Тренер «Челси» Макфарлейн о Росеньоре: «Я расстроен, что у него не получилось. У нас прекрасные отношения, я разговаривал с ним – он в порядке»
Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн прокомментировал увольнение Лиэма Росеньора из клуба.
«Я разговаривал с Лиэмом. Не могу сказать, как он [попрощался с игроками] или как все было организовано. Я говорил с ним по телефону в среду. Он был в порядке.
Я очень уважаю Лиэма. Я не знал его до того, как он пришел в клуб, но он замечательно меня принял. У нас прекрасные отношения, и я очень расстроен, что у него не получилось», – сказал Макфарлейн.
Игроки «Челси» считали, что Росеньор слишком неопытен, не умеет работать со звездами топ-уровня и проводит слишком много встреч тет-а-тет. Футболисты хотят более авторитетного тренера
Опубликовал: Максим Федер
Источник: BBC
Он в порядке, огромная неустойка невероятно сильно поднимает ему настроение.
