«Локомотив» за скандирование фанатами «Зенит» – позор российского футбола» оштрафован на 20 тысяч рублей
«Локомотив» оштрафован за поведение фанатов на матче с «Зенитом» на «РЖД Арене» в 26-м туре Мир РПЛ (0:0).
Сообщалось, что болельщики железнодорожников скандировали «Зенит» – позор российского футбола».
«В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Локомотив» г. Москва на 20 000 рублей», – говорится в решении КДК.
Что делать с Челестини?25907 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РФС
85 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Расизма и призывов к межноциональным разборркам не было.
Штраф - явный признак особого положения Зенита в чемпионате.
Ещё доказательства нужны?
В Менхенгладбахе Баварию оскорбляют похуже, в Барселоне Реал, в Милане Ювентус.
Но нигде не штрафуют за такое.
В России это есть.
Нельзя оскорблять Зенит.
Понимаете?
Это команда власти.
В правилах разве написано : "Зенит нельзя считать позором российского футбола"?
Нет.
Такого пункта нет.
Пора командам в суды иски отправлять.
Получается, в стадион можно пускать только нейтральных и любящих Зенит?
Болельщики Зенита, вам ещё доказательства нужны особого положения?
Так что сидите и молчите.
Позор!
Толькл во сне могу предсравить, что Лос Анджелес Лейкерс штрафуют за клич "Бостон позор американского баскетбола" ...
А почему у нас так?
Потому, что Зенит позор российского футбола.
Вот и всё.
Можно еще про другие команды так писать, а не избирательно, как сейчас.