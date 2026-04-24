Моуринью открыт к идее о возвращении на пост тренера «Реала» (As)

Жозе Моуринью готов вернуться в «Реал».

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью открыт к идее о возвращении в «Реал», утверждает As.

Ранее сообщалось, что услуги португальца были предложены «Мадриду », который Моуринью тренировал с 2010 по 2013 год.

Моуринью сосредоточен на работе в «Бенфике», но ситуация может измениться в случае обращения из «Реала».

Кроме того, в контракте португальца с «Бенфикой» есть пункт, позволяющий ему уйти без компенсации до конца мая. В то же время «Реал» выплатит лишь небольшую сумму, если решит назначить Моуринью позже этого срока.

As отмечает, что назначение Моуринью в «Реал» маловероятно, но все же вполне реально.

