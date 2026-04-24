В Италии хотят обсудить с Гвардиолой назначение в сборную. Зарплата тренера «Сити» слишком велика для Федерации, есть идея о привлечении спонсора, как было с Конте (GdS)
В Италии хотят видеть Гвардиолу тренером сборной.
Потенциальные кандидаты в руководство Итальянской федерации футбола (FIGC) заинтересованы в приглашении Пепа Гвардиолы на пост главного тренера сборной страны, сообщает La Gazzetta dello Sport.
При этом есть понимание, что бюджет федерации не рассчитан на зарплату, схожую с доходом испанца в «Манчестер Сити» (около 14 млн евро «чистыми» плюс бонусы).
Футбольные функционеры изучают вариант, при котором часть зарплаты покроет спонсор, как было при назначении Антонио Конте в 2014 году. Тогда примерно половину расходов взяла на себя компания Puma, амбассадором которой является и сам Гвардиола.
Ожидается, что новое руководство федерации обсудит с Пепом его возможное назначение.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
