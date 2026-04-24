  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игорь Дивеев: «В Петербурге на дорогу трачу 25 минут – времени на жизнь больше, чем в Москве. Здесь никто не торопится в трафике. Сначала ругался, теперь сам так езжу»
69

Игорь Дивеев: «В Петербурге на дорогу трачу 25 минут – времени на жизнь больше, чем в Москве. Здесь никто не торопится в трафике. Сначала ругался, теперь сам так езжу»

Дивеев: в Петербурге на дорогу трачу максимум 25 минут.

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал о разнице жизни в Москве и в Санкт-Петербурге. 

К чему дольше всего привыкал после перехода в «Зенит»?

– К тому, что на дорогу трачу максимум 25 минут. Приведу пример: забронировали с женой ресторан на 19:00. В 18:50 выехали и в 18:57 приехали. Потом собрались в кино – тоже три минуты. В этом большой плюс Санкт-Петербурга. Появилось больше времени на жизнь.

На что это время тратишь?

– Сгоняю в парикмахерскую, в супермаркет, погуляю по городу. Кофемашину недавно купил – не могу жить без кофе. Пью по 5 чашек в день. А еще с женой ездили поиграть в автоматы, там классная история произошла.

Слушаю.

– Выиграли игрушку. Идем себе спокойно, увидели маленькую девочку с отцом. Жена говорит: «Давай подарим. У нас все равно пылиться будет». Подходим, дарим игрушку – обрадовалась не только девочка, но и ее папа: «Игорь, ты, что ли? Можно фото?»

Круто! Какие еще различия Москвы и Петербурга ощутил?

– Здесь никто не торопится. Если бы петербуржец поехал в Москву, не успел бы сделать дела. Тот же трафик: в столице нужно совершать маневры, быстрее думать. Один поворот профукал – минус 25 минут. В Санкт-Петербурге сначала ругался: «Знак 60, а ты едешь 50. Давай-ка 10 километров добавь». А теперь сам так езжу.

Ты жаловался на аренду квартир в Петербурге: «Предлагают 150 квадратов за 650 тысяч в месяц». За сколько снял в итоге?

– Нашел 125 квадратов почти в два раза дешевле этой суммы. Для сравнения: в Москве снимал 100 квадратов за 120 тысяч рублей. Честно, был в шоке. Но основной проблемой была даже не цена аренды, а нежелание сдавать квартиру из-за собаки, – сказал Дивеев. 

Что делать с Челестини?25907 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoИгорь Дивеев
logoЗенит
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
69 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Квартиру снимает за 350 т.р в месяц, а в Москве за 120. Так может поэтому на дорогу стал тратить сейчас меньше времени, потому что живёт в центре, а в столице жил в Гальяново?))
Ответ Рубин2003
Квартиру снимает за 350 т.р в месяц, а в Москве за 120. Так может поэтому на дорогу стал тратить сейчас меньше времени, потому что живёт в центре, а в столице жил в Гальяново?))
Скорее всего.
Многие в провинции больше времени тратят: ездят на работу с одного конца города на другой
Ответ Рубин2003
Квартиру снимает за 350 т.р в месяц, а в Москве за 120. Так может поэтому на дорогу стал тратить сейчас меньше времени, потому что живёт в центре, а в столице жил в Гальяново?))
Точно! Удельный парк же в самом центре Петербурга находится! Прям в историческом, я бы сказал!
Распорядок дня Дивеева:
Проснулся.
Чашка кофе.
Парикмахерская.
Домой. Чашка кофе
Погулять с собакой.
Обед. Чашка кофе
Игровой автомат
Чашка кофе
Ужин в ресторане
Чашка кофе
Отбой
Ответ Рубин2003
Распорядок дня Дивеева: Проснулся. Чашка кофе. Парикмахерская. Домой. Чашка кофе Погулять с собакой. Обед. Чашка кофе Игровой автомат Чашка кофе Ужин в ресторане Чашка кофе Отбой
Ну и в чем проблема? Что он, тренироваться должен чтоли?! А то вдруг Алип из состава вытеснит!
Ответ Рубин2003
Распорядок дня Дивеева: Проснулся. Чашка кофе. Парикмахерская. Домой. Чашка кофе Погулять с собакой. Обед. Чашка кофе Игровой автомат Чашка кофе Ужин в ресторане Чашка кофе Отбой
В сб матч
Чашка кофе, ужин и далее по расписанию
Не надо было самому заниматься поиском квартиры, потому как с футболиста Зенита грех не содрать. Поручил бы жене, или агенту, в крайнем случае есть циан..
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Не надо было самому заниматься поиском квартиры, потому как с футболиста Зенита грех не содрать. Поручил бы жене, или агенту, в крайнем случае есть циан..
Вообще-то клуб мог бы и посодействовать с этим.
Ответ Lehuard
Вообще-то клуб мог бы и посодействовать с этим.
Так клуб и содействует, однако клубу интересно чтобы футболист жил сравнительно недалеко от базы в Удельном парке, и советуют снимать жильë на Каменном или Крестовском, а там цены астрономические. Кстати он и снял на Крестовском, в элитном комплексе, территория закрытая, охрана, на каждом столбе камеры.
От скольких уже людей слышу, что в Петербурге жизнь неторопливая. Не знаю, часто бываю в Москве, разницы не вижу. Правда не на автомобиле. Хотя и у нас 50 км я не знаю, где ездят. Только если при затрудненном движении.
А так от гостиницы до метро (автобуса) все идут с такой же скоростью, в метро такая же толкотня, если просто гулять, то тоже скорость одинаковая. Тебя обгоняют и тут и там. Единственная разница - в метро в Москве некоторые поднимаются по эскалатору. Ну это тоже объяснимо: посмотрела бы как москвичи будут подниматься на Адмиралтейской или пл. Ленина.
Ответ Катя СПб
От скольких уже людей слышу, что в Петербурге жизнь неторопливая. Не знаю, часто бываю в Москве, разницы не вижу. Правда не на автомобиле. Хотя и у нас 50 км я не знаю, где ездят. Только если при затрудненном движении. А так от гостиницы до метро (автобуса) все идут с такой же скоростью, в метро такая же толкотня, если просто гулять, то тоже скорость одинаковая. Тебя обгоняют и тут и там. Единственная разница - в метро в Москве некоторые поднимаются по эскалатору. Ну это тоже объяснимо: посмотрела бы как москвичи будут подниматься на Адмиралтейской или пл. Ленина.
Мне на Площади Восстания хватило 😅
Ответ Катя СПб
От скольких уже людей слышу, что в Петербурге жизнь неторопливая. Не знаю, часто бываю в Москве, разницы не вижу. Правда не на автомобиле. Хотя и у нас 50 км я не знаю, где ездят. Только если при затрудненном движении. А так от гостиницы до метро (автобуса) все идут с такой же скоростью, в метро такая же толкотня, если просто гулять, то тоже скорость одинаковая. Тебя обгоняют и тут и там. Единственная разница - в метро в Москве некоторые поднимаются по эскалатору. Ну это тоже объяснимо: посмотрела бы как москвичи будут подниматься на Адмиралтейской или пл. Ленина.
Да это вообще какая-то херня московская, тоже постоянно слышу от тех, кто туда уехал. Сам разницы не заметил когда мск посещал.
Пока Дивеев ходит по ресторанам и пьет кофе,Лусиано в Москве даже нормально тренироваться не успевает.
Ахаха. Ну он, видимо, на Крестовском живет, где вся элита) Тем-то пофиг.

Так-то реальность совсем другая. Ходишь по Москве, у тебя за каждым углом метро. А в Питере радуются, что метро Шушары в полях построили, которые еще в 80-х планировали ввести. Пробки везде) У нас не нифига не строят, в отличие от Москвы, а население примерно так же растет.
Ну это у кого как. С Красногвардейского района в Красносельский мотаться такое себе. Метро ни там, ни там них нет, ехать на машине — стоишь на Косыгина, Шафире, мост есть опять же, летом начинают дороги "ремонтировать" (три узбека сидят курят).

Дивееву с Удельной на Крестовский без бэ удобно ехать.
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Ну это у кого как. С Красногвардейского района в Красносельский мотаться такое себе. Метро ни там, ни там них нет, ехать на машине — стоишь на Косыгина, Шафире, мост есть опять же, летом начинают дороги "ремонтировать" (три узбека сидят курят). Дивееву с Удельной на Крестовский без бэ удобно ехать.
Шафира ужас. Еще хуже стало чем в нулевых
Что мешало Дивееву в Москве снимать жилье рядом с базой?
Он не в одном со мной Питере по ходу живет )
Школа была напротив дома, шарага — в 15 минутах ходьбы, работу так же всегда искал не больше чем в 20 минутах от хаты :) На обед можно домой сгонять, еще чуть покемарить :)) Никогда не понимал, зачем люди тратят треть жизни в дороге :)
Ответ rigobersong
Школа была напротив дома, шарага — в 15 минутах ходьбы, работу так же всегда искал не больше чем в 20 минутах от хаты :) На обед можно домой сгонять, еще чуть покемарить :)) Никогда не понимал, зачем люди тратят треть жизни в дороге :)
возможно, потому, что есть более серьезные амбиции в жизни, чем работа в Пятерочке
Ответ Ржевский
возможно, потому, что есть более серьезные амбиции в жизни, чем работа в Пятерочке
Допустим даже пятёрочка. можно около 60к лутать, жить рядом со своей хатой, с графиком 2/2, чем это хуже Масквабада, съемной хаты за 60-70 ещё если она в норм состоянии, ехать до работы 2 часа в один конец, и получать даже 150к?:)) Качество жизни будет в разы лучше у сотрудника пятёрочки:))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
