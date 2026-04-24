Тренер «Униона» Эта: «Я не стремилась укреплять роль женщин, но это накладывает на меня ответственность. Хочу убеждать людей своими результатами»
Главный тренер «Униона» Мари-Луизе Эта высказалась о внимании, которое она получает в связи с назначением в клуб Бундеслиги.
34-летняя специалистка стала первой женщиной-тренером в клубах топ-5 лиг.
«Я понимаю этот интерес. Я осознаю, что это значит в социальном плане. Это накладывает на меня ответственность – хочу я этого или нет.
Моей главной целью никогда не было укрепление роли женщин. Я всегда хотела убеждать людей своими результатами», – заявила Мари-Луизе Эта.
«Унион» сегодня сыграет в гостях с «Лейпцигом» в 31-м туре Бундеслиги. Матч начнется в 21:30 по московскому времени.
Тренер «Униона» Эта о работе с мужчинами и женщинами: «Разницы нет. Я поддерживала чувствительных мужчин, а были женщины, которым нужен хороший пинок под зад»
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Bild
А новости накрыли бы нас с головой )
Тема с футбола тихонечко сползает в гуманитарную сферу, в сферу человеческих отношений и инклюзивности.
А где футбол?
На втором плане.
Здесь уж извините, но футбол превратился из главного персонажа в вспомогательное орудие для продвижения аосолбтно неуместных либеральных ценностей.
Наверное это кому то нравится.
А мне нравился футбол в классическом виде.
Мужскому футболу они нечего нового дать не могут.
В тренерском штабе да, они не глупы, могут шарить в психологии или тактике.
Но у них нет главного авторитета. Они не смогут замотивировать, в ситуации когда положение почти провадьное
Если в следующем туре дома обыграют Кёльн, то наверняка остануться в Бундеслиге.