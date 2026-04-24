Гвардиола о ценах на ЧМ: «Раньше это был праздник футбола, все было доступно, а сейчас очень дорого. Болельщики – главное, без них не будет этого бизнеса»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о высоких ценах на билеты и транспорт в рамках чемпионата мира.
– Сейчас широко обсуждается стоимость билетов на чемпионат мира, билеты на поезда за 90 долларов. Что вы об этом думаете?
– Раньше, много-много лет назад, я помню, как чемпионат мира был радостным праздником футбола для стран, которые туда ехали. Все путешествовали со всего мира, с других континентов, чтобы сыграть там, увидеть свою страну, и все было доступно.
Сейчас, в наше время… Это так дорого. Но меня там не будет. Поэтому я не знаю, почему это так, надеюсь, они подумают об этом и [что-то] сделают... Футбол существует для болельщиков.
Конечно, нужно думать о спонсорах, обо всем этом, потому что иначе это не будет жизнеспособно. Все это знают. Но болельщики – это главное... Они ключ к тому, чтобы этот бизнес мог продолжать существовать, – сказал Гвардиола.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Ибо бизнес - это всегда для владельцев.
Может думает: ну его, футбол этот, уже прошел все, надо бы Инфантино сменить
Билет на Metallica в Берлине 400 евро и за год уже все распродано .
Наверно мало нам платят на работе ,а не все дорого )