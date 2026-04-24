Игорь Дивеев: «В Петербурге на дорогу трачу 25 минут – времени на жизнь больше, чем в Москве. Здесь никто не торопится в трафике. Сначала ругался, теперь сам так езжу»

Дивеев: в Петербурге на дорогу трачу максимум 25 минут.

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал о разнице жизни в Москве и в Санкт-Петербурге.

– К чему дольше всего привыкал после перехода в «Зенит»?

– К тому, что на дорогу трачу максимум 25 минут. Приведу пример: забронировали с женой ресторан на 19:00. В 18:50 выехали и в 18:57 приехали. Потом собрались в кино – тоже три минуты. В этом большой плюс Санкт-Петербурга. Появилось больше времени на жизнь.

– На что это время тратишь?

– Сгоняю в парикмахерскую, в супермаркет, погуляю по городу. Кофемашину недавно купил – не могу жить без кофе. Пью по 5 чашек в день. А еще с женой ездили поиграть в автоматы, там классная история произошла.

– Слушаю.

– Выиграли игрушку. Идем себе спокойно, увидели маленькую девочку с отцом. Жена говорит: «Давай подарим. У нас все равно пылиться будет». Подходим, дарим игрушку – обрадовалась не только девочка, но и ее папа: «Игорь, ты, что ли? Можно фото?»

– Круто! Какие еще различия Москвы и Петербурга ощутил?

– Здесь никто не торопится. Если бы петербуржец поехал в Москву, не успел бы сделать дела. Тот же трафик: в столице нужно совершать маневры, быстрее думать. Один поворот профукал – минус 25 минут. В Санкт-Петербурге сначала ругался: «Знак 60, а ты едешь 50. Давай-ка 10 километров добавь». А теперь сам так езжу.

– Ты жаловался на аренду квартир в Петербурге: «Предлагают 150 квадратов за 650 тысяч в месяц». За сколько снял в итоге?

– Нашел 125 квадратов почти в два раза дешевле этой суммы. Для сравнения: в Москве снимал 100 квадратов за 120 тысяч рублей. Честно, был в шоке. Но основной проблемой была даже не цена аренды, а нежелание сдавать квартиру из-за собаки, – сказал Дивеев.