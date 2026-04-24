  • Беккенбауэр – лучший немецкий футболист в истории по версии FourFourTwo, Герд Мюллер – 2-й, Маттеус – 3-й, Нойер – 7-й, Клозе – 8-й, Кан – 10-й
Беккенбауэр – лучший немецкий футболист в истории по версии FourFourTwo, Герд Мюллер – 2-й, Маттеус – 3-й, Нойер – 7-й, Клозе – 8-й, Кан – 10-й

Беккенбауэр – лучший немецкий игрок в истории по версии FourFourTwo.

Британский журнал FourFourTwo составил топ-10 лучших немецких футболистов в истории. 

Первую строчку занял двукратный обладатель «Золотого мяча» Франц Беккенбауэр. 

1. Франц Беккенбауэр;

2. Герд Мюллер;

3. Лотар Маттеус;

4. Филипп Лам;

5. Уве Зеелер;

6. Гюнтер Нетцер;

7. Мануэль Нойер;

8. Мирослав Клозе;

9. Фритц Вальтер;

10. Оливер Кан. 

Что делать с Челестини?25909 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Источник: FourFourTwo
Клинсманн однозначно сильнее того же Клозе, однако Юргена в ТОП-10 нет.
И Крооса, судя по его отсутствию в этом списке, явно недооценивают.
И где, черт побери, Румменигге?
Ответ Vankouver
Клинсманн однозначно сильнее того же Клозе, однако Юргена в ТОП-10 нет. И Крооса, судя по его отсутствию в этом списке, явно недооценивают. И где, черт побери, Румменигге?
Румменигге вообще должен быть в первой пятерке. И Клинсманн в десятке.
Ответ Vankouver
Клинсманн однозначно сильнее того же Клозе, однако Юргена в ТОП-10 нет. И Крооса, судя по его отсутствию в этом списке, явно недооценивают. И где, черт побери, Румменигге?
Клозе - рекордсмен по количеству забитых голов на чемпионатах мира. Ди и вообще за сборную Клозе на 25 мячей больше наколотил, чем Клинсманн
а здесь ещё смешнее - ДВУКРАТНОГО обладателя ЗМ Румменигге нет даже в десятке)
что за клоуны там в редакции?
Ёлки-палки, не терпится, когда уже будет топ про русских игроков!
Хоть я и так знаю кто будет лучшим.
Ответ Aлeксaндp Мocтoвoй
Ёлки-палки, не терпится, когда уже будет топ про русских игроков! Хоть я и так знаю кто будет лучшим.
Вряд ли у Соболева будут конкуренты
Ответ Ром Ка
Вряд ли у Соболева будут конкуренты
Ёлки-палки, Соболев ещё молод, не всё доказал. Пока он лишь главный претендент на золотой мяч, не более.
Обсуждение в этой ветке только подчёркивает, что Германия - одна из сильнейших футбольных наций в истории, с количеством звезд мирового уровня на несколько таких рейтингов.
Как по мне, в рейтинге без вариантов должны быть Беккенбауэр, Маттеус, Герд Мюллер и Румменигге. А дальше любую кандидатуру можно оспаривать, 5 место там или 15-е,потому что рядом великие предшественники, великие последователи и великие партнеры
Ответ A-Marco
Обсуждение в этой ветке только подчёркивает, что Германия - одна из сильнейших футбольных наций в истории, с количеством звезд мирового уровня на несколько таких рейтингов. Как по мне, в рейтинге без вариантов должны быть Беккенбауэр, Маттеус, Герд Мюллер и Румменигге. А дальше любую кандидатуру можно оспаривать, 5 место там или 15-е,потому что рядом великие предшественники, великие последователи и великие партнеры
Класнно сказал , плюсую .
Странно конечно, что есть Лам и Ноер, но нет Мюллера
Кана не должно быть там , стал основным в 30 лет , провел ужасный Евро 00 , был лучшим вратарем ЧМ 02 , опять провал на Евро 04 и в принципе все , дальше стоял Леманн в основе (ровестник Кана) по сути кроме ЧМ 02 ничего нет . Зато нет Кепке , который и чемпион мира и Европы (именно под Кепке сидел 26 летний Оливер Кан на Евро ). Как же все таки харизма (в случае с Кантоной и Каном ) влияет на восприятие людей .
Ответ Александр Сандалов
Кана не должно быть там , стал основным в 30 лет , провел ужасный Евро 00 , был лучшим вратарем ЧМ 02 , опять провал на Евро 04 и в принципе все , дальше стоял Леманн в основе (ровестник Кана) по сути кроме ЧМ 02 ничего нет . Зато нет Кепке , который и чемпион мира и Европы (именно под Кепке сидел 26 летний Оливер Кан на Евро ). Как же все таки харизма (в случае с Кантоной и Каном ) влияет на восприятие людей .
ЛЧ 2000/2001 мимо вас прошла, судя по всему.
Ответ Подходцев.....
ЛЧ 2000/2001 мимо вас прошла, судя по всему.
ЛЧ 97 прошла мимо вас прошла , судя по всему . Где Заммер победитель Евро 96 , обладатель ЛЧ 97 и еще один из пяти немцев получивший Золотой Мяч ?
Где Мюллер !!???????? Томас
А они вообще видели Руммениге и Клинсманна?
Ну во первых Клинсманн это сто процентов лучше чем Клозе ,,
А во-вторых позвольте спросить а где Румменигге ?????
Ответ Роман Романов_1116972089
Ну во первых Клинсманн это сто процентов лучше чем Клозе ,, А во-вторых позвольте спросить а где Румменигге ?????
Чем он лучше человека который является лучшим бомбардиром чемпионатов мира!? Ну вот чем !?
Ответ Амин Чич
Чем он лучше человека который является лучшим бомбардиром чемпионатов мира!? Ну вот чем !?
Чемпион мира и Европы, лишившийся «Золотого мяча» 1995 года из-за изменения правил.
Для меня первая ассоциация со сборной Германии - Клинсманн
Ответ Раиль Хафизов_1116726047
Для меня первая ассоциация со сборной Германии - Клинсманн
Как хорошо что я не один такой,на эмоциях сначала высказался, потом прошёлся по ленте, оказывается с нашей палаты тут немало) держи плюс дружище
