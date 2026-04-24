  • Престианни получил 6 матчей бана (3 условно) за «гомофобные оскорбления» в адрес Винисиуса. Вингер «Реала» говорил, что его назвали «обезьяной»
Полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни получил 6 матчей дисквалификации от УЕФА за оскорбления вингера «Реала» Винисиуса.

В феврале «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во втором тайме Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА отстранил аргентинца на ответный матч.

Престианни был наказан за «гомофобные оскорбления».

3 матча дисквалификации – условные, с испытательным сроком в два года. Еще один матч бана Джанлука уже отбыл.

Дисквалификация распространяется на матчи под эгидой УЕФА как в клубных соревнованиях, так и в играх сборных. Также УЕФА попросил ФИФА распространить действие бана на весь мир.

«Сказать «трус» или «педик» – это обычное оскорбление для нас, аргентинцев. Это делают, чтобы вывести тебя из игры». Престианни о конфликте с Винисиусом и Мбаппе

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт УЕФА
Так а где доказательства-то?
Видео эпизода, разбор чуваков, которые по губам читают, экстрасенсы с тнт, разбор в программе мужское/женское на первом, где всё это?
Ответ myasowh
Так а где доказательства-то? Видео эпизода, разбор чуваков, которые по губам читают, экстрасенсы с тнт, разбор в программе мужское/женское на первом, где всё это?
Слов Винисиуса достаточно)
Ответ myasowh
Так а где доказательства-то? Видео эпизода, разбор чуваков, которые по губам читают, экстрасенсы с тнт, разбор в программе мужское/женское на первом, где всё это?
Так он сам признался же) за расизм бы больше дали если он вообще был
Так винисиус обезьяна или пидарас?
Ответ shin93
Так винисиус обезьяна или пидарас?
Интересно, что здесь тебя забанят за второе слово, а на Западе забанили бы за первое
Ответ shin93
Так винисиус обезьяна или пидарас?
Одно другому не мешает
Винисиус глиномес получается еще к тому же?!
Ответ 3a_3eHuT
Винисиус глиномес получается еще к тому же?!
Чёрный и дырявый это уже перебор
Ответ 3a_3eHuT
Винисиус глиномес получается еще к тому же?!
Специалист по чернозему
«гомофобные оскорбления» ??? получается вини соврал про расистские оскорбления и ему за это ничего не будет?
Ответ BrooksPMA
«гомофобные оскорбления» ??? получается вини соврал про расистские оскорбления и ему за это ничего не будет?
Комментарий скрыт
хоть какое-то разнообразие, а то "расизм, расизм"...
Ну предположим, расизма не было, была гомофобия. Винисиусу дадут за клевету? А Мбаппе за то что клялся что все слышал?
Ответ KorbenDaIlas
Ну предположим, расизма не было, была гомофобия. Винисиусу дадут за клевету? А Мбаппе за то что клялся что все слышал?
Комментарий скрыт
Ответ Tun
Комментарий скрыт
Хотели же на этой почве создать "закон Винисиуса". Так а что мешает повернуть закон в обратную сторону? И назвать также. Такая безнаказанность порождает рецидивы
Рюдигер оскорбил в первом мачте игрока Баварии и всех пох, потому что чёрный оскорбил.
Надеюсь, после этого будет новость о том, как Винисиусу и Мбаппе дали дисквалификацию за клевету
Ёлки-палки, я уже запутался! Он его обезьяной назвал или гомиком? Если гомиком, то получается Винисиус наврал? Ёлки-палки, почему тогда наказывают на основании слов обманщика?
Ответ Aлeксaндp Мocтoвoй
Ёлки-палки, я уже запутался! Он его обезьяной назвал или гомиком? Если гомиком, то получается Винисиус наврал? Ёлки-палки, почему тогда наказывают на основании слов обманщика?
А кто сможет доказать что он обманщик? Верить аргу который якобы назвал его "педик"? А зачем называть его этим словом при этом скрывая свой рот, если он не является одним из них? Получается обманщик тут Престиани, который на ровном месте обгадился пытаясь избежать бана и оправдывался тем что в Аргентине так с каждым говорят.
Ответ Aлeксaндp Мocтoвoй
Ёлки-палки, я уже запутался! Он его обезьяной назвал или гомиком? Если гомиком, то получается Винисиус наврал? Ёлки-палки, почему тогда наказывают на основании слов обманщика?
В правосудие все давно придумали, арг сознался сам в гомофобных кричалках, наказание на основании чистосердечного
"Правосудие" по черному)
Ответ Qqqubik
"Правосудие" по черному)
Тут раса не при чем, читайте новость - наказали за гомофобию
Ответ Tun
Тут раса не при чем, читайте новость - наказали за гомофобию
Чот мне подсказывает если бы он сказал что сказал условному Мбаппе / Уильямсу / Лукману, то не было бы ни истерики, ни бана
