Гвардиола о ценах на ЧМ: «Раньше это был праздник футбола, все было доступно, а сейчас очень дорого. Болельщики – главное, без них не будет этого бизнеса»

Гвардиола о ценах на ЧМ: раньше все было доступно, это был радостный праздник.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола высказался о высоких ценах на билеты и транспорт в рамках чемпионата мира.

– Сейчас широко обсуждается стоимость билетов на чемпионат мира, билеты на поезда за 90 долларов. Что вы об этом думаете?

– Раньше, много-много лет назад, я помню, как чемпионат мира был радостным праздником футбола для стран, которые туда ехали. Все путешествовали со всего мира, с других континентов, чтобы сыграть там, увидеть свою страну, и все было доступно.

Сейчас, в наше время… Это так дорого. Но меня там не будет. Поэтому я не знаю, почему это так, надеюсь, они подумают об этом и [что-то] сделают... Футбол существует для болельщиков.

Конечно, нужно думать о спонсорах, обо всем этом, потому что иначе это не будет жизнеспособно. Все это знают. Но болельщики – это главное... Они ключ к тому, чтобы этот бизнес мог продолжать существовать, – сказал Гвардиола.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.