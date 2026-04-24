Инспекторы матчей в России будут следить за ошибками комментаторов в отношении судейства. О высказываниях будут докладывать («СЭ»)
Футбольных инспекторов в России обязали следить за телекомментаторами.
Всем инспекторам, работающим на матчах российских футбольных соревнований разных уровней, включая Мир РПЛ и Фонбет Кубок России, дали указание фиксировать высказывания, неточности и ошибки комментаторов этих игр, касающиеся судей и судейства, сообщает «Спорт-Экспресс». Инспекторы будут докладывать о подобных ошибках.
Инспекторам нужно отмечать следующее:
– некорректное высказывание со стороны комментатора;
- указание минуты, когда оно случилось;
- действие судьи, к которому это высказывание относится;
- в чем заключается ошибка комментатора.
Кроме того, инспектор теперь обязан отмечать и собирать любые иные высказывания, сделанные комментатором о судьях.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
Надоело !
мне кажется, это развлекло бы всех участников этого нелепого действа
Про футбол говорить нельзя - тренеры обижаются, про судейство нельзя - судьи обижаются, ну так и останется Журавель с историями о том с кем кто спал, что ел и где отдыхал.