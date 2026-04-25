Новый лимит в РПЛ, бан для обидчика Винисиуса, «Реал» упустил победу на 94-й, старт полуфинала Кубка Гагарина и другие новости

1. Михаил Дегтярев подписал приказ об изменении лимита на легионеров в Мир РПЛ со следующего сезона: 12 легионеров в заявке и 7 на поле . Министр спорта РФ заявил: «Хотим побудить клубы перераспределить расходы в пользу детского футбола. В планах – лимит 5/10 , но решение примем исходя из работы команд». Между тем Премьер-лига просит Дегтярева заморозить новый лимит на легионеров на 2-3 года . Клубы лиги не хотят ужесточения, но не будут выступать против решения министра спорта.

2. «Локомотив» проиграл «Авангарду» (2:5) в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина и уступает 0-1 в серии .

3. «Реал» на 94-й минуте упустил победу над «Бетисом» (1:1) в гостях в 32-м туре Ла Лиги . Снова было много споров вокруг судейства: уже на 2-й минуте Браим сыграл рукой в своей штрафной – пенальти не был назначен, потом была рука в штрафной севильцев – тоже без пенальти, на 90-й минуте Антони упал в штрафной «Реала» после контакта Менди – без пенальти, а на 94-й, перед голом, уже Антони, возможно, фолил на Менди. «Барселона» очень скоро может взять титул .

4. Кубок Стэнли. «Монреаль» вышел вперед в серии с «Тампой» (2-1), выиграв 3-й матч серии (3:2 ОТ), Кучеров сделал передачу . «Юта» выиграла первый в истории матч плей-офф НХЛ в Солт-Лейк-Сити (4:2 при 12:32 по броскам в створ ) и вышла вперед в серии с «Вегасом» (2-1). Гол Подколзина не спас «Эдмонтон» от поражения в матче с «Анахаймом» (4:7, 1-2 в серии).

5. Полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни дисквалифицирован УЕФА на 6 матчей (3 – условно) за «гомофобные оскорбления» в адрес вингера «Реала» Винисиуса в матче Лиги чемпионов. Бразилец говорил, что аргентинец назвал его «обезьяной».

6. НБА. 29+13+6 от Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Хьюстон» в овертайме и повести 3-0 в серии первого раунда. «Сан-Антонио» справился с «Портлендом» без Вембаньямы и повел в серии 2-1.

7. Андреева, Самсонова, Соболенко, Рыбакина, Гауфф, Пегула, Потапова вышли в 3-й круг турнира в Мадриде, Блинкова, Мбоко выбыли. У мужчин Синнер, Музетти пробились в 3-й круг, Рублев, Де Минаур, Шелтон, Пол, Вашеро выбыли, Чилич снялся. Алькарас пропустит «Ролан Гаррос» и «Мастерс» в Риме из-за травмы запястья.

8. Появилась новость, что инспекторы матчей в России будут следить за ошибками комментаторов в отношении судейства , а о высказываниях будут докладывать. Председатель судейского комитета и ЭСК РФС Павел Каманцев уточнил : «Мы заинтересованы, чтобы комментаторы лучше понимали судейство. Не планируем кого-то вызывать на ковер».

9. Мордашов, Потанин, Алекперов, Керимов, Тимченко, Усманов, Прохоров, Федун, Абрамович – в топ-20 богатейших людей России по версии Forbes.

10. Трехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию 27-летняя россиянка Майя Гурбанбердиева перешла в бобслей .

11. «Наполи» на своем поле разгромил «Кремонезе» (4:0) в стартовом матче 34-го тура Серии А : у де Брюйне гол и пас, Мактоминей, Хейлунд, Алиссон тоже забили, а вратарь Милинкович-Савич сделал ассист.

12. Женская сборная России по водному поло обыграла Бразилию в 1/4 финала Кубка мира в дивизионе B.

13. «РБ Лейпциг» дома победил «Унион» (3:1) в 31-м туре Бундеслиги. Тренер-женщина берлинской команды Мари-Луизе Эта проиграла оба первых матча в мужском футболе.

14. Гран-при Турции вернется в календарь «Формулы-1» в 2027 году, контракт рассчитан на 5 лет.

15. «Амкал» обыграл «Апсны» в серии буллиталити в матче открытия седьмого сезона WINLINE Медиалиги в Абхазии. Вертолет с президентом лиги Осиповым и экс-футболисткой сборной России Тодуа приземлился на поле стадиона .

Цитаты дня:

Экс-повар Роналду: «Только люди пьют молоко до 50, 60 лет, это противоестественно , не одобряю. Телята не пьют его после трех месяцев. А субпродукты – это полезно, Криштиану любил печень»

Семак о судействе: «Трактовки непонятны . Мажич говорит, что игра Оласы – это не рука. Аналогичный момент в следующем матче – рука. Понимаю Станковича. Просто оставлю no comment»

Третьяк об Овечкине в Госдуме: «Депутат – это не просто кнопки нажимать, приходится очень много работать . Зачем ему это? Поймите, это тяжело: ответственность, наказы дают»

Дивеев о ценах: «Иногда охреневаю – чуть не заказал помидоры за 900 рублей! Чашка кофе в «Кофемании» – 900 рублей. Это что за кофе такой?! Футболисты считают деньги»

Лев Лещенко: «Раздражает, когда по 9 черных на поле в футболе или баскетболе . Не должно быть такого большого количества иностранцев, это неправильно»

Максим Ковтун: «В этом году думал подойти к Плющенко, поговорить по-пацански . Хотел эту штуку, которая раз в 4 года меня угнетает, выплеснуть»

Циципас – отцу во время матча: «Мерзавец, кусок дерьма. Иди ## ###, идиот . Отстань, дурак»

Иэн Гэрри обратился к Махачеву: «Мы все ждем тебя, принцесса »