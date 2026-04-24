Госсекретарь США Рубио об Иране на ЧМ-2026: «Никто в США не говорил им, что приезжать нельзя. Проблема будет не в спортсменах, а в других людях, которых они хотят взять»
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что футболистов сборной Ирана пустят на ЧМ-2026.
Ранее спецпосланник президента США Паоло Дзамполли обратился к ФИФА с просьбой заменить Иран на Италию на предстоящем чемпионате мира.
«Никто в США не говорил [сборной Ирана], что приезжать нельзя.
Проблема с Ираном будет не в спортсменах. Проблема будет в некоторых других людях, которых они хотят взять с собой. Возможно, мы не сможем впустить их. Но не самих спортсменов.
Были спекуляции о том, что Иран может не приехать, а Италия сможет занять их место. Если Иран решит не приезжать, то потому, что они сами это решили», – заявил Рубио.
