  • ЦСКА продлит контракт с 40-летним Акинфеевым, если он того захочет, заявил Бабаев: «Мы всегда его поддерживаем с учетом значимости для команды»
18

ЦСКА продлит контракт с 40-летним Акинфеевым, если он того захочет, заявил Бабаев: «Мы всегда его поддерживаем с учетом значимости для команды»

ЦСКА продлит контракт с Акинфеевым, если он того захочет.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб продлит контракт с Игорем Акинфеевым, если он того захочет.

8 апреля Акинфееву исполнилось 40 лет. Текущий контракт голкипера с ЦСКА истекает в конце сезона. 

У Игоря истекает контракт, ему уже 40 лет. Игорь останется в ЦСКА или завершит карьеру?

– Я не меняю своей позиции, и такая позиция у клуба. Мы с Игорем всегда откровенно и честно на протяжении этих многих-многих лет разговаривали и договорились, что, если он чувствует в себе силы и желание продолжать играть, значит, он остается в клубе. Мы всегда его только поддерживаем с учетом значимости, которую он имеет для команды. Все будет зависеть от его позиции.

Если он будет согласен продолжать играть, то вы продлите с ним контракт?

– Да, конечно, – сказал Бабаев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Уходить надо красиво и вовремя. Это, кстати, не только Игоря касается
Есть качества - плевать на возраст. Если сам хочет, пускай играет
Не понимаю,почему многие хотят чтоб Акинфеев закончил?Вон нет его в последних матчах ,и чё???Кони,и чё?
хорош уже,пора домой!
Лучше не надо. Надо уходить вовремя, чтобы не смеялись над нелепыми ошибками
Акинфеев перрвый отечественныц игрок у которого есть реальный шанс выбить 1000 матчей на высшем уровне в профессиональной карьере. Надо играть и ставить такой рекорд обязательно. Ровно 1000 сыграть и на отдых. Будет очень красиво.
Игорь мог бы продлиться на год, но разделить время с Торопом в чемпионате, условно 50/50.
Еще 2 года. Игорю рано уходить. Тороп пока полноценной заменой не выглядит. Пусть заматереет.
Сам говорил, что посмешищем уходить не хочет. В этом сезоне недочетов много, ошибки голевые пошли, травмы. Пора.
Ответ kk.abb
Сам говорил, что посмешищем уходить не хочет. В этом сезоне недочетов много, ошибки голевые пошли, травмы. Пора.
Так в этом сезоне и моментов у ворот наверно столько же, как за всю его предыдущую карьеру.
Наверное стоит на год продлить, год поддерживать Торопа и с почестями уходить. Все-таки по Игорю видно что футбол ему уже надоел.
Ответ dreamstep
Наверное стоит на год продлить, год поддерживать Торопа и с почестями уходить. Все-таки по Игорю видно что футбол ему уже надоел.
Вместо Торопа нужно другого искать голкипера.
Ответ за ЦСКА 2002
Вместо Торопа нужно другого искать голкипера.
Правильно, только не будет этого. Наше руководство не умеет во время признавать ошибки, увы .(
Материалы по теме
Баринов о ЦСКА: «К Торопу каждую игру подхожу и говорю, что сыграем на ноль. Но не получается»
22 апреля, 04:27
Ярошик об Акинфееве: «С самого молодого возраста знал, чего хотел. И футбол ему все вернул в полном объеме»
22 апреля, 01:57
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
33 минуты назад
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
48 минут назад
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
58 минут назадПромо
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
Ко всем новостям
Последние новости
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Ямаль, Левандовски, Шченсны и фронтмен Coldplay Крис Мартин помогли собрать 59 млн евро для больных детей. Игроки «Барсы» поучаствовали в 9-дневном стриме польского ютубера для фонда по борьбе с раком
вчера, 20:52
Рекомендуем