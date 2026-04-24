Ямаль признан игроком месяца в Ла Лиге в 3-й раз за сезон. Лучший тренер апреля – Демичелис, лучший молодой футболист – Кубарси
Игроком месяца в чемпионате Испании признан вингер «Барселоны» Ламин Ямаль – у него два гола и два ассиста в трех играх. В этом сезоне он получил награду в третий раз (ранее – в ноябре и декабре).
18-летний игрок обошел Лукаса Бойе («Алавес»), Ведата Мурики («Мальорка»), Карлоса Солера («Реал Сосьедад») и Федерико Виньяса («Реал Овьедо»).
Лучшим молодым футболистом месяца признан Пау Кубарси («Барселона»), тренером месяца – Мартин Демичелис («Мальорка»), который опередил Ханси Флика («Барселона») и Гильермо Альмаду («Реал Овьедо»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Ла Лиги
Правда как-то мимо прошла новость, что Демичелис возглавил Мальорку и вот тут привет Спортсу, им важно в главных новостях дать цитаты того же Мостового брать из других сми, а не давать новости о назначении главных тренеров в топ-лигах.