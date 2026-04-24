  • Гвардиола о ценах на ЧМ: «Раньше это был праздник футбола, все было доступно, а сейчас очень дорого. Болельщики – главное, без них не будет этого бизнеса»
49

Гвардиола о ценах на ЧМ: «Раньше это был праздник футбола, все было доступно, а сейчас очень дорого. Болельщики – главное, без них не будет этого бизнеса»

Гвардиола о ценах на ЧМ: раньше все было доступно, это был радостный праздник.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о высоких ценах на билеты и транспорт в рамках чемпионата мира.

– Сейчас широко обсуждается стоимость билетов на чемпионат мира, билеты на поезда за 90 долларов. Что вы об этом думаете?

– Раньше, много-много лет назад, я помню, как чемпионат мира был радостным праздником футбола для стран, которые туда ехали. Все путешествовали со всего мира, с других континентов, чтобы сыграть там, увидеть свою страну, и все было доступно.

Сейчас, в наше время… Это так дорого. Но меня там не будет. Поэтому я не знаю, почему это так, надеюсь, они подумают об этом и [что-то] сделают... Футбол существует для болельщиков.

Конечно, нужно думать о спонсорах, обо всем этом, потому что иначе это не будет жизнеспособно. Все это знают. Но болельщики – это главное... Они ключ к тому, чтобы этот бизнес мог продолжать существовать, – сказал Гвардиола.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Hayters TV
49 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пеп тренер от народа
Ответ Сергей Пичугин
Пеп тренер от народа
Даёшь по Перу в каждую семью!
Пеп тоже похоже не поедет на ЧМ. Предлагаю под виски на диване смотреть его у Пепа на вилле
А когда на ЧМ сгонять было дешево? Для простых болел всегда начинай копить за два года
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
А когда на ЧМ сгонять было дешево? Для простых болел всегда начинай копить за два года
в Россию было дешевле.
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
А когда на ЧМ сгонять было дешево? Для простых болел всегда начинай копить за два года
Дешево никогда не было, но было доступно. Сейчас это не реализовано абсолютно для обычного болельщика
Либо праздник либо бизнес.
Ибо бизнес - это всегда для владельцев.
уже даже не виляют хвостом , говорят прямо -- бизнес , а когда то это был спорт , были клубы которые держались чисто на патриотической идее , национальной , уже давно никто не помнит что были команды которые создавались в противовес богатым , городским клубам , Интер был создан из эмигрантов , а теперь везде бабло , шейхи -шмейхи и тд и тп
Пеп в последний год говорит чисто политическими лозунгами
Может думает: ну его, футбол этот, уже прошел все, надо бы Инфантино сменить
Я хотел купить, даже цены на матч между не популярными командами выше 1000$.
А что сейчас дешево? В магазин зайдешь -коленки подкашиваются от цен.
Билет на Metallica в Берлине 400 евро и за год уже все распродано .
Наверно мало нам платят на работе ,а не все дорого )
декстера никто не поддерживает так он создал второй аккаунт и пишет сам себе. трудный случай
Ответ человек-муравей человек-физрук
декстера никто не поддерживает так он создал второй аккаунт и пишет сам себе. трудный случай
Есть доказательства?
в США с ценами сошли с ума
Материалы по теме
Во время ЧМ билет на поезд к «Метлайф Стэдиум» и обратно будет стоить $150, на автобус – $80, скидок для детей, пожилых и инвалидов нет. Сейчас за поездку платят $12,9
17 апреля, 20:05
ФИФА о требовании губернатора Нью-Джерси оплатить перевозку болельщиков на ЧМ-2026: «Соглашения с городами подписаны в 2018-м. Не знаем других крупных мероприятий, где транспорт оплачивал бы организатор»
16 апреля, 14:28
В Нью-Джерси хотят поднять с 12,9 до 100 долларов стоимость проезда на поездах во время ЧМ-2026. Губернатор потребовала субсидий от ФИФА: «Не собираюсь заставлять граждан платить за это»
16 апреля, 11:30
ФИФА за два месяца до ЧМ-2026 ввела новую, более дорогую категорию билетов – на первые ряды нижнего яруса
11 апреля, 15:50
