  • Новый лимит в РПЛ, бан для обидчика Винисиуса, «Реал» упустил победу на 94-й, старт полуфинала Кубка Гагарина и другие новости
1. Михаил Дегтярев подписал приказ об изменении лимита на легионеров в Мир РПЛ со следующего сезона: 12 легионеров в заявке и 7 на поле.  Министр спорта РФ заявил: «Хотим побудить клубы перераспределить расходы в пользу детского футбола. В планах – лимит 5/10, но решение примем исходя из работы команд». Между тем Премьер-лига просит Дегтярева заморозить новый лимит на легионеров на 2-3 года. Клубы лиги не хотят ужесточения, но не будут выступать против решения министра спорта.

2. «Локомотив» проиграл «Авангарду» (2:5) в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина и уступает 0-1 в серии.

3. «Реал» на 94-й минуте упустил победу над «Бетисом» (1:1) в гостях в 32-м туре Ла Лиги. Снова было много споров вокруг судейства: уже на 2-й минуте Браим сыграл рукой в своей штрафной – пенальти не был назначен, потом была рука в штрафной севильцев – тоже без пенальти, на 90-й минуте Антони упал в штрафной «Реала» после контакта Менди – без пенальти, а на 94-й, перед голом, уже Антони, возможно, фолил на Менди. «Барселона» очень скоро может взять титул.

4. Кубок Стэнли. «Монреаль» вышел вперед в серии с «Тампой» (2-1), выиграв 3-й матч серии (3:2 ОТ), Кучеров сделал передачу. «Юта» выиграла первый в истории матч плей-офф НХЛ в Солт-Лейк-Сити (4:2 при 12:32 по броскам в створ) и вышла вперед в серии с «Вегасом» (2-1). Гол Подколзина не спас «Эдмонтон» от поражения в матче с «Анахаймом» (4:7, 1-2 в серии). 

5. Полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни дисквалифицирован УЕФА на 6 матчей (3 – условно) за «гомофобные оскорбления» в адрес вингера «Реала» Винисиуса в матче Лиги чемпионов. Бразилец говорил, что аргентинец назвал его «обезьяной».

6. НБА. 29+13+6 от Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Хьюстон» в овертайме и повести 3-0 в серии первого раунда. «Сан-Антонио» справился с «Портлендом» без Вембаньямы и повел в серии 2-1. 

7. Андреева, Самсонова, Соболенко, Рыбакина, Гауфф, Пегула, Потапова вышли в 3-й круг турнира в Мадриде, Блинкова, Мбоко выбыли. У мужчин Синнер, Музетти пробились в 3-й круг, Рублев, Де Минаур, Шелтон, Пол, Вашеро выбыли, Чилич снялся. Алькарас пропустит «Ролан Гаррос» и «Мастерс» в Риме из-за травмы запястья.

8. Появилась новость, что инспекторы матчей в России будут следить за ошибками комментаторов в отношении судейства, а о высказываниях будут докладывать. Председатель судейского комитета и ЭСК РФС Павел Каманцев уточнил: «Мы заинтересованы, чтобы комментаторы лучше понимали судейство. Не планируем кого-то вызывать на ковер».

9. Мордашов, Потанин, Алекперов, Керимов, Тимченко, Усманов, Прохоров, Федун, Абрамович – в топ-20 богатейших людей России по версии Forbes.

10. Трехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию 27-летняя россиянка Майя Гурбанбердиева перешла в бобслей.

11. «Наполи» на своем поле разгромил «Кремонезе» (4:0) в стартовом матче 34-го тура Серии А: у де Брюйне гол и пас, Мактоминей, Хейлунд, Алиссон тоже забили, а вратарь Милинкович-Савич сделал ассист.

12. Женская сборная России по водному поло обыграла Бразилию в 1/4 финала Кубка мира в дивизионе B.

13. «РБ Лейпциг» дома победил «Унион» (3:1) в 31-м туре Бундеслиги. Тренер-женщина берлинской команды Мари-Луизе Эта проиграла оба первых матча в мужском футболе.

14. Гран-при Турции вернется в календарь «Формулы-1» в 2027 году, контракт рассчитан на 5 лет.

15. «Амкал» обыграл «Апсны» в серии буллиталити в матче открытия седьмого сезона WINLINE Медиалиги в Абхазии. Вертолет с президентом лиги Осиповым и экс-футболисткой сборной России Тодуа приземлился на поле стадиона.

Цитаты дня:

Экс-повар Роналду: «Только люди пьют молоко до 50, 60 лет, это противоестественно, не одобряю. Телята не пьют его после трех месяцев. А субпродукты – это полезно, Криштиану любил печень»

Семак о судействе: «Трактовки непонятны. Мажич говорит, что игра Оласы – это не рука. Аналогичный момент в следующем матче – рука. Понимаю Станковича. Просто оставлю no comment»

Третьяк об Овечкине в Госдуме: «Депутат – это не просто кнопки нажимать, приходится очень много работать. Зачем ему это? Поймите, это тяжело: ответственность, наказы дают»

Дивеев о ценах: «Иногда охреневаю – чуть не заказал помидоры за 900 рублей! Чашка кофе в «Кофемании» – 900 рублей. Это что за кофе такой?! Футболисты считают деньги»

Лев Лещенко: «Раздражает, когда по 9 черных на поле в футболе или баскетболе. Не должно быть такого большого количества иностранцев, это неправильно»

Максим Ковтун: «В этом году думал подойти к Плющенко, поговорить по-пацански. Хотел эту штуку, которая раз в 4 года меня угнетает, выплеснуть»

Циципас – отцу во время матча: «Мерзавец, кусок дерьма. Иди ## ###, идиот. Отстань, дурак»

Иэн Гэрри обратился к Махачеву: «Мы все ждем тебя, принцесса»

Идёт финальная серия ЧМ России по волейболу. И серия за 3 место. Вроде ни разу не нишевый спорт, но новостей об этом на главной ровно 0. Зато вагон новостей о том, кто что сказал и что прокомментировал.
Волейбол вообще не жалуют на Спортсе, к сожалению, хоть сам пиши)
самим и надо.
- хочешь сделать хорошо? сделай это сам...
Третьяк почувствовал угрозу
Когда «обезьяна» стала гомофобным высказыванием?
"Поговорить по-пацански" ... Сказал фигурист, ахахаха)))
То что Турция возвращается в календарь формулы-1 - это хорошая новость.
Но Вини же освоил человеческую речь. Значит, можно считать человеком.
Обезьяной можно. Гомиком нельзя
В РПЛ свой РКН
В Ла Лигу российские арбитры пробрались.
Дегтярев после слов Лещенко: 7 белых, белых иностранцев!!!
и не только 😁
Материалы по теме
Победа «Краснодара» над «Спартаком» со скандальным пенальти, РПЛ против лимита на легионеров, «Барса» и «Реал» теряют лидеров, расставание Валиевой и Нестерова и другие новости
24 апреля, 06:10
Нули «Зенита» и «Локо», «Ман Сити» обошел «Арсенал», «Челси» уволил Росеньора, сухой матч Сафонова, золото Серобяна, «Бавария» в финале Кубка Германии и другие новости
23 апреля, 06:10
Громкий провал «Челси», Тамбиев возглавил «Динамо», два золота России в борьбе, ничья ЦСКА, победа «Реала», Ковальчук стал президентом «Шанхая», «Интер» в финале Кубка и другие новости
22 апреля, 06:10
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
22 минуты назад
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
37 минут назад
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
47 минут назадПромо
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
Ко всем новостям
Последние новости
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Ямаль, Левандовски, Шченсны и фронтмен Coldplay Крис Мартин помогли собрать 59 млн евро для больных детей. Игроки «Барсы» поучаствовали в 9-дневном стриме польского ютубера для фонда по борьбе с раком
вчера, 20:52
Рекомендуем