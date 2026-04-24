Мэр Марселя Пайян считает новую эмблему «Олимпика» «уродливой» и «ужасной»: «Volkswagen даже высмеял нас»
Мэр Марселя: у «Олимпика» уродливая эмблема.
Мэр Марселя Бенуа Пайян раскритиковал новую эмблему местного «Олимпика», представленную в начале апреля.
Политик назвал дизайн «уродливым» и «ужасным».
«Думаю, что этот логотип не вполне отражает суть «Марселя». Некоторые говорят мне, что мы привыкнем. Да, ко всему привыкаешь, но мне этот логотип не нравится.
Volkswagen даже высмеял нас, перевернув эмблему и сказав, что она такая же, как у них», – сказал Пайян.
«Логотип, соответствующий сезону, – дерьмо». Фанаты «Марселя» вывесили баннеры с критикой новой эмблемы клуба
Что делать с Челестини?25913 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Ouest-France
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Для француза это ужасное оскорбление когда над тобой стебётся немец. В обратном направлении шутка так же работает.)
Для француза это ужасное оскорбление когда над тобой стебётся немец. В обратном направлении шутка так же работает.)
Поскольку Пайян армянин, для него это тоже оскорблегте.
Поскольку Пайян армянин, для него это тоже оскорблегте.
С чего ты взял что он армянин?
Ужасная эмблема⚽️
У Марселя итак прекрасная эмблема была, как мне кажется, можно было бы немного освежить где-то подкрасив контуры или еще что, но не это чудо юдо)
