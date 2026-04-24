Моуринью открыт к идее о возвращении на пост тренера «Реала» (As)

Жозе Моуринью готов вернуться в «Реал».

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью открыт к идее о возвращении в «Реал», утверждает As.

Ранее сообщалось, что услуги португальца были предложены «Мадриду», который Моуринью тренировал с 2010 по 2013 год.

Моуринью сосредоточен на работе в «Бенфике», но ситуация может измениться в случае обращения из «Реала».

Кроме того, в контракте португальца с «Бенфикой» есть пункт, позволяющий ему уйти без компенсации до конца мая. В то же время «Реал» выплатит лишь небольшую сумму, если решит назначить Моуринью позже этого срока.

As отмечает, что назначение Моуринью в «Реал» маловероятно, но все же вполне реально.

Моуринью может вернуться в «Реал». Точно в списке кандидатов и нравится Пересу

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
Моуринью открыт к идее получения неустойки от Реала.
Ответ Мохнатый55
Моуринью открыт к идее получения неустойки от Реала.
Маур не взял с них дополнительных денег в 2013, он всегда любил Реал
Ответ Direct free kick
Маур не взял с них дополнительных денег в 2013, он всегда любил Реал
За 13 лет любой человека может измениться)
Мне интересно, как у Переса в голове совмещаются характер Моуриньо и поведение его любимчика Винисиуса. Только недавно Маур в Бенфике ругал сразу несколько игроков, а тут все примы. Но посмотреть за последним большим походом португальца хотелось бы)
Ответ Cearvm
Мне интересно, как у Переса в голове совмещаются характер Моуриньо и поведение его любимчика Винисиуса. Только недавно Маур в Бенфике ругал сразу несколько игроков, а тут все примы. Но посмотреть за последним большим походом португальца хотелось бы)
Комментарий скрыт
Ответ Cearvm
Мне интересно, как у Переса в голове совмещаются характер Моуриньо и поведение его любимчика Винисиуса. Только недавно Маур в Бенфике ругал сразу несколько игроков, а тут все примы. Но посмотреть за последним большим походом португальца хотелось бы)
Или за запуском нового цикла похода по топ клубам, если вдруг приведет к титулу реал
Моуриньо давно пора возглавить клуб получше - Зенит
Ответ Студент
Моуриньо давно пора возглавить клуб получше - Зенит
К арабам не поехал, сюда уж тем более
Ответ abdulakushev@yandex.ru
К арабам не поехал, сюда уж тем более
приедет и ещё как, когда газовым надоест сливать чемп
Надеюсь, что правда придет Моур. В приход Клоппа не верю совсем, а все остальные варианты ужасны и будут уволены через полгода.
Проблема лишь в том, что в 2010 Моур приходил на пике и с условием, что он будет рулить всем, а сейчас он на спаде и у него выбор - Реал со звёздами и сильным составом, с которым он может бороться за титулы или Бенфика, с которой максимум будет за чемп бороться, так что явно рулить продолжит Перес и Моур не сможет Вини в запас запихнуть, если захочет. Но состав для Моура подходящий, где он может играть на контратаках в топ матчах. Ну и в любом случае с Жозе скучно не будет и есть незаконченное дело - взять ЛЧ. А то Моур построил фундамент Реала, а Десиму на его багаже взял Анчи.
Ответ Madridista CF
Надеюсь, что правда придет Моур. В приход Клоппа не верю совсем, а все остальные варианты ужасны и будут уволены через полгода. Проблема лишь в том, что в 2010 Моур приходил на пике и с условием, что он будет рулить всем, а сейчас он на спаде и у него выбор - Реал со звёздами и сильным составом, с которым он может бороться за титулы или Бенфика, с которой максимум будет за чемп бороться, так что явно рулить продолжит Перес и Моур не сможет Вини в запас запихнуть, если захочет. Но состав для Моура подходящий, где он может играть на контратаках в топ матчах. Ну и в любом случае с Жозе скучно не будет и есть незаконченное дело - взять ЛЧ. А то Моур построил фундамент Реала, а Десиму на его багаже взял Анчи.
Только болельщик барселоны может хотеть прихода Маура в Реал
Ответ помада Терезы
Только болельщик барселоны может хотеть прихода Маура в Реал
Жозе выдрал лучшую негрейровскую Барселону в истории и отправил Гвардиолу к психиатору на годик.
Это будет бомба,если Жозе привезёт Престианни в Реал😁
Да это его команда до сих пор. Моур изменил психологию Реала, вылетавшего в 1/8 много лет подряд. Отучил от пижонства Роналду и привил самоотверженность, самопожертвование. Специально перед недавними играми с Баварией смотрел первый полуфинал Анчелотти в 2014 против Баварии 0-1 и 0-4(0-5 в пользу Реала). Каждый игрок Реала бился на поле и прессинговал, несмотря на суператакующий состав: Рон, Бензема, Бейл, Иско, Ди Мария и худший трансфер 2013 года Модрич
Ответ Евгений Резцов
Да это его команда до сих пор. Моур изменил психологию Реала, вылетавшего в 1/8 много лет подряд. Отучил от пижонства Роналду и привил самоотверженность, самопожертвование. Специально перед недавними играми с Баварией смотрел первый полуфинал Анчелотти в 2014 против Баварии 0-1 и 0-4(0-5 в пользу Реала). Каждый игрок Реала бился на поле и прессинговал, несмотря на суператакующий состав: Рон, Бензема, Бейл, Иско, Ди Мария и худший трансфер 2013 года Модрич
Роналду от пижонства отучил Мелестен в МЮ в последние 2 года, Модрич перешёл в 2012
Ответ Tun
Роналду от пижонства отучил Мелестен в МЮ в последние 2 года, Модрич перешёл в 2012
В Реале Рон пижонил. В том же 2012 в полуфинале против Баварии забил два и потом пешком ходил по полю, довёл до серии пенальти и промазал
Модрич пришел в 2012, но был запасным. Начал играть в 2013, с гола в ворота МЮ
Похоже, спрос на топ-тренеров превышает предложение. Клубов с деньгами и амбициями больше чем первоклассных коучей. Но, что до Моура в Реале... Его пик давно в прошлом. Хватит откапывать стюардессу.
- Алонсо слишком системный, недостаточно дипломатичен с игроками, могут быть конфликты и недопонимания, а нам важны наши инвестиции в игроков
- Тогда давайте наймем Моуриньо!
- Отличный план! Согласовано...
"Маловероятно, но все же вполне реально". Ну, ок) As такая As.
Вы конечно извините, но Моур это временное решение проблемы, все равно по итогу придется нанять системного, но он придет только после отставки деда президента.
22 апреля, 12:53
