Гурцкая сообщил, что Гильерме станет спортивным директором «Локо» летом: «Уже ведет переговоры с какими-то агентами. Ульянов, может, свадебным генералом будет»
– Дмитрий Ульянов, мне кажется, потихоньку сворачивает свою деятельность в «Локомотиве». Он в контексте происходящего (имеется в виду ответ на вопросы об интересе «ПСЖ» к Алексею Батракову – Спортс’’), но будет очень аккуратные слова говорить.
– Кто станет спортивным директором летом?
– Гильерме.
– Вы уже говорили об этом несколько месяцев назад.
– Сейчас контракт Ульянова закончится. Просто зачем скандалить?
– Он в интервью сказал, что контракт продлен на год.
– Насколько я знаю, Гильерме уже ведет переговоры с какими-то агентами.
Не знаю, как будет должность Ульянова называться. Может, он будет как свадебный генерал сидеть, а работу будет делать Гильерме, – сказал в шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.
