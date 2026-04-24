Мостовой о «Спартаке» и ЦСКА: «Легендарная личность типа Мостового помогла бы им, возможно. Может, пригласить одного из самых легендарных футболистов? А то у нас много нефутбольных людей»
Александр Мостовой намекнул «Спартаку» и ЦСКА на готовность поработать на них.
– Преимущество было у «Спартака», но счет не по игре. Обидно проигрывать в таком матче. В первом тайме «Спартак» был лучше, у «Краснодара» не было моментов. Более справедливой была бы ничья, но поставили пенальти.
Больше надо доверять футбольным людям. ВАР – хорошая вещь, я за видеоповторы. Другое дело, что надо смотреть на ситуации на поле. Может, скотчем руки завязывать?
– «Спартак» и ЦСКА лишились шансов на чемпионство.
– «Спартак» за 20 лет вообще один раз титул выиграл, а ЦСКА чуть больше. Возможно, легендарная личность типа Мостового помогла бы этим командам.
Может, задуматься об этом и пригласить одного из самых легендарных футболистов? А то у нас много нефутбольных людей, – сказал бывший полузащитник сборной России.