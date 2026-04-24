  • Инспекторы матчей в России будут следить за ошибками комментаторов в отношении судейства. О высказываниях будут докладывать («СЭ»)
Инспекторы матчей в России будут следить за ошибками комментаторов в отношении судейства. О высказываниях будут докладывать («СЭ»)

Футбольных инспекторов в России обязали следить за телекомментаторами.

Всем инспекторам, работающим на матчах российских футбольных соревнований разных уровней, включая Мир РПЛ и Фонбет Кубок России, дали указание фиксировать высказывания, неточности и ошибки комментаторов этих игр, касающиеся судей и судейства, сообщает «Спорт-Экспресс». Инспекторы будут докладывать о подобных ошибках.

Инспекторам нужно отмечать следующее:

– некорректное высказывание со стороны комментатора;
- указание минуты, когда оно случилось;
- действие судьи, к которому это высказывание относится;
- в чем заключается ошибка комментатора.

Кроме того, инспектор теперь обязан отмечать и собирать любые иные высказывания, сделанные комментатором о судьях.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
Мы не будем бороться с судейскими ошибками, мы просто заставим об этом молчать.
Ответ schwein
А в других сферах разве у нас не так? Удивительно если бы тут было иначе.
Ответ schwein
В том то и дело, что не заставят, потому как у них полномочий на это нет. Это просто какая то полнейшая чушь. Будем надеяться, что это такая агония Мажича и ко, и со следующего сезона не будет ни их, ни таких чудесных указаний.
Классика «единоросовской» политике, наказывать не того кто накосячил, а того кто это заметил и сказал, ох как же вы утомили Русский народ…..
Ответ Juran
утомили это очень мило ))))))
Ответ catcher69
Медвежонок и Единорожек притомились )
Полупустые стадионы, отсутствие еврокубков, поехавшие тренеры вроде Евсеева и Талалаева:)) Проблем смотрю больше в РПЛ нет, надо инспектировать комментаторов:))
Ответ rigobersong
Наш подход. Не решать проблему, а заткнуть всех.
Всем молчать, все в футболе хорошо, как и во всей стране. Судейская система отлажена во всем. Судьи не ошибаются, они выполняют волю Бога. Ошибаются те, кто их критикует. Сегодня ты критикуешь футбольных судей, а завтра тебе не понравятся судейские решения по политическим делам. А это уже госизменой попахивает, зря что ли наши деды и прадеды уничтожали этих врагов народа миллионами, чтобы они опять проросли в прекрасной России настоящего?!
Я бы чуть добавил в текст: "Инспекторы матчей в России будут следить за ошибками комментаторов СПОРТСА в отношении судейства."

мне кажется, это развлекло бы всех участников этого нелепого действа
Что это за бред?
Ответ fil_spb
попрошу отнестись с пониманием
Будут замедлять комментаторов?!
После феерического комментария Чердака вполне здравая мысль
Ответ Serge Vendino
Этим должны заниматься не инспекторы, а люди. Если комментатора любят и слушают он должен работать, если нет - свободен. А у нас навязанных комментаторов будут оценивать какие то инспекторы, при этом исключительно высказывание про судейство.
Про футбол говорить нельзя - тренеры обижаются, про судейство нельзя - судьи обижаются, ну так и останется Журавель с историями о том с кем кто спал, что ел и где отдыхал.
Ответ Serge Vendino
За этим должен следить его работодатель и уже давно ссаными тряпками выгнать за профнепригодность, а не инспекторы матча.
Очередное имбецильное решение в лиге приколов.
Ответ footballmad
Рпл-российская прикольная лига
