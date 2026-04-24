Президент «Комо» отпустит Фабрегаса в «Челси»: «Мы не его владельцы, он волен идти, если пожелает»

Руководство «Комо» готово отпустить Франсеска Фабрегаса в «Челси », если он того захочет.

«Если его это осчастливит, то ему решать.

Хочется, чтобы твои сотрудники оставались с тобой как можно дольше, но в конечном счете мы не его владельцы, он волен идти в «Челси», если пожелает», – отметил президент Мирван Суварсо.

При этом менеджер добавил, что Фабрегас в случае ухода сохранит миноритарную долю в «Комо » – если только «не перейдет в другой итальянский клуб».