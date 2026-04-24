Флик о травме Ямаля: «Ламин почувствовал дискомфорт после фола, но решил продолжить игру. Он должен понимать сигналы тела. К ЧМ он успеет восстановиться, вернется еще сильнее»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о травме Ламина Ямаля.
Вингер «Барселоны» и сборной Испании пропустит остаток сезона из-за разрыва мышц задней поверхности бедра, полученного в игре против «Сельты» (1:0).
«Ситуация непростая – и для нас, и для него. Ему нужно уметь справляться с этим и извлекать уроки. Это его первая мышечная травма, но он очень сосредоточен и мотивирован. Он успеет восстановиться к чемпионату мира и вернется еще сильнее.
Он почувствовал дискомфорт после фола, хотя в тот момент это не выглядело серьезно, и он решил продолжить игру. Возможно, позже ситуация ухудшилась, но важно прислушиваться к своим ощущениям. Это его первая мышечная травма, и это часть обучения. Он должен понимать сигналы, которые подает тело. В начале сезона он уже пропускал несколько матчей, и команда тогда хорошо справилась», – сказал Флик.
У Ямаля скорее юношеский максимализм и азарт играет, типа всем утереть нос, доказать, блистать и т.д
В этом плане ему конечно еще учится и учится взвешенности в принятии решений и расходовании сил, по примеру того же Месси. Лео так редко травмировался именно потому, что правильно распределял силы, для него эффективность была превыше эффектности и именно такой подход и порождал его бесконечные рекорды.