Инспекторы матчей в России будут следить за ошибками комментаторов в отношении судейства. О высказываниях будут докладывать («СЭ»)

Футбольных инспекторов в России обязали следить за телекомментаторами.

Всем инспекторам, работающим на матчах российских футбольных соревнований разных уровней, включая Мир РПЛ и Фонбет Кубок России, дали указание фиксировать высказывания, неточности и ошибки комментаторов этих игр, касающиеся судей и судейства, сообщает «Спорт-Экспресс». Инспекторы будут докладывать о подобных ошибках.

Инспекторам нужно отмечать следующее:

– некорректное высказывание со стороны комментатора;

- указание минуты, когда оно случилось;

- действие судьи, к которому это высказывание относится;

- в чем заключается ошибка комментатора.

Кроме того, инспектор теперь обязан отмечать и собирать любые иные высказывания, сделанные комментатором о судьях.