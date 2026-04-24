Алаев о встрече по лимиту: «Клубы предложили отложить изменения, оставить «13-8» при возвращении к международным турнирам. Мы приняли позицию министра, наши доводы услышали»
Глава Мир РПЛ Александр Алаев рассказал, как прошла встреча с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым по вопросу ужесточения лимита.
Ранее сообщалось, что РПЛ единогласно согласовала позицию против ужесточения лимита. Сегодня Дегтярев подписал приказ об изменении лимита на легионеров, согласно которому со следующего сезона в заявке команды не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более семи. Сейчас клубы могут включать в заявку до 13 легионеров, на поле одновременно могут находиться 8 из них.
«Хорошо, что состоялась, мы ждали, пообщались, большинство клубов было. Министр подписал приказ, действует с 1 июля, «12-7».
Министр официально попросил позицию, все 16 клубов приняли единогласно решение, что считают действующий лимит эффективным, а изменения – нецелесообразными.
Также все 16 клубов выдвинули предложения. Первое: в случае возвращения к международным соревнованиям была возможность вернуться на «13-8». Второе: с учетом того, что лимит может сильно повлиять на ситуацию в футболе, мы предлагали перспективу два-три года посмотреть, как будет. Мы уважаем позицию государства, принимаем ее, будем работать.
Благодарен, что наши доводы были услышаны. Мы договорились, что будем вместе мониторить ситуацию. Смотреть, какие изменения будут после «12-7». После следующего сезона соберемся, подведем итоги.
Дискуссия длилась очень долго, министр озвучил позицию, мы ее уважаем, клубы приняли это. Клубы выразили свою позицию. Как мне кажется, друг друга услышали. Министр сказал любому клубу: «Приезжайте, будем общаться». Мы нашли компромисс, надеюсь, будет сохранен, внушает оптимизм», – сказал Алаев.
Вообще-то министр уже большой мальчик, и в полномочиях у Минспорта с 2015 года решать дела по лимиту в любых видах спорта.
И вы как бы плохо знаете министра, он в этом деле очень строгий и принципиальный.
Вон смотрите сколько под него законов уже переписали.
Даже самый элементарный, чтобы он утверждал региональных министров, брать их или снимать с должности.
Он такой, что ему власть нужна, такая, чтобы его слово было закон. Тем более, что в первую очередь как раз должно быть развитие детско-юношеского спорта, за который отвечают именно регионы, и клубы. 99% клубов живут на гос деньги, и в этот выделяемый бюджет входит и развитие детского спорта, однако, раз министр сказал, что клубы мало тратят с этих денег на детско-юношеский футбол, значит так и есть. И то, что сейчас происходит, это давление на увеличение количества денег на детей.
И не говорите, что это министр должен заниматься, матчасть для начала учите, где, кто, и как, и за что кто отвечает.
Предложения - ок, но что на это ответил министр? Принял ли он другое мнение?
"Мы предлагали перспективу два-три года посмотреть, как будет"
Будет никак. Невозможно ничего увидеть за такой короткий период. Можно и сейчас смотреть, у нас же и нынешний лимит не используют почти все клубы РПЛ. Какие выводы сделать можно? Батраковы и Кисляки растут и при нынешнем лимите, ужесточать его не нужно, так как это негативно скажется на качестве футбола, а значит можно потерять спонсоров.
"Мы уважаем позицию государства, принимаем ее"
Если позиция никудышная, то нужно ее оспаривать, лоббировать другие подходы.
"Благодарен, что наши доводы были услышаны"
А точно услышаны?
"После следующего сезона соберемся, подведем итоги"
Если за этот год министра спорта не уволят, то разговор будет такой же, как и сейчас.
"Министр сказал любому клубу: «Приезжайте, будем общаться»"
О чем с ним можно общаться? Человек не разбирается ни в одном вопросе, за который отвечает.
"Мы нашли компромисс"
Так какой компромисс? Не видно заявлений, что новый лимит будет действовать несколько лет. Или что при возвращении еврокубков его ослабят.
