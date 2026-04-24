Моуринью об уходе в «Реал» или сборную Португалии: «Ничего не хочу говорить, уже все сказал. В конце сезона у нас с «Бенфикой» будет 10 дней, чтобы решить: работаем или расходимся»

Жозе Моуринью: у нас с «Бенфикой» будет 10 дней, чтобы решить, что дальше.

У Жозе Моуринью спросили, готов ли он остаться в «Бенфике», если получит предложения от «Реала » или сборной Португалии .

«Я не хочу ничего больше говорить на этот счет. Я уже сказал по поводу «Бенфики» то, что должен был сказать, и дополнительных комментариев давать не буду.

Все знают ситуацию. Когда сезон закончится, у нас будет 10 дней на то, чтобы решить, продолжим ли мы сотрудничество или разойдемся. Я уже сказал то, что хотел. Я уже сказал достаточно, возможно, даже более чем достаточно, так что нет нужды что-то добавлять. И мне незачем это повторять. Вот и все», – отметил главный тренер лиссабонцев.

Также Моуринью прокомментировал информацию о том, что якобы находится не в лучших отношениях с президентом «Бенфики» Мануэлем Руем Коштой.

«Сегодня писали, что я злюсь на президента. Я злюсь только из-за того, что по какой-то причине они не дали мне значок в честь того, что я 25 лет являюсь членом клуба. Думаю, они про меня забыли. В остальном все в порядке, никаких проблем», – сказал 63-летний специалист.