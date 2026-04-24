Гендиректор «Локомотива» Ротенберг: «Нас устраивает нынешний лимит, но также мы хотим поддержать российский футбол»
Гендиректор «Локо» Ротенберг высказался о лимите на легионеров.
Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг заявил, что клуб устраивает нынешний лимит.
Проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России был опубликован Министерством спорта РФ на прошлой неделе. Согласно ему, с сезона-2026/27 клубы смогут включать в заявку максимум 12 легионеров, при этом на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.
– Вы за новый лимит или нет?
– Мы за то, чтобы наши российские футболисты играли и чтобы была конкуренция в российском чемпионате.
– Нынешний лимит вас устраивает?
– Нас устраивает нынешний лимит, но также мы хотим поддержать российский футбол, – сказал Ротенберг.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
