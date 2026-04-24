  Агкацев считает, что на нем фолили в момент гола «Спартака»: «Я уже ловил мяч, но со спины воткнулся Литвинов. Судья сказал: «Я такое не даю»
Агкацев считает, что на нем фолили в момент гола «Спартака»: «Я уже ловил мяч, но со спины воткнулся Литвинов. Судья сказал: «Я такое не даю»

Агкацев о голе «Спартака»: со спины в меня воткнулся Литвинов.

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что в момент гола «Спартака» на нем нарушали правила. 

Матч 26-го тура Мир РПЛ завершился победой «быков» со счетом 2:1. Красно-белые открыли счет на 38-й минуте. После подачи с углового голкипер гостей Агкацев вышел из своих ворот, но не добрался до мяча – он оказался у Руслана Литвинова, который нанес удар. Мяч после рикошета от Кристофера Мартинса Перейры оказался в воротах «Краснодара». 

Игру судила бригада Артема Чистякова. 

В последнее время выступали с критикой в твой адрес. Что было в эпизоде с голом «Спартака»?

– Я добирался до мяча на 100% – помешал контакт с Литвиновым во вратарской площади, где голкиперы стараются играть на выходе.

Фол?

– По мне, да. Либо ни на ком не свистеть такие фолы, как в АПЛ. Там вратарей сбивают во вратарской, и не свистят. Если бы у нас так было во всех матчах, вообще вопросов бы не было. А у нас в каких-то моментах свистят, в каких-то – нет. Так не должно быть. Если свистите, то и здесь надо свистеть.

Я уже ловил мяч, но со спины воткнулся Литвинов во вратарской площади.

Что сказал судья?

– В моменте, когда была пауза на ВАР, он подошел и сказал: «Ты воткнулся в своего». После игры я подошел, говорю: «Литвинов в меня воткнулся». В ответ: «Не так сильно. Я такое не даю», – сказал Агкацев. 

Короче мы все не так поняли. На самом деле в матче убивали Краснодар, а они проявили характер и победили несмотря на судейский беспредел.
Ответ schwein
Короче мы все не так поняли. На самом деле в матче убивали Краснодар, а они проявили характер и победили несмотря на судейский беспредел.
Так Гениталич так и сказал...
Ответ schwein
Короче мы все не так поняли. На самом деле в матче убивали Краснодар, а они проявили характер и победили несмотря на судейский беспредел.
Комментарий скрыт
Куда ж тогда воткнулись руки Кордобы перед «пенальти»
Ответ dudufufu
Куда ж тогда воткнулись руки Кордобы перед «пенальти»
Теперь игру руками в своей штрафной практически не свистят , в чужой только иногда )
Так ещё недавно тренд АПЛ , взятый из их национальной игры регби , на наших с вами глазах практически стал уже общемировым !
Стасик, что ты несешь, никто тебя там даже не трогал особо, или ты теперь неприкосновенным стал?

Или может перед тобой все расступаться должны?
Ответ Neromog
Стасик, что ты несешь, никто тебя там даже не трогал особо, или ты теперь неприкосновенным стал? Или может перед тобой все расступаться должны?
Конифею недавно за заслуги отменили гол Дзюбы при легком касании. Болелы коней заключили уверенно: вратарь во вратарской - неприкасаем. Любой мини контакт - фол. Не так было?))
Ответ NoThanks
Конифею недавно за заслуги отменили гол Дзюбы при легком касании. Болелы коней заключили уверенно: вратарь во вратарской - неприкасаем. Любой мини контакт - фол. Не так было?))
Дзюба в Акинфеева играл направлено, а при ловле мяча сверху достаточно небольшого воздействия, чтобы помешать его поймать. А тут сам Акгацев пятился назад и воткнулся в Литвинова, который стоял на месте и боролся с защитником за позицию. Совсем разные эпизоды.
Я такое не даю, я вам лучше левую пенку дам
Обкакался на выходе и придумывает оправдания какие то, там мяч в метре от него пролетел никак бы его не достал даже не будь там Литвинова, ошибка вратаря 100 процентная
Ответ oleg557
Обкакался на выходе и придумывает оправдания какие то, там мяч в метре от него пролетел никак бы его не достал даже не будь там Литвинова, ошибка вратаря 100 процентная
Осталось только синяк показать😎
Вообще-то, уважаемый Станислав, это ты спиной воткнулся в Литвинова, пятясь назад. Литвинов стоял на месте, и был совершенно не обязан расступаться перед тобой.
Позорный левак поставили для новодела, у них еще есть совесть ныть 😁
Зато Кордоба не фолил ни с Балтикой при голе Боселли, ни с пенальти Умярова.
Ответ neutralthoughts
Зато Кордоба не фолил ни с Балтикой при голе Боселли, ни с пенальти Умярова.
Кордоба вообще с начала турнира фолил всего три раза. И все три раза сразу извинялся перед соперником максимально уважительно.
Ответ Onion
Кордоба вообще с начала турнира фолил всего три раза. И все три раза сразу извинялся перед соперником максимально уважительно.
Даже наклоняется каждый раз к сопернику, чтобы он расслышал извинения, какой же культурный все-таки!
Вы по мерзости уже далеко впереди планеты всей ребятки!Пусть вам второй год подряд натянут золото на ваши тощие шеи,от этого футболистами с большой буквы вам никогда не стать!
Ответ krupin82
Вы по мерзости уже далеко впереди планеты всей ребятки!Пусть вам второй год подряд натянут золото на ваши тощие шеи,от этого футболистами с большой буквы вам никогда не стать!
Щас бы болельщик Зенита бы это говорил. Про позор Российского футбола скандируют по всей стране вовсе не Краснодару.
Ответ Пользователь_2882
Щас бы болельщик Зенита бы это говорил. Про позор Российского футбола скандируют по всей стране вовсе не Краснодару.
А про "Абсолютный мусор с Родины водки" не только кричали, а даже писали после вашей игры на Энфилде. Ещё бы! Играл ваш клуб, а позор на всю Россию.
Наглости Дноснодару не занимать... засудили их, гол не честно пропустили... вы скорее нечестно гол забили с этого левейшего пенальти... Постыдились бы... но что вы, какой стыд...
