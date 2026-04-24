Генсек РФС о Мажиче: «Судейских ошибок становится меньше, я доволен его работой. Контракт до конца сезона, Милорад получает меньше 500 тысяч евро – я бы его оставил»
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что будущее Милорада Мажича будет обсуждаться в конце сезона.
Мажич с 2023 года возглавляет департамент судейства и инспектирования РФС.
– Судейских ошибок становится меньше.
– Будущее Мажича обсудите в конце сезона?
– В конце сезона, потому что заканчивается контракт.
– Вы довольны его работой?
– Я доволен.
– Вы бы убрали Мажича, если бы решение зависело от вас?
– Я бы оставил.
– Правда, что он получает миллион евро в год?
– Сильно меньше. Меньше 500 тысяч, – сказал Митрофанов.
Источник: «Матч ТВ»
Источник: «Матч ТВ»
Ну если оправдывать почти все решения судей, даже противоположные...
А что на полях происходит, то такое
После каждого вопроса. Сначала белит лицо. Потом рисует широкую яркую красную улыбку...