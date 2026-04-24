  Кавазашвили о пенальти в ворота «Спартака»: «Глупость, грубая ошибка судьи. Мяч не изменил направления полета, просто чиркнул по предплечью Умярова. Чего он испугался? Это на его совести»
Кавазашвили о пенальти в ворота «Спартака»: «Глупость, грубая ошибка судьи. Мяч не изменил направления полета, просто чиркнул по предплечью Умярова. Чего он испугался? Это на его совести»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает ошибочным пенальти в ворота красно-белых в матче 26-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

На 42-й минуте встречи мяч попал в руку хавбеку москвичей Наилю Умярову в штрафной «Спартака». Главный судья Артем Чистяков после просмотра повтора принял решение назначить одиннадцатиметровый удар. Эдуард Сперцян его реализовал.

«Пенальти абсолютно не было. Абсолютно. Это самая настоящая глупость. Потому что мяч не изменил направления полета, он просто чиркнул по предплечью. Конечно, пенальти там не было.

Это была самая грубая ошибка главного судьи матча, хотя в целом он судил нормально. А в этой ситуации он чего-то испугался. А чего? Это на его совести», – сказал Кавазашвили.

Скандальный пенальти против «Спартака»: Умяров сыграл рукой? Такой же не дали в ворота «Краснодара»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
У наших судей абсолютно отсутствует собственное мнение. Если зовут к монитору, значит надо ставить - начальству виднее. Уверен, они и момент-то не смотрят. Так, тупо стоят и пялятся в экран.
У наших судей абсолютно отсутствует собственное мнение. Если зовут к монитору, значит надо ставить - начальству виднее. Уверен, они и момент-то не смотрят. Так, тупо стоят и пялятся в экран.
я уже такое мнение, что судьи меняют решения при подходе к монитору...
У наших судей абсолютно отсутствует собственное мнение. Если зовут к монитору, значит надо ставить - начальству виднее. Уверен, они и момент-то не смотрят. Так, тупо стоят и пялятся в экран.
Причем по полчаса пялятся.
какой бред..пора успокоиться, самый позорный пенальти в сезоне был в кубке в ворота Динамо Махачкала...всё остальное из последнего вполне логично...растопырил руки, получил....
какой бред..пора успокоиться, самый позорный пенальти в сезоне был в кубке в ворота Динамо Махачкала...всё остальное из последнего вполне логично...растопырил руки, получил....
То есть пенальти за фантомное касание Дивеева, которое оглушило Бакаева в раздевалке — это «вполне логично».
Яснопонятно.
Главное, что за то пенальти в Махачкале никого не отстранили, да ведь?
В отличие от всех остальных случаев в чемпионате
То есть пенальти за фантомное касание Дивеева, которое оглушило Бакаева в раздевалке — это «вполне логично». Яснопонятно. Главное, что за то пенальти в Махачкале никого не отстранили, да ведь? В отличие от всех остальных случаев в чемпионате
я же написал причину таких пенальти...
Как этот пенальти можно назвать "ошибка судьи’ ? Он же смотрел видеоповтор момента, разов 5. КАК?????
смотреть момент с чирканием мяча по руке, тоже самое, что на стоп-кадре рассматривать касание бутсой ноги соперника. Там может быть лёгкое касание вскользь, а на стоп-кадре почти убийство. ВАР, не дал видео, как Кордоба толкает Умярова , и Наиль просто не успевает убрать руку. Там, сто процентов, фол в атаке!
либо ставить всегда за любую игру, чтоб не кому было обидно, либо вообще не ставить
случайность, да. Кого-то эти б...ие (цензура) свистки тянут вверх, уже не стесняясь. Фразу про позор РФ футбола для себя я переделал. Тушёнке место в банке, а не на поле.
Кто бы мог подумать, что Кавазашвили скажет что-то другое!
Очевидно, что если бы данный эпизод был в пользу Спартака - мнения экспертов были бы диаметральные. Любому была видно изменение траектории, да и рука была перпендикулярна телу. Не понимаю этого "психоза". Как медиа компания выглядит.
Это не ошибка. Второй сезон затягивают наверх судьи Краснодар таким судейством
А какая разница в какие ворота пенальти, честный или нечестный, если все равно еврокубков нет?…
Материалы по теме
Тихонов о руке Умярова в матче с «Краснодаром»: «Ужас, это не пенальти. Запредельное издевательство над футболистами»
23 апреля, 20:19
Министр просвещения РФ Кравцов о пенальти «Краснодара» в игре со «Спартаком»: «Судей не судят. Надо им доверять»
23 апреля, 19:54
Мусаев о пенальти в ворота «Спартака»: «Рука была отставлена. А эпизод с Оласой смотрел с технической съемки, потому что не смотрю ТВ. В среду пенальти в ворота «Зенита» был странный»
23 апреля, 19:48
Умяров о руке в матче с «Краснодаром»: «Это не совсем пенальти с точки зрения игрового эпизода. Мое мнение мало что меняет. Сейчас практически за каждое касание руки наказывают»
23 апреля, 19:44
