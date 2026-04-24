Артета о гонке в АПЛ: «Арсеналу» нужно вложить в это все силы. Надо показать себя и добиться желаемого»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о том, что судьба титула АПЛ может зависеть от разницы забитых и пропущенных мячей.
После 33 туров Премьер-лиги «канониры» занимают 2-е место в турнирной таблице с 70 очками. Столько же очков у «Манчестер Сити», лидирующего по дополнительным показателям.
«Мы не знаем. Мы просто обсуждаем множество вариантов. Затем, в зависимости от ситуации, можно будет начать думать о чем-то другом.
Нужно вложить в это все силы. Эти пять игр начинаются завтра. Нужно показать все, что у нас есть, и добиться желаемого», – заявил Артета.
В субботу лондонцы примут «Ньюкасл» в 34-м туре чемпионата Англии.
Что делать с Челестини?25909 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Надо было*
Вот нужно было действовать согласно своих слов раньше, когда еще до игры с МС потеряли уйму очков. Но нет... команда продолжала порой оступаться, а Артета уперто не делал изменений.
Чудак... Ладно когда вы выигрывали - естественно можно было быть упертым и крыть разговоры о несмотрибельной игре намеком на результаты. Но когда команда начала терять очки в одном-втором-третьем матче... почему в этот момент нужно было оставаться упертым бараном и не вносить изменения???
Ладно если команда играет на максимуме и всеравно не получается. Но матч с МС показал, что команда все это время могла играть лучше, интенсивнее, острее, смотрибельнее.. Ну так почему хотя бы против середяков и аутсайдеров команда не играла так??? Сколько очков разбазарено только из-за сверхосторожного стиля...