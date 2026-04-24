Кавазашвили о пенальти в ворота «Спартака»: «Глупость, грубая ошибка судьи. Мяч не изменил направления полета, просто чиркнул по предплечью Умярова. Чего он испугался? Это на его совести»

Кавазашвили о пенальти против «Спартака»: это глупость, грубая ошибка судьи.

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает ошибочным пенальти в ворота красно-белых в матче 26-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром » (1:2).

На 42-й минуте встречи мяч попал в руку хавбеку москвичей Наилю Умярову в штрафной «Спартака ». Главный судья Артем Чистяков после просмотра повтора принял решение назначить одиннадцатиметровый удар. Эдуард Сперцян его реализовал.

«Пенальти абсолютно не было. Абсолютно. Это самая настоящая глупость. Потому что мяч не изменил направления полета, он просто чиркнул по предплечью. Конечно, пенальти там не было.

Это была самая грубая ошибка главного судьи матча, хотя в целом он судил нормально. А в этой ситуации он чего-то испугался. А чего? Это на его совести», – сказал Кавазашвили.

