко взял по 9 черных на команду в баскетболе?
Ох, уж эти люди с советским воспитанием). Человеконенавистничество крепко засело в головах.
Комментарий удален пользователем
А что вот эти символы - ## - означают в сообщении твоём?
Старый расист
Он еще с Пресли служил))
Комментарий скрыт
Валерьяныч: негр должен вкалывать на хлопковом поле а не на футбольном!
Из полеееей
Доносится налееей!
Расисты и националисты только на Украине, смотрите не перепутайте.
Знаменитые совковые "аетифашизм и дружба народов"!
Да, в СССР конечно же учили ненавидеть другие нации и навязывали агрессивные расовые установки... Ага.

Делать по одному или нескольким индивидуумам твои выводы о государственной политике, это конечно абсолютная глупость: во-первых - это называется бытовой шовинизм, который, к сожалению, был присущ некоторым гражданам Союза. Во-вторых, 35 лет не расисткой и не шовинистической рыночной экономики конечно же не повлияли на менталитет Лещенко...
Комментарий скрыт
Пустыня. Изнывающий от жажды негр ползет по песку. Вдруг видит — стоит рояль, а за ним во фраке сидит Лев Лещенко.
Негр из последних сил хрипит:
— Воды... Пожалуйста... Дай воды...
Лещенко торжественно выпрямляется, берет мощный аккорд и запевает:
— «Прощааааааай! От всех вокзалов поезда уходят в дальние края...»
«Прощай, прощай…»
даже у рояля есть черные клавиши
Лев Валерьянович, валерьяночки бахните... А то тотальным расизмом попахивает.
А он уже))))
Ого! Вот это ему, видать, забористая валерьяночка попалась, что его так понесло))
Да будь ты хоть негром преклонных годов,
Кривым и хромым ротозеем!
За дачу, квартиру, манто и авто,
Пойду с тобой в загс не краснея!!!
В. Маяковский
Красиво, но в оригинале всё-таки Маяковский писал так:
«Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин»
Каминг аут исполняешь?
А меня раздражают дряхлые пенсы на сцене, которые даже под фонограмму рот уже открыть не могут
Это не правильно
Я ни разу не поклонник Лещенко, но на каждого артиста свой слушатель. Кого пенсионеры по вашему должны слушать-Ваню Дмитриенко, Ольгу Бузову?
Вот зачем брать интервью у людей, к спорту никакого отношения не имеющим-загадка
Лещенко был президентом баскетбольного клуба Триумф, который переехал в Питер и переименовался в Зенит, в баскетболе уж точно человек не левый
