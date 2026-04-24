«МЮ» интересуется Балеба и защитником «Тоттенхэма» ван де Веном. Хавбека «Брайтона» оценивают в 50 млн фунтов

«МЮ» интересуется Балеба и ван де Веном.

«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за Карлосом Балеба, сообщает The Athletic.

В то же время полузащитник «Брайтона» не входит в первую категорию шорт-листа «МЮ» на эту позицию. По данным источника, прошлым летом клуб был готов заплатить за камерунца до 75 млн фунтов, но «Брайтон» хотел более 100 млн. Сейчас «Юнайтед» полагает, что сумма в районе 50 млн фунтов выглядит более разумной с учетом непростого сезона хавбека.

Отмечается, что в «МЮ» статистические показатели Балеба оценивают как соответствующие уровню команды, а именно покрытие пространства, отбор мяча и пас.

Манкунианцы также рассматривают усиление на позиции центрального защитника. Клуб изучает кандидатуру Микки ван де Вена из «Тоттенхэма».

Балеба провел 27 матчей в текущем сезоне АПЛ, не отметившись результативными действиями. Ван де Вен забил 4 гола и отдал 1 ассист в 30 играх нынешнего чемпионата Англии.