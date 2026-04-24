Алаев о встрече по лимиту: «Клубы предложили отложить изменения, оставить «13-8» при возвращении к международным турнирам. Мы приняли позицию министра, наши доводы услышали»

Алаев о встрече по лимиту: клубы вынесли 2 предложения, нас услышали.

Глава Мир РПЛ Александр Алаев рассказал, как прошла встреча с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым по вопросу ужесточения лимита.

Ранее сообщалось , что РПЛ единогласно согласовала позицию против ужесточения лимита. Сегодня Дегтярев подписал приказ об изменении лимита на легионеров, согласно которому со следующего сезона в заявке команды не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более семи. Сейчас клубы могут включать в заявку до 13 легионеров, на поле одновременно могут находиться 8 из них.

«Хорошо, что состоялась, мы ждали, пообщались, большинство клубов было. Министр подписал приказ, действует с 1 июля, «12-7».

Министр официально попросил позицию, все 16 клубов приняли единогласно решение, что считают действующий лимит эффективным, а изменения – нецелесообразными.

Также все 16 клубов выдвинули предложения. Первое: в случае возвращения к международным соревнованиям была возможность вернуться на «13-8». Второе: с учетом того, что лимит может сильно повлиять на ситуацию в футболе, мы предлагали перспективу два-три года посмотреть, как будет. Мы уважаем позицию государства, принимаем ее, будем работать.

Благодарен, что наши доводы были услышаны. Мы договорились, что будем вместе мониторить ситуацию. Смотреть, какие изменения будут после «12-7». После следующего сезона соберемся, подведем итоги.

Дискуссия длилась очень долго, министр озвучил позицию, мы ее уважаем, клубы приняли это. Клубы выразили свою позицию. Как мне кажется, друг друга услышали. Министр сказал любому клубу: «Приезжайте, будем общаться». Мы нашли компромисс, надеюсь, будет сохранен, внушает оптимизм», – сказал Алаев.