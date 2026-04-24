Кукуян получил первое назначение после пенальти в матче «Зенит» – «Динамо» Махачкала в Кубке: на игру «Ростова» и «Оренбурга». Карасев – ВАР матча «Краснодара», Иванов – игры «Зенита»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 27-го тура Мир РПЛ. 

25 апреля (суббота)

«Ростов» – «Оренбург»: судья – Павел Кукуян. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ермилов; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Юрий Баскаков.

«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гвардис.

«Рубин» – ЦСКА: судья – Рафаэль Шафеев. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.

26 апреля (воскресенье)

«Спартак» – «Пари НН»: судья – Игорь Капленков. Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Французов.

«Краснодар» – «Динамо» Махачкала: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо» Москва – «Сочи»: судья – Никита Новиков. Помощники судьи – Алексей Лунев, Андрей Болотенков; резервный судья – Владимир Шамара; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Зенит» – «Ахмат»: судья – Евгений Буланов. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

27 апреля (понедельник)

«Акрон» – «Балтика»: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Юрий Матвеев; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Владимир Казьменко.

Отметим, что судья Павел Кукуян не получал назначений с 18 марта после того, как ЭСК признала ошибочным его решение о назначении пенальти в пользу «Зенита» в матче с махачкалинским «Динамо» в FONBET Кубке России (1:0). 

Источник: сайт РФС
Я может чего-то не пойму,но как можно ставить на ВАР судью,который 2 тура назад допустил ошибку,которую признала ЭСК в пользу одной из играющих команд
Мажич: преданных судей не так много. Пока СК отвлёкся на Торпедо - авось пронесёт.
Тот же вопрос
Интересно, в принципе, только кто там на «Краснодаре») смотрим ВАР, а там Карасик))
Ручной карась Галицкого.
Так он же вроде питерский был? Неужели ему недоплатили раз и он обиделся))
Как так выходит,что Кукуян за ошибку месяц без работы сидел,а Карасёв и тур без работы не сидел?
А как можно понять то, что Левников в двух матчах одной команды принимал противоположные решения в одинаковых ситуациях в пользу этой команды, и при этом судит себе, как ни в чём не бывало?
Цыганок также, два одинаковых эпизода в матче - разные решения и назначение на след.тур после признания его ошибки
Говорят, что после судейства игр Краснодара, судьи закрывают ипотеки.
Кстати, Сухого нет, значит ушел по маршруту, который ему посоветовал Анюков.
скорее по маршруту «отсидеться 27 тур, вар на 28, обратно в поле на 29». возможно даже без второго этапа.
Возможно даже опять на Зенит😄
Можно ставку сделать на то, что вар назначит пенальти или удалит соперника Краснодара.
Вот нравится Карасеву Краснодар .
И особенно Галицкий.
Краснодар перестраховался ))))
Вдруг Абросимов по прааилам наснет судить
Сухой сделал своё МОКРОЕ ДЕЛО и в Кусты, и так ПО ОЧЕРЕДИ.
стандартное назначение на зенит в этом году, штатный сотрудник )
стандартное назначение на зенит в этом году, штатный сотрудник )
согласен, штатник, придумавший удаление Педро. бгг.
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
сегодня, 04:10
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
«Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» – 2:1. Шешко и Каземиро забили, у Бруну ассист
вчера, 20:53
Защитник ЦСКА Мойзес выбыл до конца сезона из-за травмы: «Грустно, но я вернусь сильнее. Спасибо Богу за все»
вчера, 20:44
Абелардо об Энрике и прессе: «Некоторые журналисты спрашивают обо всем, кроме футбола. Вы играете против «Бетиса» и слышите: «Что вы думаете об этом заявлении Винисиуса?»
вчера, 20:25
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
45 минут назад
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
