  • Анюкова отстранили на 2 игры РПЛ и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Тренера «Зенита» удалили за брань в адрес резервного судьи с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» Александр Анюков получил дисквалификацию на два матча Мир РПЛ и денежный штраф в размере 200 тысяч рублей.

Он был удален в концовке матча с «Локомотивом» (0:0) за нецензурную брань в адрес резервного арбитра.

«В соответствии с частью 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 12 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча – дисквалифицировать тренера ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург Александра Анюкова на 2 матча РПЛ и оштрафовать его на 200 000 рублей», – сказано в сообщении.

В компенсированное ко второму тайму время главный арбитр матча Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Зенита». Форвард «Локомотива» Николай Комличенко не реализовал 11‑метровый.

«Локомотив» за скандирование фанатами «Зенит» – позор российского футбола» оштрафован на 20 тысяч рублей

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт РФС
Даже Анюкова довели. Сложно представить его взбешенным.
Вообще-то он все правильно сказал
Он посылал Сухого на х.. В прямом эфире. Странно что 200 тыс. а не 100 как Евсееву
А арбитра собираются за его позорную ошибку отстранять?
Нет. Уже назначили на следующий тур.
Да чёт не видно нигде фамилии сухого)
Анюков врать не будет, задумайтесь
Анюков пострадал за правду
Всегда спокойный и уравновешенный Саша Анюков удалëн и оштрафован - это событие чрезвычайное.
если ЭСК признает ошибочным назначение пенальти Сухого, то пусть тот и заплатит за Анюкова эти 200 руб, ведь он стал инициатором этой брани
а как вы хотели?))
Анюкова разозлить надо постараться
Куда скинуть косарь?
Как быстро и оперативно. И сразу на 200 тыс.₽
А Евсеева, который постоянно матерится в прямом эфире, на 100
уже два раза по 100, но расценки интересные
Если внимательно прочитать, то его оштрафовали за оскорбление резервного арбитра.
