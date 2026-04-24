44

Тренер «Униона» Эта: «Я не стремилась укреплять роль женщин, но это накладывает на меня ответственность. Хочу убеждать людей своими результатами»

Главный тренер «Униона» Мари-Луизе Эта высказалась о внимании, которое она получает в связи с назначением в клуб Бундеслиги.

34-летняя специалистка стала первой женщиной-тренером в клубах топ-5 лиг.

«Я понимаю этот интерес. Я осознаю, что это значит в социальном плане. Это накладывает на меня ответственность – хочу я этого или нет.

Моей главной целью никогда не было укрепление роли женщин. Я всегда хотела убеждать людей своими результатами», – заявила Мари-Луизе Эта.

«Унион» сегодня сыграет в гостях с «Лейпцигом» в 31-м туре Бундеслиги. Матч начнется в 21:30 по московскому времени.

Тренер «Униона» Эта о работе с мужчинами и женщинами: «Разницы нет. Я поддерживала чувствительных мужчин, а были женщины, которым нужен хороший пинок под зад»

Так, ну Эту мы выслушали. А что скажет Та?🤓
А что насчёт слов Бога?
Та в Баварии играет. Он пока никого не тренирует. Как начнет, тогда, может, и скажет)
Футболисты подкаблучники получаеться в Унионе
спортс за эту неделю новостей про Унион запилил больше чем за весь прошлый год
Повестку отрабатывают.
А если бы Гаджи Муслимыча назначили , тоже повестка ?
А новости накрыли бы нас с головой )
Щас люди со Спортса, которые женщин и футбол видели только в телевизоре, тебе твое место укажут! Ишь!
Ну вот.
Тема с футбола тихонечко сползает в гуманитарную сферу, в сферу человеческих отношений и инклюзивности.
А где футбол?
На втором плане.

Здесь уж извините, но футбол превратился из главного персонажа в вспомогательное орудие для продвижения аосолбтно неуместных либеральных ценностей.
Наверное это кому то нравится.
А мне нравился футбол в классическом виде.
До зоны вылета 6 очков, так что запас есть
Уже 0-3. Если в чем-то убедила, то в другом.
Женщинам нужно поднимать женский футбол. Который все поднимают, поднимают, а воз и ныне там.
Мужскому футболу они нечего нового дать не могут.
В тренерском штабе да, они не глупы, могут шарить в психологии или тактике.
Но у них нет главного авторитета. Они не смогут замотивировать, в ситуации когда положение почти провадьное
Видимо руководители Униона решили хайпануть на Этой. Вероятность того, что Унион вылетит напрямую крайне мала. В стыки могут угодить, если оставшиеся игры "сольют". За то сколько "звону" в СМИ ⏰⏰⏰ - внимание к команде возросло многократно.
Если в следующем туре дома обыграют Кёльн, то наверняка остануться в Бундеслиге.
Спойлер, проиграет 7-8 матчей подряд и уволят
