  • Матч «Зенит» – «Ахмат» прокомментируют Меламед и Крестинин, игру «Спартака» и «Пари НН» – Нагучев и Быков, ЦСКА и «Рубина» – Трушечкин и Титов
Стали известны комментаторы на матчи 27-го тура Мир РПЛ.

25 апреля (суббота)

«Ростов» – «Оренбург»: Константин Генич («Матч Премьер», старт трансляции в 14:25);

«Крылья Советов» – «Локомотив»: Михаил Моссаковский, Петр Коптев («Матч Премьер», 16:55);

«Рубин» – ЦСКА: Роман Трушечкин, Роман Титов («Матч ТВ», «Матч Премьер», 19:15).

26 апреля (воскресенье)

«Пари НН» – «Спартак»: Роман Нагучев, Александр Быков («Матч Премьер», 13:55);

«Краснодар» – «Динамо» Махачкала: Александр Аксенов, Владислав Родников («Матч ТВ», 16:45);

«Динамо» Москва – «Сочи»: Дмитрий Шнякин, Дмитрий Жичкин («Матч Премьер», 16:55);

«Зенит» – «Ахмат»: Михаил Меламед и Михаил Крестинин («Матч ТВ» и «Матч Премьер», 19:30).

27 апреля (понедельник)

«Балтика» – «Акрон»: Артем Шмельков, Петр Денисов («Матч Премьер», 19:55).

Примечание: время начала трансляций – московское.

Ооо, вышел Мишка из леса😁
Как будто тур вообще не таит сюрпризов, посмотрим что получится на деле!
