  • «Локомотив» за скандирование фанатами «Зенит» – позор российского футбола» оштрафован на 20 тысяч рублей
«Локомотив» оштрафован за поведение фанатов на матче с «Зенитом» на «РЖД Арене» в 26-м туре Мир РПЛ (0:0). 

Сообщалось, что болельщики железнодорожников скандировали «Зенит» – позор российского футбола». 

«В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Локомотив» г. Москва на 20 000 рублей», – говорится в решении КДК. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РФС
А в чем оскорбление заключается?
Ответ Никита Червяков
жиза. не натуралами же газовых обозвали
Ответ Никита Червяков
Комментарий скрыт
Пора скандировать "Судьи-позор российского футбола"
Ответ Утя Ваткин
так это и скандировали
Ответ Утя Ваткин
Это позор конечно.
Расизма и призывов к межноциональным разборркам не было.
Штраф - явный признак особого положения Зенита в чемпионате.
Ещё доказательства нужны?
В Менхенгладбахе Баварию оскорбляют похуже, в Барселоне Реал, в Милане Ювентус.

Но нигде не штрафуют за такое.
В России это есть.
Нельзя оскорблять Зенит.
Понимаете?
Это команда власти.

В правилах разве написано : "Зенит нельзя считать позором российского футбола"?
Нет.
Такого пункта нет.
Пора командам в суды иски отправлять.
Получается, в стадион можно пускать только нейтральных и любящих Зенит?
Болельщики Зенита, вам ещё доказательства нужны особого положения?
Так что сидите и молчите.
Позор!

Толькл во сне могу предсравить, что Лос Анджелес Лейкерс штрафуют за клич "Бостон позор американского баскетбола" ...
А почему у нас так?
Потому, что Зенит позор российского футбола.
Вот и всё.
На каждом матче ,на каждом стадионе надо скандировать ,чтобы не забывали кто они 😁
Ответ FCLM1995
После пенальти на Дивееве мы и так теперь знаем кто они.
Ответ Катя СПб
В питере ныть
Что-то дешево оценили. Ещё немного и приплачивать начнут.
Не, ну это прям демократичные расценки :))
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Так ставку снизил ЦБ )
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
В предыдущей новости было: вот вам 20, ещё сверху 20 и снова начали кричать 😂😂😂
А в чем они были не правы?
"ловите сотку и слушайте дальше"
Ответ передок Заремы
Номер карты дать?
это что ж надо было сделать такое,чтоб вся страна их так полюбила
Ответ Сергей Симонов_1116560887
Черный пиар. Кто не скачет тот... та же фигня
Ответ Сергей Симонов_1116560887
В Севастополь например переехать )
Спортс вернулся к проверенному способу набрать трафик, вкидывать по очереди новости из серии «болельщики скандировали…», «КДК рассмотрит…», «КДК наказал…»
Можно еще про другие команды так писать, а не избирательно, как сейчас.
Ответ Dmitry Arsentyev
Спортс намеренно разгоняет эту тему . Меня, например, Спортс забанил только за то , что я написал что Косово - это Сербия
Какое оскорбление? Вся Россия юбилей с ними празднует, как никак второй раз 100 лет, не обламывайте юбилей
Ответ Tun
Как видишь обламывают и очень усердно, то левыми красными, то пенальти
Ответ ПупсикАмфилд
Ещё и люто минусуют бравые парни с западных болот
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
32 минуты назад
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
47 минут назад
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
57 минут назадПромо
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Ямаль, Левандовски, Шченсны и фронтмен Coldplay Крис Мартин помогли собрать 59 млн евро для больных детей. Игроки «Барсы» поучаствовали в 9-дневном стриме польского ютубера для фонда по борьбе с раком
вчера, 20:52
