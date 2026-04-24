«Локомотив» за скандирование фанатами «Зенит» – позор российского футбола» оштрафован на 20 тысяч рублей

«Локомотив» оштрафован за кричалку фанатов про «Зенит».

«Локомотив» оштрафован за поведение фанатов на матче с «Зенитом» на «РЖД Арене» в 26-м туре Мир РПЛ (0:0).

Сообщалось , что болельщики железнодорожников скандировали «Зенит» – позор российского футбола».

«В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Локомотив» г. Москва на 20 000 рублей», – говорится в решении КДК.