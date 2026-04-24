⚡Лимит в РПЛ ужесточат со следующего сезона: 12 легионеров в заявке и 7 на поле. Дегтярев подписал приказ
В РПЛ будет действовать новый лимит на легионеров.
Министр спорта Михаил Дегтярев подписал приказ об изменении лимита на легионеров.
«Сегодня в ходе встречи с руководством клубов российской Премьер-лиги подписал приказ об изменении лимита на легионеров. Со следующего сезона-2026/2027 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более 7», – говорится в посте Дегтярева.
Сейчас в РПЛ можно включать в заявку максимум 13 легионеров, при этом на поле могут находиться не более 8 иностранных игроков.
РПЛ попросит Дегтярева заморозить новый лимит на легионеров на 2-3 года. Клубы лиги не хотят ужесточения, но не будут выступать против решения министра спорта
Что делать с Челестини?25550 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
205 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Просто всё как всегда с решениями в нашем спорте, тоже что и в стране, вообщем то иначе быть и не может...
Не функционеров, настоящих не профи менеджеров ни в какой отрасли нет, мука мукой. Где уж тут реально полезные принимать решения на пользу народу и национальному футболу?!?
Дегтярев типичный чинуша России. Принимает закон, не слушая тех, кого он касается. Цена на паспорт подскочила в разы.
А, ну и по классике отечественного кинематографа переименовать Динамо в "подводную братву"