  • Дивеев за миллион рублей купил картину Эрнста Неизвестного «Апокалипсис»: «Это моя самая дорогая покупка, если не считать квартиру в Москве, но ни разу не пожалел потраченных денег»
Дивеев за миллион рублей купил картину Эрнста Неизвестного «Апокалипсис»: «Это моя самая дорогая покупка, если не считать квартиру в Москве, но ни разу не пожалел потраченных денег»

Игорь Дивеев: купил за миллион картину и не жалею.

Игорь Дивеев рассказал, что заплатил миллион рублей за картину.

– Ты рассказывал, что супруга привила тебе любовь к музеям.

– Уже все прошли в Петербурге: Юсуповский дворец, Эрмитаж, Музей пожарной охраны, Кунсткамеру. Жаль, в легендарную тюрьму «Кресты» не попали – ее закрыли. Летом хотим доехать до Петергофа, были там только зимой.

– Что больше всего понравилось?

– Эрмитаж и Юсуповский дворец. Одна картина у меня до сих пор в памяти. Вот, смотри (показывает фото картины «Неравный брак» Василия Пукирева – Спортс”). Что видишь?

– Похоже на венчание. Скорее всего, это брак по расчету: девушка гораздо моложе жениха.

– Все правильно говоришь, но обрати внимание на задний план. Смысл картины вот в чем: мужчины, изображенные за парой, – бывшие мужья невесты, духи. Сам жених – вдовец. Вот его умершая жена.

– Классно.

– Вот для этого и фоткаю картины, которые мне понравились. Потом читаю в интернете, какой смысл вкладывал автор, сравниваю свои впечатления с мнением критиков: «Тут согласен. А здесь – ни фига себе, я не додумался».

– Твой любимый музей?

– Уффици во Флоренции. Очень красиво, до сих пор слюни текут.

– Есть желание приобрести какую-нибудь понравившуюся картину?

– Уже купил одну. Называется «Апокалипсис», автор – Эрнст Неизвестный. Отдал около миллиона рублей. Это моя самая дорогая покупка, если не считать квартиру в Москве, но ни разу не пожалел потраченных денег, – сказал защитник «Зенита».

Ну,скажем это лучше,чем кроссовки Смолова...
Ответ Сергей Круг
Ну,скажем это лучше,чем кроссовки Смолова...
Комментарий скрыт
Ответ Ллб
Комментарий скрыт
Один запах че стоит..
А почему Эрнст неизвестный? Он же Константин)
Ответ samdl
А почему Эрнст неизвестный? Он же Константин)
Константин -- это Киану Ривз.
А Эрнст -- известный довольно , всё-таки продюссер первого канала
Ответ samdl
А почему Эрнст неизвестный? Он же Константин)
Установили в Одессе памятник неизвестному матросу Рабиновичу.
Туристы интересуются:
- А почему неизвестному?! Фамилия же Рабинович.
Гид отвечает:
- Неизвестно таки, был ли он матросом.
Я сегодня купил новую летнюю резину.
Ответ Ю. Евгеньевич
Я сегодня купил новую летнюю резину.
А автор кто?
Ответ Ллб
А автор кто?
Некто Виатти. Наверное, итальянец.
Я купил за 1500 р на озоне картину Айвазовского, не оригинал, но тоже нормально
Ответ kanabeos
Я купил за 1500 р на озоне картину Айвазовского, не оригинал, но тоже нормально
А я в Русский музей обычно на Айвазовского хожу смотреть в СПб. Не знал, что можно на Озоне заказать в пункт выдачи
Ответ andrew.p
А я в Русский музей обычно на Айвазовского хожу смотреть в СПб. Не знал, что можно на Озоне заказать в пункт выдачи
Далеко СПБ уж очень от меня) на озоне есть все, заказывал все что необходимо, и доски заказывал, и памятники даже можно заказать
А помидору за 900р жалко ему
Ответ Spartakus1984
А помидору за 900р жалко ему
Ну а ты перепродай помидор через год за тысячу. Хотя, кому я это говорю 💁🤦
Ответ Spartakus1984
А помидору за 900р жалко ему
Дядя Волк, а тебе 900 рублей на водку не жалко в Пятёрочке каждую неделю?)
Один книги читает, другой живописью увлекается, не центр обороны, а клуб что, где, когда. Культурная столица)
Ответ Dj_dale
Один книги читает, другой живописью увлекается, не центр обороны, а клуб что, где, когда. Культурная столица)
Что это за футбольные комментарии на нашем культурологическом сайте?!
Ответ Dj_dale
Один книги читает, другой живописью увлекается, не центр обороны, а клуб что, где, когда. Культурная столица)
ДА НЕ ТУПЫЕ МЫ, НЕ ТУПЫЕ
Хорошо, когда у человека есть время на знакомство с прекрасным и вкус. В принципе аудиогиды очень помогают обратить внимание на картины в части их смысла Например, Мало кто замечает на Бурлаках на Волге на заднем плане дым буксира, а это уже говорит, что от людской тяги в то время откатывались, и бурлаки были скорее уходящим явлением. Или, например, смысл убранства и предметов в комнате на картине Не ждали.... По Уффици отдельный респект, шикарный музей, и одного дня будет мало.
Ответ brig_Mercury
Хорошо, когда у человека есть время на знакомство с прекрасным и вкус. В принципе аудиогиды очень помогают обратить внимание на картины в части их смысла Например, Мало кто замечает на Бурлаках на Волге на заднем плане дым буксира, а это уже говорит, что от людской тяги в то время откатывались, и бурлаки были скорее уходящим явлением. Или, например, смысл убранства и предметов в комнате на картине Не ждали.... По Уффици отдельный респект, шикарный музей, и одного дня будет мало.
Так он теперь за пять минут доезжает до ресторана и кино. Чуть с ума не сошел, куда лишнее время деть, вот старшие мальчики и научили плохому.
Ответ brig_Mercury
Хорошо, когда у человека есть время на знакомство с прекрасным и вкус. В принципе аудиогиды очень помогают обратить внимание на картины в части их смысла Например, Мало кто замечает на Бурлаках на Волге на заднем плане дым буксира, а это уже говорит, что от людской тяги в то время откатывались, и бурлаки были скорее уходящим явлением. Или, например, смысл убранства и предметов в комнате на картине Не ждали.... По Уффици отдельный респект, шикарный музей, и одного дня будет мало.
Есть музеи, где можно очень много времени провести. Эрмитаж, музеи Ватикана, Лувр - месяц можно ходить легко.
Зенит не защитника взял, а прям эстэтью!
Вспомнился фильм "о чём говорят мужчины" и разговор главных героев о современном искусстве.
Странное описание сути картины, поискали в интернете-разные версии про персонажей, но такой нигде не нашел. "В противовес жениху написан образ невесты. Она очень молода, совсем ещё ребёнок, о чём говорит овал её лица. У девушки шелковистые русые волосы, маленький рост. На голове у неё фата, свидетельствующая о её невинности. Лицо её бледно, глаза заплаканы и взгляд опущен вниз, что придаёт её образу особенную трогательность. Особенно чистой кажется она в свадебном наряде. В левой руке у неё безвольно опущенная вниз свеча, а правую она протягивает священнику, подставляя указательный палец для обручального кольца."
И где здесь про предыдущих мужей? Современная интерпретация?
Ответ Lakers
Странное описание сути картины, поискали в интернете-разные версии про персонажей, но такой нигде не нашел. "В противовес жениху написан образ невесты. Она очень молода, совсем ещё ребёнок, о чём говорит овал её лица. У девушки шелковистые русые волосы, маленький рост. На голове у неё фата, свидетельствующая о её невинности. Лицо её бледно, глаза заплаканы и взгляд опущен вниз, что придаёт её образу особенную трогательность. Особенно чистой кажется она в свадебном наряде. В левой руке у неё безвольно опущенная вниз свеча, а правую она протягивает священнику, подставляя указательный палец для обручального кольца." И где здесь про предыдущих мужей? Современная интерпретация?
Напутал он похоже. Есть версия, звучащие весьма правдоподобно,, что две покойные жены жениха изображены. Но конечно никакие не бывшие мужья невесты, она почти ребёнок)) там сам художник изобразил себя
