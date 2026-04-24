Мэр Марселя Пайян считает новую эмблему «Олимпика» «уродливой» и «ужасной»: «Volkswagen даже высмеял нас»

Мэр Марселя: у «Олимпика» уродливая эмблема.

Мэр Марселя Бенуа Пайян раскритиковал новую эмблему местного «Олимпика», представленную в начале апреля.

Политик назвал дизайн «уродливым» и «ужасным».

«Думаю, что этот логотип не вполне отражает суть «Марселя». Некоторые говорят мне, что мы привыкнем. Да, ко всему привыкаешь, но мне этот логотип не нравится.

Volkswagen даже высмеял нас, перевернув эмблему и сказав, что она такая же, как у них», – сказал Пайян.

