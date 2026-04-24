  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Артета о гонке в АПЛ: «Арсеналу» нужно вложить в это все силы. Надо показать себя и добиться желаемого»
24

Артета о гонке в АПЛ: «Арсеналу» нужно вложить в это все силы. Надо показать себя и добиться желаемого»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о том, что судьба титула АПЛ может зависеть от разницы забитых и пропущенных мячей.

После 33 туров Премьер-лиги «канониры» занимают 2-е место в турнирной таблице с 70 очками. Столько же очков у «Манчестер Сити», лидирующего по дополнительным показателям.

«Мы не знаем. Мы просто обсуждаем множество вариантов. Затем, в зависимости от ситуации, можно будет начать думать о чем-то другом.

Нужно вложить в это все силы. Эти пять игр начинаются завтра. Нужно показать все, что у нас есть, и добиться желаемого», – заявил Артета.

В субботу лондонцы примут «Ньюкасл» в 34-м туре чемпионата Англии.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoМикель Артета
logoМанчестер Сити
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Мне сосед , человек в возрасте сказал что мол пока Арсенал не станет чемпионом не сдохнет, я ему парировал что он всех нас переживёт
Артете надо перед играми своим футболистам читать цитаты Стэтхэма
Ответ Roman
Артете надо перед играми своим футболистам читать цитаты Стэтхэма
Уже. Они и ручки носят, чтобы записывать.
Нужно было*
Надо было*
После вылета от Атлетико сил уже не будет:)
я как то уже говорил , что арсам нужно было слить изначально полутурниры, ихние кубки.. оставить толко на апл и лч, глядиь и силенок было бы побольше , а так могут всосать на всех фронтах.. у сити могут забрать очки и Вила и Бредфорд , у Арсов Вест Хем будет бодаться
Сколько уже раз Артета что-то подобное говорил за последние месяцы... А изменение было лишь раз - как раз в игре с МС.

Вот нужно было действовать согласно своих слов раньше, когда еще до игры с МС потеряли уйму очков. Но нет... команда продолжала порой оступаться, а Артета уперто не делал изменений.

Чудак... Ладно когда вы выигрывали - естественно можно было быть упертым и крыть разговоры о несмотрибельной игре намеком на результаты. Но когда команда начала терять очки в одном-втором-третьем матче... почему в этот момент нужно было оставаться упертым бараном и не вносить изменения???

Ладно если команда играет на максимуме и всеравно не получается. Но матч с МС показал, что команда все это время могла играть лучше, интенсивнее, острее, смотрибельнее.. Ну так почему хотя бы против середяков и аутсайдеров команда не играла так??? Сколько очков разбазарено только из-за сверхосторожного стиля...
Травма Эдегора сильно сказалась на результатах с середниками
Да с рождения ребёнка превратился в дно ,при нем -1 на поле всегда, раньше так было только с топами
Уже терять нечего. Вы 2-е. Так почему бы не перестать трусить и просто с первых минут наброситься на этот Ньюкасл? надо разницу мячей делать, раз сити так с Бёрнли лажанул.
Мы с удовольствием посмотрим как они всей силой навалятся покажут уж нам всем наконец то спартаковский футбол!
Лучше бы рассказал в каком состоянии футболисты, готовы ли они все оставшиеся игры выиграть, а то может мы бестолку будем смотреть этот сезон, который снова закончится вторым местом
Так а что ж ты раньше об этом не думал
Как думаете, в случае залупла, у Артеты хватит яиц подать в отставку?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
