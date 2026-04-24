Министр просвещения Кравцов о перечне книг для футболистов: «Поддерживаю инициативу. Но это не должно быть чем-то обязательным – скорее как рекомендация»

Министр просвещения о перечне книг для футболистов: поддерживаю эту инициативу.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поддержал идею министра спорта Михаила Дегтярева разработать перечень литературы для молодых футболистов.

«В целом, я поддерживаю эту инициативу. Не думаю, что это должно быть чем-то обязательным – скорее рекомендательный характер будет.

Но это, в принципе, очень хорошая идея. Как рекомендация, а не что-то обязательное – хороший вариант», – сказал Кравцов.