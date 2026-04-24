  • Флик о травме Ямаля: «Ламин почувствовал дискомфорт после фола, но решил продолжить игру. Он должен понимать сигналы тела. К ЧМ он успеет восстановиться, вернется еще сильнее»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о травме Ламина Ямаля

Вингер «Барселоны» и сборной Испании пропустит остаток сезона из-за разрыва мышц задней поверхности бедра, полученного в игре против «Сельты» (1:0). 

«Ситуация непростая – и для нас, и для него. Ему нужно уметь справляться с этим и извлекать уроки. Это его первая мышечная травма, но он очень сосредоточен и мотивирован. Он успеет восстановиться к чемпионату мира и вернется еще сильнее.

Он почувствовал дискомфорт после фола, хотя в тот момент это не выглядело серьезно, и он решил продолжить игру. Возможно, позже ситуация ухудшилась, но важно прислушиваться к своим ощущениям. Это его первая мышечная травма, и это часть обучения. Он должен понимать сигналы, которые подает тело. В начале сезона он уже пропускал несколько матчей, и команда тогда хорошо справилась», – сказал Флик. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Я вообще не понимаю жалоб современных футболистов на замены в матчах, где результат уже решён. Матчей дофига, остаётся минут 20-30, твоя команда выигрывает, так и иди отдыхать спокойно. Типа хочешь набить статку? Да всем наплевать на статку. Можно весь сезон страдать фигней, потом затащить в плей офф ЛЧ или в плей офф ЧЕ или ЧМ и вот ты супер стар. Да если твоя команда проигрывает, а тебя меняют в ключевом матче, то ок, но если тебя меняют в обычном матче чемпионта или в матче общего этапа ЛЧ, то и пофиг.
Согласен, пример Дембеле должен быть показательным. Человек полгода валял в основном дурака, потом выдал прайм вместе с командой и получил ЗМ.
У Ямаля скорее юношеский максимализм и азарт играет, типа всем утереть нос, доказать, блистать и т.д
В этом плане ему конечно еще учится и учится взвешенности в принятии решений и расходовании сил, по примеру того же Месси. Лео так редко травмировался именно потому, что правильно распределял силы, для него эффективность была превыше эффектности и именно такой подход и порождал его бесконечные рекорды.
Это игра на публику. Тренеры это понимают. В раздевалке проблем нет
