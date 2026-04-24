Артета о гонке в АПЛ: «Арсеналу» нужно вложить в это все силы. Надо показать себя и добиться желаемого»

Артета о гонке АПЛ: «Арсеналу» нужно вложить в это все силы.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета высказался о том, что судьба титула АПЛ может зависеть от разницы забитых и пропущенных мячей.

После 33 туров Премьер-лиги «канониры» занимают 2-е место в турнирной таблице с 70 очками. Столько же очков у «Манчестер Сити », лидирующего по дополнительным показателям.

«Мы не знаем. Мы просто обсуждаем множество вариантов. Затем, в зависимости от ситуации, можно будет начать думать о чем-то другом.

Нужно вложить в это все силы. Эти пять игр начинаются завтра. Нужно показать все, что у нас есть, и добиться желаемого», – заявил Артета.

В субботу лондонцы примут «Ньюкасл» в 34-м туре чемпионата Англии.