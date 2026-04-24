70

«Реал» и Винисиус не согласовали новый контракт. Признаков прогресса нет, хотя обе стороны настроены на продление (The Athletic)

«Реал» и Винисиус Жуниор не приблизились к продлению контракта, сообщает The Athletic.

Ранее журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг писал, что между клубом и вингером есть принципиальная договоренность, сторонам осталось уладить последние детали.

По информации The Athletic, никаких признаков продления соглашения, истекающего в конце июня 2027 года, пока нет. Переговоры начались еще в январе прошлого года, с того времени существенного прогресса в этом вопросе не наблюдалось.

Отмечается, что вингер вряд ли покинет «Мадрид» этим летом. Во-первых, больше всего он хотел бы остаться, во-вторых, уход в качестве свободного агента через год будет для него более финансово выгодным. Успешное выступление на чемпионате мира в составе сборной Бразилии может укрепить его позиции на переговорах.

«Реал», в свою очередь, пока не демонстрирует готовности удовлетворить финансовые требования футболиста. Клуб уверен, что он продлит контракт, поскольку обе стороны хотят одного и того же. Помимо желания Винисиуса остаться, одним из главных аргументов является крепкая связь между ним и президентом Флорентино Пересом.

Очевидной проблемой остается финансовый аспект. Существует значительная разница между позицией «сливочных» и запросами игрока.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
Пожалуйста, провалите это продление
Аль-Хиляль проваливает второй чемпионат, нужна звезда - вперёд за Винисиусом
Нет уж нет, пусть будет у вас :)
От лица всех болельщиков Барселоны желаю, чтобы Винисиус остался в Реале еще лет на 10
100% Нельзя терять такое лицо клуба
Интересно, кто взял бы Винисиуса в роли свободного агента?
Все, кто мог бы потянуть его запросы по финансам.
Комментарий скрыт
Пожалуйста, хоть бы ничего не получилось🙏🙏🙏
Чемодан-вокзал-пустыня!
Как болельщик Реала желаю чтобы эти переговоры провалились.
Хоть одна хорошая новость за сегодня).
Ждем после ухода обезьяниуса: "Перес - расист, не продлевал со мной контракт из-за цвета моей кожи"
хоть бы ушёл я тебя умоляю 🙏🥴
А можно чтобы ещё и Ригоберка с Климовым не продлили контракт со Спортс?)
«Отпустил бы Винисиуса, но не Мбаппе. В обороне команда развалена. Арбелоа не улучшил игру. Недостаточно просто ладить с игроками». Ринкон о «Реале»
24 апреля, 05:10
«Реал» и Винисиус договорились о продлении контракта. Самым высокооплачиваемым игроком клуба останется Мбаппе (Флориан Плеттенберг)
23 апреля, 17:01
Перес не продаст Винисиуса и уверен в продлении контракта с вингером. На жалобы на бразильца президент «Реала» отвечает: «Это мое дело, оставьте это мне» (Marca)
22 апреля, 14:15
«Продать Винисиуса – лучшее решение для «Реала». Он создал внутренний раскол в раздевалке, захватил власть, и никто его не остановил». Журналист El Chiringuito Санс о вингере
21 апреля, 22:59
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
36 минут назад
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
51 минуту назад
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
сегодня, 06:00Промо
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Ямаль, Левандовски, Шченсны и фронтмен Coldplay Крис Мартин помогли собрать 59 млн евро для больных детей. Игроки «Барсы» поучаствовали в 9-дневном стриме польского ютубера для фонда по борьбе с раком
вчера, 20:52
