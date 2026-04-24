  • Лапочкин об игре Умярова и Оласы рукой: «Если Мажич говорил, что это не пенальти, то какой тогда 11-метровый «Спартаку»? Давайте сами себя не обманывать, что это два разных эпизода»
Лапочкин о попадании мяча в руку Умярову и Оласе: идентичные моменты.

Сергей Лапочкин высказался о попаданиях мяча в руку Наилю Умярову (в матче «Спартак» – «Краснодар») и Лукасу Оласе («Краснодар» – «Балтика»).

– Солидарны ли вы с объяснением руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича, почему в матче «Краснодар» – «Балтика» рука Оласы – это не пенальти?

– Не солидарен. Объяснение не соответствует картинке. Николай Титков ни с кем не вступает в единоборство, он смотрит на мяч и хочет в него сыграть. Потом нам говорят, что Титков играет в мяч, но это не так. Рука Оласы отставлена, он инициирует этот контакт. У нас игра в футбол, это не гандбол. Мяч попадает в руку – должен быть назначен пенальти.

Но представим, что мы выслушали объяснения Мажича, поверили им. Через три дня происходит похожий момент, где мы видим два разных решения.

Хватит, давайте не будем сами себя обманывать, что это два разных эпизода. Это два идентичных момента.

Нам, наверное, скажут, что Умяров стоит один, но Джон Кордоба его подтолкнул, и рука Наиля осталась [в том же месте]. Должно быть либо два пенальти, либо не должно быть нигде. Но если Мажич ранее объяснил, что это не пенальти, то какой тогда здесь 11‑метровый?

– Вы за какой вариант: два пенальти или в обоих эпизодах нет 11‑метрового?

– Я за два пенальти, потому что рука и там, и там оставлена, мяч летит далеко и попадает в руку. Два 11‑метровых – всем было бы более‑менее понятно, споров бы не было, – отметил экс-рефери.

Левников верно не поставил пенальти в ворота «Краснодара» за попадание в руку Оласы в игре с «Балтикой», решил департамент судейства: «Рука в нормальном положении»

Скандальный пенальти против «Спартака»: Умяров сыграл рукой? Такой же не дали в ворота «Краснодара»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Конечно же Два разных эпизода: один Краснодару, второй в ворота Краснодара😃
Ладно Лапочкин, но Левников и тут, и там был🤦‍♂️ Арбитр ФИФА 😔 Жуть, конечно!
Он его подтолкнул, но рука Наиля осталась. Где бл осталась? Где была до толчка или там куда прилетел мяч? Какие то спец мозги им вставляют так говорить?
В текстурах застряла
Это вторично, два пенальти или два не пенальти. Главная проблема - одинаковые трактовки и решения судьи, о чем все давно и говорят.
Две разные трактовки одного судьи причем.
Рука Умярова - для кого надо рука...
Лапочкин через раз народ обманывает своей экспертизой, но это норма для матч тв...
Вчера почитал комментарии "уважаемых" экс-арбитров. Лапочкин - не пенальти, Федотов - пенальти, Николаев - не пенальти! Х.. их разберёшь. Но, вроде 2:1, что не пенальти, всё таки 👆
Лапочкин же сказал что в обоих случаях пенальти, почему 2:1?)
суть в том что одинаковые эпизоды трактуются по-разному. Или это 2 пенальти, или ни одного!
Это два разных судьи с двумя субъективными мнениями
