«Реал» и Винисиус не согласовали новый контракт. Признаков прогресса нет, хотя обе стороны настроены на продление (The Athletic)

«Реал» и Винисиус не согласовали продление контракта.

«Реал» и Винисиус Жуниор не приблизились к продлению контракта, сообщает The Athletic.

Ранее журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг писал, что между клубом и вингером есть принципиальная договоренность , сторонам осталось уладить последние детали.

По информации The Athletic, никаких признаков продления соглашения, истекающего в конце июня 2027 года, пока нет. Переговоры начались еще в январе прошлого года, с того времени существенного прогресса в этом вопросе не наблюдалось.

Отмечается, что вингер вряд ли покинет «Мадрид » этим летом. Во-первых, больше всего он хотел бы остаться, во-вторых, уход в качестве свободного агента через год будет для него более финансово выгодным. Успешное выступление на чемпионате мира в составе сборной Бразилии может укрепить его позиции на переговорах.

«Реал», в свою очередь, пока не демонстрирует готовности удовлетворить финансовые требования футболиста. Клуб уверен, что он продлит контракт, поскольку обе стороны хотят одного и того же. Помимо желания Винисиуса остаться, одним из главных аргументов является крепкая связь между ним и президентом Флорентино Пересом .

Очевидной проблемой остается финансовый аспект. Существует значительная разница между позицией «сливочных» и запросами игрока.