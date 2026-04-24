Анюкова отстранили на 2 игры РПЛ и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Тренера «Зенита» удалили за брань в адрес резервного судьи с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» Александр Анюков получил дисквалификацию на два матча Мир РПЛ и денежный штраф в размере 200 тысяч рублей.
Он был удален в концовке матча с «Локомотивом» (0:0) за нецензурную брань в адрес резервного арбитра.
«В соответствии с частью 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 12 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча – дисквалифицировать тренера ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург Александра Анюкова на 2 матча РПЛ и оштрафовать его на 200 000 рублей», – сказано в сообщении.
В компенсированное ко второму тайму время главный арбитр матча Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Зенита». Форвард «Локомотива» Николай Комличенко не реализовал 11‑метровый.
а как вы хотели?))
А Евсеева, который постоянно матерится в прямом эфире, на 100