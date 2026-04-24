Матч «Зенит» – «Ахмат» прокомментируют Меламед и Крестинин, игру «Спартака» и «Пари НН» – Нагучев и Быков, ЦСКА и «Рубина» – Трушечкин и Титов
«Матч ТВ» назначил комментаторов на матчи 27-го тура Мир РПЛ.
25 апреля (суббота)
«Ростов» – «Оренбург»: Константин Генич («Матч Премьер», старт трансляции в 14:25);
«Крылья Советов» – «Локомотив»: Михаил Моссаковский, Петр Коптев («Матч Премьер», 16:55);
«Рубин» – ЦСКА: Роман Трушечкин, Роман Титов («Матч ТВ», «Матч Премьер», 19:15).
26 апреля (воскресенье)
«Пари НН» – «Спартак»: Роман Нагучев, Александр Быков («Матч Премьер», 13:55);
«Краснодар» – «Динамо» Махачкала: Александр Аксенов, Владислав Родников («Матч ТВ», 16:45);
«Динамо» Москва – «Сочи»: Дмитрий Шнякин, Дмитрий Жичкин («Матч Премьер», 16:55);
«Зенит» – «Ахмат»: Михаил Меламед и Михаил Крестинин («Матч ТВ» и «Матч Премьер», 19:30).
27 апреля (понедельник)
«Балтика» – «Акрон»: Артем Шмельков, Петр Денисов («Матч Премьер», 19:55).
Примечание: время начала трансляций – московское.