Заболотный интересен «Локомотиву», «Акрону», «Сочи», «Крыльям» и «Ростову». Клубы попробуют подписать форварда, если «Спартак» не активирует опцию продления (Metaratings)

Заболотный интересен «Локомотиву» и другим клубам РПЛ.

«Локомотив», «Акрон», «Сочи», «Крылья Советов» и «Ростов» проявляют интерес к нападающему «Спартака» Антону Заболотному, сообщает Metarartings.

Клубы попытаются подписать форварда летом на правах свободного агента, если «Спартак» не активирует опцию продления контракта на сезон.

Заболотный перешел в «Спартак» летом прошлого года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 9 матчей и результативными действиями не отметился.