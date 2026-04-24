  Моуринью об уходе в «Реал» или сборную Португалии: «Ничего не хочу говорить, уже все сказал. В конце сезона у нас с «Бенфикой» будет 10 дней, чтобы решить: работаем или расходимся»
Моуринью об уходе в «Реал» или сборную Португалии: «Ничего не хочу говорить, уже все сказал. В конце сезона у нас с «Бенфикой» будет 10 дней, чтобы решить: работаем или расходимся»

У Жозе Моуринью спросили, готов ли он остаться в «Бенфике», если получит предложения от «Реала» или сборной Португалии.

«Я не хочу ничего больше говорить на этот счет. Я уже сказал по поводу «Бенфики» то, что должен был сказать, и дополнительных комментариев давать не буду.

Все знают ситуацию. Когда сезон закончится, у нас будет 10 дней на то, чтобы решить, продолжим ли мы сотрудничество или разойдемся. Я уже сказал то, что хотел. Я уже сказал достаточно, возможно, даже более чем достаточно, так что нет нужды что-то добавлять. И мне незачем это повторять. Вот и все», – отметил главный тренер лиссабонцев.

Также Моуринью прокомментировал информацию о том, что якобы находится не в лучших отношениях с президентом «Бенфики» Мануэлем Руем Коштой.

«Сегодня писали, что я злюсь на президента. Я злюсь только из-за того, что по какой-то причине они не дали мне значок в честь того, что я 25 лет являюсь членом клуба. Думаю, они про меня забыли. В остальном все в порядке, никаких проблем», – сказал 63-летний специалист.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
Вылетел от Бенфики из ЛЧ будучи тренером Фенербахче, потом возглавил Бенфику , вылетел от Реала и теперь возглавит его
Один из величайших тренеров в истории. Хотелось бы снова увидеть его в Реале. А Арбелоа был бы идеальным помощником.
Ответ Dexter Morgan
Давно уже сдулся
Пусть в сборную Италии идет! Будет любопытно
Ответ Stelfort
В реал! Как болельщик хочу! Этому составу ничего не поможет, но хоть весело будет)
Ответ odinokov nick
Ага, обхохочешься до срачки....
Жозе красавчик 💪 Если бы сдулся, в Реал не звали
в общем готов идти в реал.
в своей манере заговорил зубы.
