  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Каманцев о том, что инспекторы матчей будут следить за ошибками в эфире: «Мы заинтересованы, чтобы комментаторы лучше понимали судейство. Не планируем кого-то вызывать на ковер»
38

Каманцев о том, что инспекторы матчей будут следить за ошибками в эфире: «Мы заинтересованы, чтобы комментаторы лучше понимали судейство. Не планируем кого-то вызывать на ковер»

Каманцев: мы заинтересованы, чтобы комментаторы лучше понимали судейство.

Председатель судейского комитета и ЭСК РФС Павел Каманцев прокомментировал информацию о том, что российских футбольных инспекторов обязали следить за телекомментаторами.

Ранее стало известно, что инспекторам дали указание фиксировать неточности, ошибки комментаторов, касающиеся судей и судейства, и докладывать о них.

«Заголовок «следить за комментаторами» создает совершенно неверное впечатление. Никто не планирует кого-то вызывать на ковер или запрещать высказываться. Перед нами стоит задача понять, где именно возникают фактические ошибки при трактовке судейских решений в эфире.

Сегодня мы проводим семинары с комментаторами «Матч ТВ» и других вещателей, но делаем это вслепую, без системного понимания того, какие именно моменты вызывают наибольшие затруднения. Офсайд с влиянием на игру? Нарушение правила об игре рукой? Именно это мы и хотим узнать.

Инспектор матча – это профессионал, который оценивает работу арбитра. Теперь он параллельно будет фиксировать, если комментатор допустил фактическую неточность в трактовке того же эпизода. Это аналитика.

По итогам сезона мы хотим получить реальную картину: есть ли системная проблема с пониманием правил в эфире, и если да, то в каких именно темах? После этого будет адресная работа с вещателями, семинары, предметный разговор: «вот эпизод, вот правило, вот почему трактовка была иной».

Более того, фиксация комментариев для последующего анализа и разбора, о которой сейчас идет речь – результат давних договоренностей с вещателями. Это касается не только РПЛ, но всех турниров под эгидой РФС, включая женскую Суперлигу и Юношескую футбольную лигу.

Мы заинтересованы в том, чтобы комментаторы понимали судейство лучше. Это в интересах и всей индустрии, и болельщиков, и клубов, и самих арбитров. Чем точнее комментарий в эфире, тем меньше необоснованного негатива вокруг судейства», – сказал Каманцев.

Инспекторы матчей в России будут следить за ошибками комментаторов в отношении судейства. О высказываниях будут докладывать («СЭ»)

Что делать с Челестини?25907 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
судьи
Павел Каманцев
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
ЭСК РФС
logoЖенская футбольная Суперлига
logoМатч ТВ
телевидение
38 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Потом и штрафовать начнут. Комментаторов
Ответ Рубин2003
Потом и штрафовать начнут. Комментаторов
Черданцев и Генич точно вне подозрений. Любую дичь вывернут с нужной стороны
Ответ Рубин2003
Потом и штрафовать начнут. Комментаторов
Сажать, копай глубже. Мордер же.
Зачем нести чепуху? Комментатор к РПЛ отношения не имеет. Как оштрафуют то, даже если захотят ? Мозг совсем разучились применять.
Мы заинтересованы в том, чтобы комментаторы понимали судейство лучше.

Не с того начинаете. Сперва сделайте, чтобы судьи лучше понимали судейство
Ваших бы судей заинтересовать, чтобы они лучше футбол понимали. Просто если они всё понимают и преднамеренно это делают, то это уже работа СК...
Я из окна квартиры комментирую стройку, не имея никакого отношения к организации-застройщику. Но тамошний начальник приставляет ко мне инспектора, да еще рассуждает про вызовы на ковер)
Ответ Stokes10
Я из окна квартиры комментирую стройку, не имея никакого отношения к организации-застройщику. Но тамошний начальник приставляет ко мне инспектора, да еще рассуждает про вызовы на ковер)
Комментируйте на здоровье. Но только с похвалой. "Ой как здорово криво стену положили".
так вы сами разберитесь сначала, потом кому-то объясняйте
То есть, мы не будем налаживать судейство в лиге, лучше нагнём комментаторов.
Вас дебилов самих учить и учить надо позорище!
Ох ты ж какой славный Васечка!

А сделать так, чтобы судьи нормально судили, и чтобы их решения были понятны, вы не хотите?
Ответ krokodilych
Ох ты ж какой славный Васечка! А сделать так, чтобы судьи нормально судили, и чтобы их решения были понятны, вы не хотите?
да ну эт работать надо
а сами то судьи когда начнут лучше понимать судейство?
Кроме как слежкой это и не назвать. Нет никакой связи комментаторов и судей
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Орлов об эпизоде с Дивеевым: «Скользкий пенальти, мяч скользнул по руке, но игры рукой не было! Такие 11-метровые – на усмотрение судьи, Сухой сначала контакта не заметил»
23 апреля, 09:33
«Акрон» обратится в ЭСК из-за отмененного гола Дзюбы в матче с ЦСКА, заявил гендиректор клуба: «Было бы интереснее, если бы за обращение давали баллы»
4 апреля, 13:45
Радимов о судействе в России: «Ощущение, что жертвы – все. Клубы не понимают, как их судят, а арбитры не понимают, как им судить. ЭСК похожие эпизоды трактует то так, то эдак»
19 марта, 17:08
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
32 минуты назад
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
47 минут назад
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
57 минут назадПромо
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
Ко всем новостям
Последние новости
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Ямаль, Левандовски, Шченсны и фронтмен Coldplay Крис Мартин помогли собрать 59 млн евро для больных детей. Игроки «Барсы» поучаствовали в 9-дневном стриме польского ютубера для фонда по борьбе с раком
вчера, 20:52
Рекомендуем