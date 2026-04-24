Орлов о ничьей «Зенита» с «Локо»: «Адамов – герой! Он спас очко. И это очко может стать мощным вложением в золотую копилку»
Комментатор Геннадий Орлов высказался о ничьей «Зенита» с «Локомотивом» (0:0) в 26-м туре Мир РПЛ.
Голкипер петербуржцев Денис Адамов отразил пенальти в концовке матча.
«Конечно, обидно, что не показал «Зенит» того, чего мы ожидали. Я все ждал повторения первого тайма с «Краснодаром». Увы… А потом несколько игроков и, прежде всего, Педро, меня удивили. Он был расстроен и неактивнен. Что-то с ним произошло.
А на самом деле итог матча гениальный: Адамов – герой! Он спас очко. И это очко может стать очень мощным [вложением] в, дай бог, золотую копилку», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
«Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на одно очко за 4 тура до конца.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Радио «Зенит»
Да и вообще, чемпионский ход у Команды.