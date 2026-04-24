Заболотный интересен «Локомотиву», «Акрону», «Сочи», «Крыльям» и «Ростову». Клубы попробуют подписать форварда, если «Спартак» не активирует опцию продления (Metaratings)

«Локомотив», «Акрон», «Сочи», «Крылья Советов» и «Ростов» проявляют интерес к нападающему «Спартака» Антону Заболотному, сообщает Metarartings. 

Клубы попытаются подписать форварда летом на правах свободного агента, если «Спартак» не активирует опцию продления контракта на сезон.

Заболотный перешел в «Спартак» летом прошлого года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 9 матчей и результативными действиями не отметился. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
Заболотный-Комличенко
Пара самых техничных нападающих в истории, на уровне Месси-Неймар
Ответ Roman
Заболотный-Дзюба тоже интересное сочетание !
Ответ Roman
ничем не хуже или лучше чем Гарсия-Заболотный, только дешевле на 20 миллионов
Вот это точно агентский вброс, по крайней мере, насчёт Локомотива
Ответ s_kapa
"Агенты, зло Российского футбола" (с) Бубнов
Ответ s_kapa
Ну почему же? От спортивного директора Ульянова вполне можно ожидать подобный трансфер. Чем Заболотный хуже Тимофеева? )))
Если лимит введут, Заболотный ещё 10 лет играть будет
Ответ Knife707
Хорошо бы в ЦСКА - в родную гавань
Ответ Knife707
Нет, в ЮФЛ и молодёжной лиге каждый год выпускаются сотни молодых игроков.
Прям нарасхват - наверно хороший футболист
Вот что лимит животворящий делает!
Только не в Локо 🙏
Локо ещё в пару к Комличенко Заболотного не хватало. Вообще издеваются что ли? Вот Акрон и Сочи более реалистичный сценарий.
" если Спартака не активирует опцию продления" - не вижу ни одной причины не продлевать 😂
Какой ещё Локомотив и вообще клубы РПЛ? Чувак закончил карьеру ещё после СОЧИ, когда за них выступал, дальше началось ПРОСТО ПУТЕШЕСТВИЕ БАЛЛАСТА! Кому нужна эта лягушка-путешественница? Его уровень ЛФЛ, Медиалига, его уровень даже просто во дворе с детишками погонять мяч и пивка потом попить. УЖАС!
Пожалуйста, не надо
Материалы по теме
«Спартак» включил Воробьева в шорт-лист. Будущее Заболотного в клубе под вопросом (Metaratings)
21 апреля, 12:05
Шикунов о Дзюбе: «Сейчас Артем уже не помог бы «Спартаку», но если бы его взяли год назад, он был бы полезнее Заболотного. Это футболист другого уровня»
15 апреля, 08:34
Заболотный о критике: «Прошли юношеские моменты, когда она давила. Мне 34, уже проще отношусь к этому. Каждый игрок должен быть профессионалом»
10 апреля, 16:46
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
31 минуту назад
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
46 минут назад
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
56 минут назадПромо
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
Ко всем новостям
Последние новости
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Ямаль, Левандовски, Шченсны и фронтмен Coldplay Крис Мартин помогли собрать 59 млн евро для больных детей. Игроки «Барсы» поучаствовали в 9-дневном стриме польского ютубера для фонда по борьбе с раком
вчера, 20:52
Рекомендуем