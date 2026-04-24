Генсек РФС о Мажиче: «Судейских ошибок становится меньше, я доволен его работой. Контракт до конца сезона, Милорад получает меньше 500 тысяч евро – я бы его оставил»

Митрофанов о Мажиче: доволен его работой, судейских ошибок стало меньше.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что будущее Милорада Мажича будет обсуждаться в конце сезона.

Мажич с 2023 года возглавляет департамент судейства и инспектирования РФС.

– Судейских ошибок становится меньше.

– Будущее Мажича обсудите в конце сезона?

– В конце сезона, потому что заканчивается контракт.

– Вы довольны его работой?

– Я доволен.

– Вы бы убрали Мажича, если бы решение зависело от вас?

– Я бы оставил.

– Правда, что он получает миллион евро в год?

– Сильно меньше. Меньше 500 тысяч, – сказал Митрофанов.