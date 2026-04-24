Моуринью открыт к идее о возвращении на пост тренера «Реала» (As)
Жозе Моуринью готов вернуться в «Реал».
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью открыт к идее о возвращении в «Реал», утверждает As.
Ранее сообщалось, что услуги португальца были предложены «Мадриду», который Моуринью тренировал с 2010 по 2013 год.
Моуринью сосредоточен на работе в «Бенфике», но ситуация может измениться в случае обращения из «Реала».
Кроме того, в контракте португальца с «Бенфикой» есть пункт, позволяющий ему уйти без компенсации до конца мая. В то же время «Реал» выплатит лишь небольшую сумму, если решит назначить Моуринью позже этого срока.
As отмечает, что назначение Моуринью в «Реал» маловероятно, но все же вполне реально.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
Проблема лишь в том, что в 2010 Моур приходил на пике и с условием, что он будет рулить всем, а сейчас он на спаде и у него выбор - Реал со звёздами и сильным составом, с которым он может бороться за титулы или Бенфика, с которой максимум будет за чемп бороться, так что явно рулить продолжит Перес и Моур не сможет Вини в запас запихнуть, если захочет. Но состав для Моура подходящий, где он может играть на контратаках в топ матчах. Ну и в любом случае с Жозе скучно не будет и есть незаконченное дело - взять ЛЧ. А то Моур построил фундамент Реала, а Десиму на его багаже взял Анчи.
Модрич пришел в 2012, но был запасным. Начал играть в 2013, с гола в ворота МЮ
- Тогда давайте наймем Моуриньо!
- Отличный план! Согласовано...