  • Ямаль признан игроком месяца в Ла Лиге в 3-й раз за сезон. Лучший тренер апреля – Демичелис, лучший молодой футболист – Кубарси
Ямаль признан игроком месяца в Ла Лиге в 3-й раз за сезон. Лучший тренер апреля – Демичелис, лучший молодой футболист – Кубарси

Игроком месяца в чемпионате Испании признан вингер «Барселоны» Ламин Ямаль – у него два гола и два ассиста в трех играх. В этом сезоне он получил награду в третий раз (ранее – в ноябре и декабре).

18-летний игрок обошел Лукаса Бойе («Алавес»), Ведата Мурики («Мальорка»), Карлоса Солера («Реал Сосьедад») и Федерико Виньяса («Реал Овьедо»).

Лучшим молодым футболистом месяца признан Пау КубарсиБарселона»), тренером месяца – Мартин Демичелис («Мальорка»), который опередил Ханси Флика («Барселона») и Гильермо Альмаду («Реал Овьедо»).

Что делать с Челестини?25914 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Ла Лиги
Ого я даже не знал что Демичелис стал тренером)Отличный был игрок.Как же время быстро летит.
Ответ Тимак Капарзо
Ого я даже не знал что Демичелис стал тренером)Отличный был игрок.Как же время быстро летит.
То же самое хотел написать))))
Ответ Тимак Капарзо
Ого я даже не знал что Демичелис стал тренером)Отличный был игрок.Как же время быстро летит.
Ну у него уже есть титулы в Ривер Плейте и ходили слухи, что Демичелис вёл переговоры со Спартаком в ноябре прошлого года.
Правда как-то мимо прошла новость, что Демичелис возглавил Мальорку и вот тут привет Спортсу, им важно в главных новостях дать цитаты того же Мостового брать из других сми, а не давать новости о назначении главных тренеров в топ-лигах.
Ямаль получит приз лучшему игроку сезона
Ответ Рэд Уайт
Ямаль получит приз лучшему игроку сезона
А как же зеротитульная черепашка?
Ответ Рэд Уайт
Ямаль получит приз лучшему игроку сезона
Травма может этому серьёзно помешать...
Вот так мы узнали что Демичелис тренер оказывается 👀
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
36 минут назад
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
51 минуту назад
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
сегодня, 06:00Промо
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Ямаль, Левандовски, Шченсны и фронтмен Coldplay Крис Мартин помогли собрать 59 млн евро для больных детей. Игроки «Барсы» поучаствовали в 9-дневном стриме польского ютубера для фонда по борьбе с раком
вчера, 20:52
