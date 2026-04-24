  • ⚡Лимит в РПЛ ужесточат со следующего сезона: 12 легионеров в заявке и 7 на поле. Дегтярев подписал приказ
В РПЛ будет действовать новый лимит на легионеров.

Министр спорта Михаил Дегтярев подписал приказ об изменении лимита на легионеров.

«Сегодня в ходе встречи с руководством клубов российской Премьер-лиги подписал приказ об изменении лимита на легионеров. Со следующего сезона-2026/2027 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более 7», – говорится в посте Дегтярева.

Сейчас в РПЛ можно включать в заявку максимум 13 легионеров, при этом на поле могут находиться не более 8 иностранных игроков.

РПЛ попросит Дегтярева заморозить новый лимит на легионеров на 2-3 года. Клубы лиги не хотят ужесточения, но не будут выступать против решения министра спорта (Иван Карпов)

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
Поиграли в демократию и довольно.
Прощай российский футбол...
Комментарий удален пользователем
Почему решение по правилам принимает не руководство лиги, а министр спорта? Он-то тут при чем? Цирк блин
руководство просто молчит
Вообще-то мы живем в жесткой президентской республике, по последним изменениям это близко к монархии по возможностям президента) Поэтому любое спускаемое сверху решение имеет реально смысл приказа. Поэтому, несмотря на то, что у нас руководство клубов это большие корпорации фактически или губернаторы, они даже пукнуть не посмеют. Это же будет пук против мнения понятно кого.
Да ничего же не изменили почти)), минус 1 игрок ? В чем смысл такого лимита?
Просто всё как всегда с решениями в нашем спорте, тоже что и в стране, вообщем то иначе быть и не может...
Не функционеров, настоящих не профи менеджеров ни в какой отрасли нет, мука мукой. Где уж тут реально полезные принимать решения на пользу народу и национальному футболу?!?
Единственное, в чем разбирается Дегтярев - это лимит на количестве человек в бане! Более того, если в бане с Жириновским, то лимит на одного человека, самого Дегтярева. Так и поднялся!
Он лимит в бане тоже обходил. Пятый угол искал
Мне стыдно, что вместо министра спорта у нас неадекватный банщик
Фетисов норм был? Мутко? Матыцин? Колобков? Тягачёв? Иванюженков может быть?
«Сергей Семак — легенда футбола, Дегтярёв — некомпетентное *****», — гласит текст на баннере болельщиков «Зенита».
Крутить барабан?
Агенты ушли в запой.
Дегтярев типичный чинуша России. Принимает закон, не слушая тех, кого он касается. Цена на паспорт подскочила в разы.
Так у нас все чинуши так. Вон Набиуллина бизнесменам рты закрывает, когда они робко пытаются что-то возразить. Они, похоже, реально считают, что им виднее как надо.
Наконец-то теперь сможем бороться за медали ЧМ и ЧЕ, а то клятые легионеры не давали пробиться в основные составы команд звёздам мирового футбола.
Да что там ЧЕ и ЧИ, на Олимпиаду замахнуться можно
Спартакаиада превыше всего!
Смотрите дальше сами свою лимит-лигу с фан-уйди и почти прелестями, удачи!
Более того,фамилии иностранцев должны быть переведены на русский язык и так записаны
Фамилии надо максимально локализовать: Гондуев, Кордобенко, Педросов и т.д.

А, ну и по классике отечественного кинематографа переименовать Динамо в "подводную братву"
Лусиано напрягся
