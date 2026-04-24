Каманцев о том, что инспекторы матчей будут следить за ошибками в эфире: «Мы заинтересованы, чтобы комментаторы лучше понимали судейство. Не планируем кого-то вызывать на ковер»

Каманцев: мы заинтересованы, чтобы комментаторы лучше понимали судейство.

Председатель судейского комитета и ЭСК РФС Павел Каманцев прокомментировал информацию о том, что российских футбольных инспекторов обязали следить за телекомментаторами.

Ранее стало известно , что инспекторам дали указание фиксировать неточности, ошибки комментаторов, касающиеся судей и судейства, и докладывать о них.

«Заголовок «следить за комментаторами» создает совершенно неверное впечатление. Никто не планирует кого-то вызывать на ковер или запрещать высказываться. Перед нами стоит задача понять, где именно возникают фактические ошибки при трактовке судейских решений в эфире.

Сегодня мы проводим семинары с комментаторами «Матч ТВ» и других вещателей, но делаем это вслепую, без системного понимания того, какие именно моменты вызывают наибольшие затруднения. Офсайд с влиянием на игру? Нарушение правила об игре рукой? Именно это мы и хотим узнать.

Инспектор матча – это профессионал, который оценивает работу арбитра. Теперь он параллельно будет фиксировать, если комментатор допустил фактическую неточность в трактовке того же эпизода. Это аналитика.

По итогам сезона мы хотим получить реальную картину: есть ли системная проблема с пониманием правил в эфире, и если да, то в каких именно темах? После этого будет адресная работа с вещателями, семинары, предметный разговор: «вот эпизод, вот правило, вот почему трактовка была иной».

Более того, фиксация комментариев для последующего анализа и разбора, о которой сейчас идет речь – результат давних договоренностей с вещателями. Это касается не только РПЛ, но всех турниров под эгидой РФС, включая женскую Суперлигу и Юношескую футбольную лигу.

Мы заинтересованы в том, чтобы комментаторы понимали судейство лучше. Это в интересах и всей индустрии, и болельщиков, и клубов, и самих арбитров. Чем точнее комментарий в эфире, тем меньше необоснованного негатива вокруг судейства», – сказал Каманцев.

