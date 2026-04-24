  • Генсек РФС о Мажиче: «Судейских ошибок становится меньше, я доволен его работой. Контракт до конца сезона, Милорад получает меньше 500 тысяч евро – я бы его оставил»
Генсек РФС о Мажиче: «Судейских ошибок становится меньше, я доволен его работой. Контракт до конца сезона, Милорад получает меньше 500 тысяч евро – я бы его оставил»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что будущее Милорада Мажича будет обсуждаться в конце сезона.

Мажич с 2023 года возглавляет департамент судейства и инспектирования РФС.

– Судейских ошибок становится меньше.

– Будущее Мажича обсудите в конце сезона?

– В конце сезона, потому что заканчивается контракт.

– Вы довольны его работой?

– Я доволен.

– Вы бы убрали Мажича, если бы решение зависело от вас?

– Я бы оставил.

– Правда, что он получает миллион евро в год?

– Сильно меньше. Меньше 500 тысяч, – сказал Митрофанов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Милорад Мажич
На Милорада Мажича лимит не действует?Он,случайно,ничье место не занимает?
Ответ Сергей Круг
Мостовой?!
Да у нас практически в каждом матче тура творится хрен пойми что, уважаемый.
Ответ chupakabras72
Что не тур то судейский скандал, болельщики уже закипают от ярости пытаясь выяснить кто купил судей, даже комментаторы уже с ума сходят, а Митрофанов всем доволен, у руководства ошибок не бывает
Меньше??? 😵‍💫

Ну если оправдывать почти все решения судей, даже противоположные...
Ответ GtSwan
Не, не так. Если руководствоваться сводками ЭСК и Мажича, то, да, ошибок меньше стало)))
А что на полях происходит, то такое
Толстый Школьник и раньше плохо умел в администрирование, зачем вы у него спрашиваете, ему обычно и сказать нечего, одобрямс и давайте обождёмс😹
Каждый тур судьи косячят, а Мажич во всем белом. Некоторых судей я бы отстранил только по лицам, не отягощенным интеллектом.
Кукушка хвалит петуха...
У меня ассоциация с тем мемом.
После каждого вопроса. Сначала белит лицо. Потом рисует широкую яркую красную улыбку...
В смысле меньше? По 2-3 ошибки за тур это как? Совсем уже
Ха-ха-ха все это финиш
Материалы по теме
Булыкин о судействе: «Смешно, когда на «Матч ТВ» экс-футболисты говорят, а потом у ЭСК мнение часто не совпадает с экспертами. Мостовой и Мажич никогда не будут одинаково смотреть на эпизод»
30 марта, 14:09
Быстров призвал Мажича уйти в отставку: «Зачем он нужен? Из нас продолжают делать дураков – хуже некуда! Может, у кого-то все-таки есть яйца, чтобы сказать ему, что он не справился»
19 марта, 11:54
Гендиректор московского «Динамо» о судействе: «Пенальти «Зенита» ни на одном повторе не было видно, но его поставили. РФС должен что-то делать. С Мажичем диалога нет»
18 марта, 21:16
Митрофанов о судействе после рестарта РПЛ: «Разговор был, все вопросы разобрали – Мажич понимает и контролирует ситуацию. Важно, чтобы ошибок было как можно меньше»
11 марта, 18:02
18 минут назадПромо
