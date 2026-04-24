Беккенбауэр – лучший немецкий футболист в истории по версии FourFourTwo, Герд Мюллер – 2-й, Маттеус – 3-й, Нойер – 7-й, Клозе – 8-й, Кан – 10-й
Британский журнал FourFourTwo составил топ-10 лучших немецких футболистов в истории.
Первую строчку занял двукратный обладатель «Золотого мяча» Франц Беккенбауэр.
1. Франц Беккенбауэр;
2. Герд Мюллер;
3. Лотар Маттеус;
4. Филипп Лам;
5. Уве Зеелер;
6. Гюнтер Нетцер;
7. Мануэль Нойер;
8. Мирослав Клозе;
9. Фритц Вальтер;
10. Оливер Кан.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: FourFourTwo
И Крооса, судя по его отсутствию в этом списке, явно недооценивают.
И где, черт побери, Румменигге?
что за клоуны там в редакции?
Хоть я и так знаю кто будет лучшим.
Как по мне, в рейтинге без вариантов должны быть Беккенбауэр, Маттеус, Герд Мюллер и Румменигге. А дальше любую кандидатуру можно оспаривать, 5 место там или 15-е,потому что рядом великие предшественники, великие последователи и великие партнеры
А во-вторых позвольте спросить а где Румменигге ?????