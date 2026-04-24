Престианни получил 6 матчей бана (3 условно) за «гомофобные оскорбления» в адрес Винисиуса. Вингер «Реала» говорил, что его назвали «обезьяной»

Джанлуку Престианни дисквалифицировали на 6 матчей за оскорбления Винисиуса.

Полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни получил 6 матчей дисквалификации от УЕФА за оскорбления вингера «Реала» Винисиуса.

В феврале «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во втором тайме Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА отстранил аргентинца на ответный матч.

Престианни был наказан за «гомофобные оскорбления».

3 матча дисквалификации – условные, с испытательным сроком в два года. Еще один матч бана Джанлука уже отбыл.

Дисквалификация распространяется на матчи под эгидой УЕФА как в клубных соревнованиях, так и в играх сборных. Также УЕФА попросил ФИФА распространить действие бана на весь мир.

«Сказать «трус» или «педик» – это обычное оскорбление для нас, аргентинцев. Это делают, чтобы вывести тебя из игры». Престианни о конфликте с Винисиусом и Мбаппе