Госсекретарь США Рубио об Иране на ЧМ-2026: «Никто в США не говорил им, что приезжать нельзя. Проблема будет не в спортсменах, а в других людях, которых они хотят взять»

Рубио об Иране на ЧМ-2026: никто в США не говорил им, что приезжать нельзя.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что футболистов сборной Ирана пустят на ЧМ-2026.

Ранее спецпосланник президента США Паоло Дзамполли обратился к ФИФА с просьбой заменить Иран на Италию на предстоящем чемпионате мира.

«Никто в США не говорил [сборной Ирана], что приезжать нельзя.

Проблема с Ираном будет не в спортсменах. Проблема будет в некоторых других людях, которых они хотят взять с собой. Возможно, мы не сможем впустить их. Но не самих спортсменов.

Были спекуляции о том, что Иран может не приехать, а Италия сможет занять их место. Если Иран решит не приезжать, то потому, что они сами это решили», – заявил Рубио.

Трамп о возможной замене Ирана на Италию на ЧМ-2026: «Интересный вопрос. Позвольте мне подумать»

Дональд Трамп: «Сборной Ирана рады на ЧМ, но я не считаю, что им уместно там быть – в плане их собственной жизни и безопасности»