Тренер «Униона» Эта: «Я не стремилась укреплять роль женщин, но это накладывает на меня ответственность. Хочу убеждать людей своими результатами»

Тренер «Униона» Эта: не стремилась укреплять роль женщин, хочу убеждать работой.

Главный тренер «Униона» Мари-Луизе Эта высказалась о внимании, которое она получает в связи с назначением в клуб Бундеслиги.

34-летняя специалистка стала первой женщиной-тренером в клубах топ-5 лиг.

«Я понимаю этот интерес. Я осознаю, что это значит в социальном плане. Это накладывает на меня ответственность – хочу я этого или нет.

Моей главной целью никогда не было укрепление роли женщин. Я всегда хотела убеждать людей своими результатами», – заявила Мари-Луизе Эта.

«Унион» сегодня сыграет в гостях с «Лейпцигом» в 31-м туре Бундеслиги. Матч начнется в 21:30 по московскому времени.

