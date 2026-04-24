Кукуян получил первое назначение после пенальти в матче «Зенит» – «Динамо» Махачкала в Кубке: на игру «Ростова» и «Оренбурга». Карасев – ВАР матча «Краснодара», Иванов – игры «Зенита»

У Кукуяна первое назначение после пенальти в матче «Зенит» – «Махачкала».

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 27-го тура Мир РПЛ.

25 апреля (суббота)

«Ростов» – «Оренбург» : судья – Павел Кукуян. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ермилов; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Юрий Баскаков.

«Крылья Советов» – «Локомотив» : судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гвардис.

«Рубин» – ЦСКА : судья – Рафаэль Шафеев. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.

26 апреля (воскресенье)

«Спартак» – «Пари НН» : судья – Игорь Капленков. Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Французов.

«Краснодар» – «Динамо» Махачкала : судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо» Москва – «Сочи» : судья – Никита Новиков. Помощники судьи – Алексей Лунев, Андрей Болотенков; резервный судья – Владимир Шамара; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Зенит» – «Ахмат» : судья – Евгений Буланов. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

27 апреля (понедельник)

«Акрон» – «Балтика» : судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Юрий Матвеев; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Владимир Казьменко.



Отметим, что судья Павел Кукуян не получал назначений с 18 марта после того, как ЭСК признала ошибочным его решение о назначении пенальти в пользу «Зенита» в матче с махачкалинским «Динамо» в FONBET Кубке России (1:0).