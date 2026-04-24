Лев Лещенко: «Раздражает, когда по 9 черных на поле в футболе или баскетболе. Не должно быть такого большого количества иностранцев, это неправильно»

Лев Лещенко: раздражает, когда в футболе или баскетболе на поле по 9 черных.

Певец Лев Лещенко считает, что легионеров в Мир РПЛ должно быть меньше.

«В силу того, что мы не выступаем на международной арене, я не понимаю: зачем нам такое количество иностранцев? Когда в футболе или в баскетболе на поле по 9 черных, меня это раздражает. Такой перекос только в этих видах спорта. В волейболе играет 2-3 легионера – это нормально.

Не должно быть такого большого количества иностранцев. Это неправильно. Когда вернемся на международную арену, тогда, может, и нужно будет укрепиться. А сейчас иностранцы занимают чужие места.

Если приглашать легионеров, то это должны быть персоны: Кордоба , Халк . Пусть клубы смотрят качество игрока», – заявил народный артист России.

Отметим, что Лещенко болеет за московское «Динамо».