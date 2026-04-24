Игорь Дивеев: «В Петербурге на дорогу трачу 25 минут – времени на жизнь больше, чем в Москве. Здесь никто не торопится в трафике. Сначала ругался, теперь сам так езжу»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал о разнице жизни в Москве и в Санкт-Петербурге.
– К чему дольше всего привыкал после перехода в «Зенит»?
– К тому, что на дорогу трачу максимум 25 минут. Приведу пример: забронировали с женой ресторан на 19:00. В 18:50 выехали и в 18:57 приехали. Потом собрались в кино – тоже три минуты. В этом большой плюс Санкт-Петербурга. Появилось больше времени на жизнь.
– На что это время тратишь?
– Сгоняю в парикмахерскую, в супермаркет, погуляю по городу. Кофемашину недавно купил – не могу жить без кофе. Пью по 5 чашек в день. А еще с женой ездили поиграть в автоматы, там классная история произошла.
– Слушаю.
– Выиграли игрушку. Идем себе спокойно, увидели маленькую девочку с отцом. Жена говорит: «Давай подарим. У нас все равно пылиться будет». Подходим, дарим игрушку – обрадовалась не только девочка, но и ее папа: «Игорь, ты, что ли? Можно фото?»
– Круто! Какие еще различия Москвы и Петербурга ощутил?
– Здесь никто не торопится. Если бы петербуржец поехал в Москву, не успел бы сделать дела. Тот же трафик: в столице нужно совершать маневры, быстрее думать. Один поворот профукал – минус 25 минут. В Санкт-Петербурге сначала ругался: «Знак 60, а ты едешь 50. Давай-ка 10 километров добавь». А теперь сам так езжу.
– Ты жаловался на аренду квартир в Петербурге: «Предлагают 150 квадратов за 650 тысяч в месяц». За сколько снял в итоге?
– Нашел 125 квадратов почти в два раза дешевле этой суммы. Для сравнения: в Москве снимал 100 квадратов за 120 тысяч рублей. Честно, был в шоке. Но основной проблемой была даже не цена аренды, а нежелание сдавать квартиру из-за собаки, – сказал Дивеев.
А так от гостиницы до метро (автобуса) все идут с такой же скоростью, в метро такая же толкотня, если просто гулять, то тоже скорость одинаковая. Тебя обгоняют и тут и там. Единственная разница - в метро в Москве некоторые поднимаются по эскалатору. Ну это тоже объяснимо: посмотрела бы как москвичи будут подниматься на Адмиралтейской или пл. Ленина.
Так-то реальность совсем другая. Ходишь по Москве, у тебя за каждым углом метро. А в Питере радуются, что метро Шушары в полях построили, которые еще в 80-х планировали ввести. Пробки везде) У нас не нифига не строят, в отличие от Москвы, а население примерно так же растет.
Дивееву с Удельной на Крестовский без бэ удобно ехать.