В Италии хотят обсудить с Гвардиолой назначение в сборную. Зарплата тренера «Сити» слишком велика для Федерации, есть идея о привлечении спонсора, как было с Конте (GdS)

В Италии хотят видеть Гвардиолу тренером сборной.

Потенциальные кандидаты в руководство Итальянской федерации футбола (FIGC) заинтересованы в приглашении Пепа Гвардиолы на пост главного тренера сборной страны, сообщает La Gazzetta dello Sport.

При этом есть понимание, что бюджет федерации не рассчитан на зарплату, схожую с доходом испанца в «Манчестер Сити» (около 14 млн евро «чистыми» плюс бонусы). 

Футбольные функционеры изучают вариант, при котором часть зарплаты покроет спонсор, как было при назначении Антонио Конте в 2014 году. Тогда примерно половину расходов взяла на себя компания Puma, амбассадором которой является и сам Гвардиола. 

Ожидается, что новое руководство федерации обсудит с Пепом его возможное назначение.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
Как он сможет тренировать, если в сборную нельзя купить игроков на миллиард?
Наверное, так же, как и другие тренеры сборных. А из современных тренеров сборных только Анчелотти и Тухель на одном уровне с Гвардиолой
Так Пепа ещё не оскорбляли
Зачем Пеп нужен сборной Италии понятно. Вот зачем сборная Италии нужна Пепу, вот в чем вопрос
Комментарий скрыт
Система национальных школ Италии это какая? Там местные великие тренеры говорят что этого нет, а эксперты спорта нашли эту великую систему подготовки в Италии
Я собираюсь обсудить с Сальмой Хайек нашу совместную сексуальную жизнь.
Шансы примерно, как у сборной Италии с Пепом.
Вам тоже придется привлекать спонсора
Ей будет 60, шансы есть.
Лучше бы в Ювентус позвали
Глупая, популисткая идея. Итальянцам с нынешним набором игроков не подойдет Гвардиола. Лучше бы в сторону немецкой школы обратили бы внимание, если из своих не знают кого выбрать. А так проблемы гораздо более глубокие и системные, чем проблема тренерства. Лучше бы спонсора нашли на развитие детско-юношеского футбола.
Лучше бы взяли прошлым летом прекрасного в кубковых турнирах Анчелотти - но у них не нашлось столько денег ;)
Так если Пепа будут брать, то под задачу преобразовани всех молодежек и детско-юношеского футбола, это же очевидно
Один испанский тренер в Серии А есть. Только у него итальянцы не играют.
У него даже Хокобо Рамон тащер, Сери А такая Сери А.. )
Пер наверное самый неподходящий тренер для сборных. Игроков не выберешь, тактику им нет времени прививать
В обеих Барселонах тоже не было времени и особо выбора - у него тупо времени на выбор не было.
барселонское "особо не было выбора" времен прихода Гвардиолы это - Месси, Хави, Иньеста, Пуйоль, подходил Бускетс и еще толпа чуть менее ярких игроков. Всем бы такое отсутствие выбора)))
Смысл? Игроков-то под Гвардиолу нет у Италии, а которые есть, не потянут.
Хотя Пеп и подбирает под себя игроков, но всё же он разными командами руководил в прошлом. Ему не обязательно иметь чётко определённых игроков. И он способен перестроиться. Например, раньше искал обязательно бокс-ту-бокс. Сейчас уже нет. Раньше брал нападающих, которые могли на расстоянии от ворот работать. Сейчас Холанд. Тот, кто за его карьерой следит, наверняка сможет все позиции так перебрать.
Ему и не обязательно было разваливать Баварию, миллиард не дали обиделся и ушел в Сити
он не тренер для сборной. для сборной лучше вариант мауриньо а пеп тренер для топ клуба
Может в серию А? Туда и Клоппа подтянут возможно. Прекрасное соперничество будет.
Тоже отлично👍🏻
