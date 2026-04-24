Семак о Глушенкове: «Не думаю, что он снизил требования к себе. Он играет так же, просто результат его работы оценивается по голевым действиям»

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак оценил игру Максима Глушенкова в последних матчах.

– Матч с «Ахматом» пропустит Максим Глушенков из-за перебора карточек. Решили ли вы уже, кто его заменит? В весенних матчах он забил всего один мяч, хотя в каждой игре у него есть моменты. Глушенков переживает кризис, который не позволяет ему играть так, как он себя показал в первых матчах за «Зенит»?

– Нет, я не думаю, что он снизил требования к себе или свой уровень. Просто Максим – такой игрок, который очень много старается обострять, играть в атаку и часто результат его работы оценивается по голевым действиям: когда голы есть, говорят, что Максим супер, когда их нет, говорят, что он не в той форме. Нет, он так же играет, моменты у него есть, но когда он забивает, он делает свою работу, о нем много говорят, когда не забивает, говорят меньше. Я только с этим связываю этот феномен.

По поводу замены посмотрим, время еще есть. Прежде всего нам нужно определиться с функциональным состоянием игроков, которые играют больше в таком графике. Важно именно функциональное состояние, свежесть игроков. До последнего дня будем думать, кто будет играть, – сказал Семак.