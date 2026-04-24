  • Алаев о встрече по лимиту: «Клубы предложили отложить изменения, оставить «13-8» при возвращении к международным турнирам. Мы приняли позицию министра, наши доводы услышали»
Глава Мир РПЛ Александр Алаев рассказал, как прошла встреча с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым по вопросу ужесточения лимита.

Ранее сообщалось, что РПЛ единогласно согласовала позицию против ужесточения лимита. Сегодня Дегтярев подписал приказ об изменении лимита на легионеров, согласно которому со следующего сезона в заявке команды не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более семи. Сейчас клубы могут включать в заявку до 13 легионеров, на поле одновременно могут находиться 8 из них.

«Хорошо, что состоялась, мы ждали, пообщались, большинство клубов было. Министр подписал приказ, действует с 1 июля, «12-7».

Министр официально попросил позицию, все 16 клубов приняли единогласно решение, что считают действующий лимит эффективным, а изменения – нецелесообразными.

Также все 16 клубов выдвинули предложения. Первое: в случае возвращения к международным соревнованиям была возможность вернуться на «13-8». Второе: с учетом того, что лимит может сильно повлиять на ситуацию в футболе, мы предлагали перспективу два-три года посмотреть, как будет. Мы уважаем позицию государства, принимаем ее, будем работать.

Благодарен, что наши доводы были услышаны. Мы договорились, что будем вместе мониторить ситуацию. Смотреть, какие изменения будут после «12-7». После следующего сезона соберемся, подведем итоги.

Дискуссия длилась очень долго, министр озвучил позицию, мы ее уважаем, клубы приняли это. Клубы выразили свою позицию. Как мне кажется, друг друга услышали. Министр сказал любому клубу: «Приезжайте, будем общаться». Мы нашли компромисс, надеюсь, будет сохранен, внушает оптимизм», – сказал Алаев.

Никаких нестыковок у Алаева. Доводы услышаны, конструктивно пообщались, Дегтярев подписал как и говорил - 12/7.
Ну да а какие там доводы могут быть у главы РПЛ против министра, которому решение с самого верха спустили к тому же?
Алаев только "так точно!" ответить может.
А с чего вы взяли, что министру сверху нашептали?
Вообще-то министр уже большой мальчик, и в полномочиях у Минспорта с 2015 года решать дела по лимиту в любых видах спорта.
И вы как бы плохо знаете министра, он в этом деле очень строгий и принципиальный.
Вон смотрите сколько под него законов уже переписали.
Даже самый элементарный, чтобы он утверждал региональных министров, брать их или снимать с должности.
Он такой, что ему власть нужна, такая, чтобы его слово было закон. Тем более, что в первую очередь как раз должно быть развитие детско-юношеского спорта, за который отвечают именно регионы, и клубы. 99% клубов живут на гос деньги, и в этот выделяемый бюджет входит и развитие детского спорта, однако, раз министр сказал, что клубы мало тратят с этих денег на детско-юношеский футбол, значит так и есть. И то, что сейчас происходит, это давление на увеличение количества денег на детей.
И не говорите, что это министр должен заниматься, матчасть для начала учите, где, кто, и как, и за что кто отвечает.
Министр сказал любому клубу: «Приезжайте, будем общаться»
Размер мзды не указал?Или все индивидуально?
Да он баню просто имел в виду
А как по мне, ничего трагичного. Ну уберут лишнего Мукунку из клуба. Мало ли таких лавки протирают. Да и на поле не трагично. Всё же это не 10 + 5. Не думаю, что прям глобально что то изменится в нашем футболе. Но лучше бы, конечно, министр занимался детско - юношеским футболом, а не лез в РПЛ.
это в следующем сезоне ничего трагичного. 7+4 и сейчас большинство клубов потянут без особой потери в качестве. а через сезон пойдет перелив вообще всех более менее качественных паспортов в клубы первой шестерки. а остальные кем играть будут? а самое главное — кто на эту феерию будет смотреть? а еще через сезон?
Я о другом думаю. Новый чемп через 3 месяца. Как быть с контрактами?
"Также все 16 клубов выдвинули предложения"

Предложения - ок, но что на это ответил министр? Принял ли он другое мнение?

"Мы предлагали перспективу два-три года посмотреть, как будет"

Будет никак. Невозможно ничего увидеть за такой короткий период. Можно и сейчас смотреть, у нас же и нынешний лимит не используют почти все клубы РПЛ. Какие выводы сделать можно? Батраковы и Кисляки растут и при нынешнем лимите, ужесточать его не нужно, так как это негативно скажется на качестве футбола, а значит можно потерять спонсоров.

"Мы уважаем позицию государства, принимаем ее"

Если позиция никудышная, то нужно ее оспаривать, лоббировать другие подходы.

"Благодарен, что наши доводы были услышаны"

А точно услышаны?

"После следующего сезона соберемся, подведем итоги"

Если за этот год министра спорта не уволят, то разговор будет такой же, как и сейчас.

"Министр сказал любому клубу: «Приезжайте, будем общаться»"

О чем с ним можно общаться? Человек не разбирается ни в одном вопросе, за который отвечает.

"Мы нашли компромисс"

Так какой компромисс? Не видно заявлений, что новый лимит будет действовать несколько лет. Или что при возвращении еврокубков его ослабят.
У Алаева спрашивают - как дела?
В целом или в частности?
В целом.
В целом з######!
А в частности?
А в частности - п#####!
Мы сказали, что против, но указ все равно подписан. Спасибо, что наши доводы услышаны 🤡
Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы! И ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят!
Челом били? Если нет, то не сработает.
Так эту получается что наши паспортисты не годны к международным турнирам и хуже иностранцев?Так они воют что привозят в РПЛ не качественных иностранцев,но потом то когда допустят снова их будут привозить.
Ну это мы поняли что посидели хорошо. Да и без обеда наверное не остались.
Материалы по теме
Митрофанов о новом лимите в РПЛ: «Встреча с Дегтяревым прошла хорошо. Проект 12+7, работа идет. РФС сформирует и направит позицию»
24 апреля, 14:55
Гендиректор «Балтики» о встрече РПЛ с Дегтяревым: «Лимит договорились не комментировать. Была позитивная и рабочая обстановка»
24 апреля, 14:45
Дегтярев об ужесточении лимита: «Хотим побудить клубы перераспределить расходы в пользу детского футбола. В планах – лимит 5/10, но решение примем исходя из работы команд»
24 апреля, 14:08
РПЛ попросит Дегтярева заморозить новый лимит на легионеров на 2-3 года. Клубы лиги не хотят ужесточения, но не будут выступать против решения министра спорта (Иван Карпов)
24 апреля, 11:22
Газизов о встрече РПЛ с Дегтяревым по лимиту: «От того, поддержим мы или нет, ничего не решается. Министр имеет право сделать все возможное. Алаев от нас все скажет»
24 апреля, 08:52
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
35 минут назад
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
50 минут назад
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
сегодня, 06:00Промо
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
Ко всем новостям
Последние новости
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Ямаль, Левандовски, Шченсны и фронтмен Coldplay Крис Мартин помогли собрать 59 млн евро для больных детей. Игроки «Барсы» поучаствовали в 9-дневном стриме польского ютубера для фонда по борьбе с раком
вчера, 20:52
Рекомендуем