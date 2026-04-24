  • Гурцкая сообщил, что Гильерме станет спортивным директором «Локо» летом: «Уже ведет переговоры с какими-то агентами. Ульянов, может, свадебным генералом будет»
5

Гурцкая сообщил, что Гильерме станет спортивным директором «Локо» летом: «Уже ведет переговоры с какими-то агентами. Ульянов, может, свадебным генералом будет»

Дмитрий Ульянов, мне кажется, потихоньку сворачивает свою деятельность в «Локомотиве». Он в контексте происходящего (имеется в виду ответ на вопросы об интересе «ПСЖ» к Алексею Батракову – Спортс’’), но будет очень аккуратные слова говорить. 

– Кто станет спортивным директором летом?

– Гильерме.

– Вы уже говорили об этом несколько месяцев назад.

– Сейчас контракт Ульянова закончится. Просто зачем скандалить?

– Он в интервью сказал, что контракт продлен на год.

– Насколько я знаю, Гильерме уже ведет переговоры с какими-то агентами.

Не знаю, как будет должность Ульянова называться. Может, он будет как свадебный генерал сидеть, а работу будет делать Гильерме, – сказал в шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
Кто такой Ульянов - не знаю
Маринато - знаю
нет, не так
МАРИНАТО - ЗНАЮ
Ульянова надо кикать, Гиля может бразильцев интересных привезет
Помню как в выпуске красавы Гиля на рынке с продавцом торговался, отличный будет спортивный директор)
А потянет Гиля уровень спортдира, вопрос
