ЦСКА продлит контракт с 40-летним Акинфеевым, если он того захочет, заявил Бабаев: «Мы всегда его поддерживаем с учетом значимости для команды»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб продлит контракт с Игорем Акинфеевым, если он того захочет.
8 апреля Акинфееву исполнилось 40 лет. Текущий контракт голкипера с ЦСКА истекает в конце сезона.
– У Игоря истекает контракт, ему уже 40 лет. Игорь останется в ЦСКА или завершит карьеру?
– Я не меняю своей позиции, и такая позиция у клуба. Мы с Игорем всегда откровенно и честно на протяжении этих многих-многих лет разговаривали и договорились, что, если он чувствует в себе силы и желание продолжать играть, значит, он остается в клубе. Мы всегда его только поддерживаем с учетом значимости, которую он имеет для команды. Все будет зависеть от его позиции.
– Если он будет согласен продолжать играть, то вы продлите с ним контракт?
– Да, конечно, – сказал Бабаев.