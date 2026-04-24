  «МЮ» интересуется Балеба и защитником «Тоттенхэма» ван де Веном. Хавбека «Брайтона» оценивают в 50 млн фунтов
«МЮ» интересуется Балеба и защитником «Тоттенхэма» ван де Веном. Хавбека «Брайтона» оценивают в 50 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за Карлосом Балеба, сообщает The Athletic. 

В то же время полузащитник «Брайтона» не входит в первую категорию шорт-листа «МЮ» на эту позицию. По данным источника, прошлым летом клуб был готов заплатить за камерунца до 75 млн фунтов, но «Брайтон» хотел более 100 млн. Сейчас «Юнайтед» полагает, что сумма в районе 50 млн фунтов выглядит более разумной с учетом непростого сезона хавбека. 

Отмечается, что в «МЮ» статистические показатели Балеба оценивают как соответствующие уровню команды, а именно покрытие пространства, отбор мяча и пас.

Манкунианцы также рассматривают усиление на позиции центрального защитника. Клуб изучает кандидатуру Микки ван де Вена из «Тоттенхэма». 

Балеба провел 27 матчей в текущем сезоне АПЛ, не отметившись результативными действиями. Ван де Вен забил 4 гола и отдал 1 ассист в 30 играх нынешнего чемпионата Англии. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
Норм мю подождал и по сути сэкономил полтос
Ответ artemchiksabir
Сейчас то он может и полтос не стоит, на самом деле. Я бы за Тонали пошел
Ответ Street Fighter
Тонали не чистый опорник, лучше Бруно Гимараэша взять
учитывая, что МЮ нужно минимум двух опорников (каземиро уходит, угарте профнепригоден), надо брать балебу + кого-то из ньюкасла, либо уортона. андерсон уйдет в сити скорее всего, а больше на рынке никого и нет с опытом в АПЛ. что касается ван де вена - МЮ нужен левоногий защитник на подмену травматичному Мартинесу, де Лигт судя по всему из за спины уже не сможет играть полный сезон
У Балеба чувствуется небольшой спад, если МЮ за ним пойдёт нужно платить адекватно, а не по прайсам Вудворда да Арнольда.
Ван де Вен по меркам МЮ нападающий ))
Да и хрен его «шпоры» им продадут))
Ответ Тюменец
Кто их будет спрашивать ? В шипе он вряд ли захочет играть
Ответ Тюменец
Леви ушел. Со шпорам можно вести деловые отношения)
Я не пойму, сегодня только МЮ кем-то интересуется?))
провальный сезон у Балеба, должны скинуть цену чайки
наверняка интересуются но эти игроки явно не наверху списка
балеба за 50 это вообще то что надо было у МЮ. и Ван Де Вена с Поро вместе можно забрать 👍
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
32 минуты назад
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
47 минут назад
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
57 минут назадПромо
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
Ко всем новостям
Последние новости
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Ямаль, Левандовски, Шченсны и фронтмен Coldplay Крис Мартин помогли собрать 59 млн евро для больных детей. Игроки «Барсы» поучаствовали в 9-дневном стриме польского ютубера для фонда по борьбе с раком
вчера, 20:52
Рекомендуем