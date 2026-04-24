Ямаль признан игроком месяца в Ла Лиге в 3-й раз за сезон. Лучший тренер апреля – Демичелис, лучший молодой футболист – Кубарси

Ямаль признан игроком месяца в Ла Лиге.

Игроком месяца в чемпионате Испании признан вингер «Барселоны» Ламин Ямаль – у него два гола и два ассиста в трех играх. В этом сезоне он получил награду в третий раз (ранее – в ноябре и декабре).

18-летний игрок обошел Лукаса Бойе («Алавес»), Ведата Мурики («Мальорка »), Карлоса Солера («Реал Сосьедад») и Федерико Виньяса («Реал Овьедо»).

Лучшим молодым футболистом месяца признан Пау Кубарси («Барселона »), тренером месяца – Мартин Демичелис («Мальорка»), который опередил Ханси Флика («Барселона») и Гильермо Альмаду («Реал Овьедо»).