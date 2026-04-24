  • Госсекретарь США Рубио об Иране на ЧМ-2026: «Никто в США не говорил им, что приезжать нельзя. Проблема будет не в спортсменах, а в других людях, которых они хотят взять»
22

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что футболистов сборной Ирана пустят на ЧМ-2026.

Ранее спецпосланник президента США Паоло Дзамполли обратился к ФИФА с просьбой заменить Иран на Италию на предстоящем чемпионате мира.

«Никто в США не говорил [сборной Ирана], что приезжать нельзя.

Проблема с Ираном будет не в спортсменах. Проблема будет в некоторых других людях, которых они хотят взять с собой. Возможно, мы не сможем впустить их. Но не самих спортсменов.

Были спекуляции о том, что Иран может не приехать, а Италия сможет занять их место. Если Иран решит не приезжать, то потому, что они сами это решили», – заявил Рубио.

Трамп о возможной замене Ирана на Италию на ЧМ-2026: «Интересный вопрос. Позвольте мне подумать»

Дональд Трамп: «Сборной Ирана рады на ЧМ, но я не считаю, что им уместно там быть – в плане их собственной жизни и безопасности»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ESPN
А почему иранцы хотят взять этих людей, Рубио не уточнил? Может быть США что-то сделали не так? Если Иран решит не приезжать на ЧМ, то это потому что хозяева турнира, США, их страну разбомбили, убив при этом законного главу государства.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Какой текущий режим в Иране, тебя колыхать совершенно не должно. Как и США. Это жители Ирана сами должны решать, плохой он для них или хороший.
Исключать надо самих американцев и не подпускать их к футболу, пусть в бейсболе своём что хотят то и делают отменяют кого хотят
Они там регулярно проигрывают то Кубе, то Японии, то Венесуэле. Как Англия в футболе - родоначальники с нереальными понтами
То есть когда Трамп сказал прямо, что Ирану лучше не приезжать, так как он не гарантирует им безопасность, это не считается?
-- Президент Ирана, -- подчеркнул госсекретарь Рубио, -- должен принять ответственное и нелёгкое решение оставить исторические земли Новороссии.
Пользователь Denosaur изменил свой комент. Так ещё и заблокировал меня.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Есть ещё другая порода с флажками одного государства на трибунах Камп Ноу )
С ними как быть ?
