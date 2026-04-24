Дивеев за миллион рублей купил картину Эрнста Неизвестного «Апокалипсис»: «Это моя самая дорогая покупка, если не считать квартиру в Москве, но ни разу не пожалел потраченных денег»

Игорь Дивеев: купил за миллион картину и не жалею.

– Ты рассказывал, что супруга привила тебе любовь к музеям.

– Уже все прошли в Петербурге: Юсуповский дворец, Эрмитаж, Музей пожарной охраны, Кунсткамеру. Жаль, в легендарную тюрьму «Кресты» не попали – ее закрыли. Летом хотим доехать до Петергофа, были там только зимой.

– Что больше всего понравилось?

– Эрмитаж и Юсуповский дворец. Одна картина у меня до сих пор в памяти. Вот, смотри (показывает фото картины «Неравный брак» Василия Пукирева – Спортс”). Что видишь?

– Похоже на венчание. Скорее всего, это брак по расчету: девушка гораздо моложе жениха.

– Все правильно говоришь, но обрати внимание на задний план. Смысл картины вот в чем: мужчины, изображенные за парой, – бывшие мужья невесты, духи. Сам жених – вдовец. Вот его умершая жена.

– Классно.

– Вот для этого и фоткаю картины, которые мне понравились. Потом читаю в интернете, какой смысл вкладывал автор, сравниваю свои впечатления с мнением критиков: «Тут согласен. А здесь – ни фига себе, я не додумался».

– Твой любимый музей?

– Уффици во Флоренции. Очень красиво, до сих пор слюни текут.

– Есть желание приобрести какую-нибудь понравившуюся картину?

– Уже купил одну. Называется «Апокалипсис», автор – Эрнст Неизвестный. Отдал около миллиона рублей. Это моя самая дорогая покупка, если не считать квартиру в Москве, но ни разу не пожалел потраченных денег, – сказал защитник «Зенита ».