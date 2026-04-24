⚡Лимит в РПЛ ужесточат со следующего сезона: 12 легионеров в заявке и 7 на поле. Дегтярев подписал приказ

В РПЛ будет действовать новый лимит на легионеров.

Министр спорта Михаил Дегтярев подписал приказ об изменении лимита на легионеров.

«Сегодня в ходе встречи с руководством клубов российской Премьер-лиги подписал приказ об изменении лимита на легионеров. Со следующего сезона-2026/2027 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более 7», – говорится в посте Дегтярева.

Сейчас в РПЛ можно включать в заявку максимум 13 легионеров, при этом на поле могут находиться не более 8 иностранных игроков.

