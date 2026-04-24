Агкацев считает, что на нем фолили в момент гола «Спартака»: «Я уже ловил мяч, но со спины воткнулся Литвинов. Судья сказал: «Я такое не даю»

Агкацев о голе «Спартака»: со спины в меня воткнулся Литвинов.

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что в момент гола «Спартака» на нем нарушали правила.

Матч 26-го тура Мир РПЛ завершился победой «быков» со счетом 2:1. Красно-белые открыли счет на 38-й минуте. После подачи с углового голкипер гостей Агкацев вышел из своих ворот, но не добрался до мяча – он оказался у Руслана Литвинова, который нанес удар. Мяч после рикошета от Кристофера Мартинса Перейры оказался в воротах «Краснодара».

Игру судила бригада Артема Чистякова.

– В последнее время выступали с критикой в твой адрес. Что было в эпизоде с голом «Спартака»?

– Я добирался до мяча на 100% – помешал контакт с Литвиновым во вратарской площади, где голкиперы стараются играть на выходе.

– Фол?

– По мне, да. Либо ни на ком не свистеть такие фолы, как в АПЛ. Там вратарей сбивают во вратарской, и не свистят. Если бы у нас так было во всех матчах, вообще вопросов бы не было. А у нас в каких-то моментах свистят, в каких-то – нет. Так не должно быть. Если свистите, то и здесь надо свистеть.

Я уже ловил мяч, но со спины воткнулся Литвинов во вратарской площади.

– Что сказал судья?

– В моменте, когда была пауза на ВАР, он подошел и сказал: «Ты воткнулся в своего». После игры я подошел, говорю: «Литвинов в меня воткнулся». В ответ: «Не так сильно. Я такое не даю», – сказал Агкацев.