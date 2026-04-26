  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Франции. «Марсель» поделил очки с «Ниццей», «Гавр» и «Мец» сыграли 4:4, «Лилль» одолел «Париж» в гостях
21

Во Франции прошли матчи 31-го тура Лиги 1 сезона-2025/26.

В пятницу «Ланс» на выезде спасся со счета 0:3 в игре с «Брестом» (3:3). 

В субботу «Лион» дома победил «Осер» (3:2), «ПСЖ» Матвея Сафонова в гостях разгромил «Анже» (3:0), «Монако» Александра Головина на выезде сыграл вничью с «Тулузой» (2:2). 

«Марсель» и «Ницца» сыграли вничью (1:1) в воскресенье. 

Лига 1 Франция. 31 тур
26 апреля 13:00, Стад дю Мустуа
Логотип домашней команды
Лорьян
Завершен
2 - 3
2.57xG1.99
Логотип гостевой команды
Страсбур
Матч окончен
90’
+9’
  Омобамиделе
90’
+2’
  Аджей
Кацерис   Игор Силва
85’
85’
Яссин   Эмега
Пажи   Дермэйн
82’
Макенго   Сумано
82’
76’
Мванга   Диегу Морейра
73’
Ойеделе
Кацерис
71’
Абержель   Авом
70’
Дьенг   Тосин
69’
67’
Энсисо   Годо
67’
Эль-Мурабет   Уаттара
65’
Дукуре   Омобамиделе
64’
О`Нил
62’
  Нанаси
  Пажи
54’
2тайм
Перерыв
  Кадью
26’
25’
Хойсберг
Лорьян
Мвого, Файе, Аджей, Меите, Пажи, Макенго, Куасси, Абержель, Кадью, Кацерис, Дьенг
Запасные: Кацерис, Камара, Бамба, Пажи, Дьенг, Йонгва, Сиба, Макенго, Абержель
1тайм
Страсбур:
Пендерс, Дукуре, Хойсберг, Ойеделе, Мванга, Нанаси, Эль-Мурабет, Яссин, Луиш, Амо-Амейо, Энсисо
Запасные: Мванга, Яссин, Нубисси, Энсисо, Юнссон, Дукуре, Эль-Мурабет, Чилуэлл, Фофана
Подробнее
Лига 1 Франция. 31 тур
26 апреля 15:15, Роазон Парк
Логотип домашней команды
Ренн
Завершен
2 - 1
1.56xG2.52
Логотип гостевой команды
Нант
Матч окончен
Шиманьски
90’
+6’
  Ронжье
90’
+2’
Аль-Тамари   Мукьеле
90’
+1’
Ронжье
88’
87’
Ганаго   Мохамед
87’
Аблин   Эль-Араби
Эмболо   Забири
81’
77’
Гильбер   Акапандье
Аит Будлаль
73’
68’
Леру   Гирасси
68’
Каба   Ассумани
Сейду   Нагида
68’
Блас   Шиманьски
68’
50’
Мачадо
2тайм
Перерыв
40’
  Ганаго
38’
Коцца
  Леполь
8’
Ренн
Самба, Мерлен, Брассье, Аит Будлаль, Сейду, Аль-Тамари, Камара, Ронжье, Блас, Леполь, Эмболо
Запасные: Блас, Эмболо, Силистри, Камара, Сиссе, Акабу, Руо, Сейду, Аль-Тамари
1тайм
Нант:
Антони Лопеш, Мачадо, Коцца, Юссеф, Гильбер, Сиссоко, Лепенан, Леру, Аблин, Каба, Ганаго
Запасные: Дефф, Гильбер, Авазьем, Ганаго, Карлгрен, Кабелла, Леру, Аблин, Каба
Подробнее
Лига 1 Франция. 31 тур
26 апреля 15:15, Стад Океан
Логотип домашней команды
Гавр
Завершен
4 - 4
2.65xG1.89
Логотип гостевой команды
Мец
Матч окончен
Льорис
90’
+6’
Эбоно   Мосенго
90’
+4’
Эбоно
90’
+2’
85’
  Эн
82’
Квилитая   Мишаль
82’
Деменге   Абуашвили
Гурна-Дуат
80’
Кешта   Буфаль
79’
Зуауи   Пембеле
79’
Дукуре   Кьереме
69’
  Дукуре
61’
54’
  Пандор
  Зуауи
52’
47’
Квилитая
Ндиайе   Гурна-Дуат
46’
46’
Мбула   Пандор
46’
Туре   Стамбули
2тайм
Перерыв
45’
+5’
  Эн
18’
Гбамен   Мбала
  Кешта
13’
9’
  Квилитая
  Саматта
5’
Гавр
Диав, Зуауи, Льорис, Секо, Него, Эбоно, Ндиайе, Кешта, Сумаре, Дукуре, Саматта
Запасные: Эбоно, Ндиайе, Мпаси, Кенку, Кешта, Дукуре, Мамбимби, Зуауи, Обугу
1тайм
Мец:
Си, Мбула, Йегбе, С. Сане, Цитаишвили, Сарр, Туре, Гбамен, Деменге, Эн, Квилитая
Запасные: Мбула, Деменге, Квилитая, Туре, Фишер, Куао, Гбамен, Диоп
Подробнее
Лига 1 Франция. 31 тур
26 апреля 15:15, Стад Жан Буэн
Логотип домашней команды
Париж
Завершен
0 - 1
1.12xG1.76
Логотип гостевой команды
Лилль
Матч окончен
90’
+4’
Нгой
Гори
90’
+4’
Камара   Траоре
90’
+2’
Кеббаль
90’
Ле-Мелу
85’
Ле-Мелу
85’
83’
Феликс Коррейя   Перрен
83’
Фернандес Пардо   Жиру
78’
Харальдссон   Мбаппе
Кеббаль
74’
Иконе
72’
Иммобиле   Колиошо
69’
Саймон   Кеббаль
69’
63’
Андре
49’
Буадди
Мунеци   Гори
46’
Максим Лопес   Матондо
46’
2тайм
Перерыв
26’
  Фернандес Пардо
Мбоу
10’
Париж
Трапп, Сангюи, Мбоу, Коппола, Камара, Максим Лопес, Ле-Мелу, Саймон, Мунеци, Иконе, Иммобиле
Запасные: Мунеци, Иммобиле, Камара, Нкамбадьо, Саймон, Отавио, Жеббель, Максим Лопес, Шерги
1тайм
Лилль:
Озер, Перро, Манди, Нгой, Менье, Буадди, Андре, Феликс Коррейя, Харальдссон, Мукау, Фернандес Пардо
Запасные: Феликс Коррейя, Харальдссон, Фернандес Пардо, Алессандро, Вердонк, Сахрауи, Бодар, Мбемба, Сантуш
Подробнее
Лига 1 Франция. 31 тур
26 апреля 18:45, Стадион Велодром
Логотип домашней команды
Марсель
Завершен
1 - 1
2.83xG1.41
Логотип гостевой команды
Ницца
Матч окончен
90’
+1’
Ваи   Ванхаутте
88’
  Ваи
Рульи
87’
Веа
86’
81’
Бар   Абди
81’
Абдул-Самед   Оморуйи
Тимбер   Абделли
81’
Нади   Камиссоко
80’
67’
Чо   Будаш
  Хейбьерг
66’
Вермерен   Гринвуд
63’
Эмерсон   Ммади
62’
46’
Сансон   Диоп
2тайм
Перерыв
44’
Ваи
Медина
44’
Эмерсон
29’
Марсель
Рульи, Медина, Балерди, Павар, Тимбер, Эмерсон, Вермерен, Хейбьерг, Нади, Веа, Обамеянг
Запасные: Нванери, Тимбер, Вермерен, Нади, Слимани, Лаго, де Ланге, Эмерсон, Эль-Кадмири
1тайм
Ницца:
Диуф, Бар, Клосс, Оппонг, Ба, Менди, Сансон, Абдул-Самед, Будауи, Чо, Ваи
Запасные: Чо, Дюпе, Сансон, Кулибали, Бар, Абдул-Самед, Ваи, Данте, Луше
Подробнее
Лига 1 Франция. 31 тур
24 апреля 18:45, Cтад Франсис Ле Бле
Логотип домашней команды
Брест
Завершен
3 - 3
0.31xG3.25
Логотип гостевой команды
Ланс
Матч окончен
90’
+4’
Эдуар
Кудер
90’
+4’
90’
+4’
  Сен-Максимен
Лала
90’
+4’
Дель Кастийо   Мбуп
89’
Гиндо   Зогбе
88’
85’
Сангаре
Тузар   Диас
80’
Дина-Эбимбе
75’
Дина-Эбимбе   Балде
67’
64’
Сима   Эдуар
64’
  Сима
60’
  Товен
55’
Томассон
53’
Масуаку   Байду
53’
Саид   Сен-Максимен
52’
Агиляр   Абдельхамид
52’
Сотока   Товен
2тайм
Перерыв
  Дина-Эбимбе
42’
  Тузар
24’
  Гиндо
7’
Брест
Кудер, Гиндо, Кулибали, Шардонне, Лала, Шотар, Дина-Эбимбе, Маньетти, Тузар, Дель Кастийо, Ажорк
Запасные: Гиндо, Лассус, Тузар, Канте, Жони, Дина-Эбимбе, Дель Кастийо, Маецки, Макалу
1тайм
Ланс:
Риссер, Масуаку, Сарр, Ганиу, Саид, Сотока, Юдоль, Томассон, Сангаре, Агиляр, Сима
Запасные: Фофана, Масуаку, Саид, Сима, Айдара, Сотока, Агиляр, Горжлен, Булатович
Подробнее
Лига 1 Франция. 31 тур
25 апреля 13:00, Групама Стэдиум
Логотип домашней команды
Лион
Завершен
3 - 2
2.16xG0.88
Логотип гостевой команды
Осер
Матч окончен
Клюйверт
89’
88’
  Око
84’
Менса
Эндрик   Клюйверт
77’
Яремчук   Тальяфико
77’
75’
Намасо   Мара
75’
Синайоко   Казимир
75’
Февр   Ахамада
  Яремчук
71’
  Толиссо
66’
59’
Сеная   Си
59’
Оппегор   Акпа
Мортон   Шулц
58’
Мера   Толиссо
58’
52’
Намасо
2тайм
Перерыв
35’
  Диоманде
Мангаля   Тессманн
34’
  Яремчук
19’
Лион
Грейф, Абнер, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз, Мангаля, Мортон, Морейра, Мера, Эндрик, Яремчук
Запасные: Мортон, Нарти, Эндрик, Геззаль, Мангаля, Мера, Яремчук, Дескам, Хатебур
1тайм
Осер:
Де Персен, Менса, Око, Диоманде, Сеная, Дануа, Овусу, Оппегор, Намасо, Февр, Синайоко
Запасные: Оппегор, Сьерральта, Диуссе, Февр, Синайоко, Намасо, Кулибали, Сеная, Негрель
Подробнее
Лига 1 Франция. 31 тур
25 апреля 17:00, Стад Раймон Копа
Логотип домашней команды
Анже
Завершен
0 - 3
0.98xG3
Логотип гостевой команды
ПСЖ
Матч окончен
Бамба   Диатта
86’
74’
Гонсалу Рамуш
Капель   Мутон
73’
72’
Меюлю   Мендеш
Рао-Лисоа   Анен
67’
Питер   Койялипу
67’
Сбаи   Машин
66’
63’
Барколя   Мбайе
52’
  Бералдо
46’
Хакими   Дро Фернандес
46’
Люка Эрнандес   Заир-Эмери
46’
Фабиан Руис   Жоау Невеш
2тайм
Перерыв
39’
  Меюлю
10’
Гонсалу Рамуш
7’
  Ли Кан Ин
Анже
Коффи, Экоми, Рао-Лисоа, Лефор, Бамба, Биэнла, Белькебла, ван ден Бомен, Капель, Сбаи, Питер
Запасные: Камара, Жернигон, Бамба, Рао-Лисоа, Капель, Сбаи, Зинга, Синате, Питер
1тайм
ПСЖ:
Сафонов, Люка Эрнандес, Пачо, Забарный, Хакими, Фабиан Руис, Бералдо, Меюлю, Барколя, Ли Кан Ин, Гонсалу Рамуш
Запасные: Люка Эрнандес, Хакими, Фабиан Руис, Меюлю, Барколя, Шевалье, Кварацхелия, Дембеле, Д. Дуэ
Подробнее
Лига 1 Франция. 31 тур
25 апреля 19:05, Стадиум де Тулуз
Логотип домашней команды
Тулуза
Завершен
2 - 2
2.15xG1.35
Логотип гостевой команды
Монако
Матч окончен
Сауэр
90’
+2’
Металь   Каманси
90’
+1’
Диоп   Виньоло
90’
+1’
  Коррейя да Силва
90’
84’
Аденгра   Погба
84’
Балогун   Бирет
Идальго   Азизи
79’
Восса   Сауэр
79’
75’
Градецки
75’
Аклиуш   Дайер
Расселл-Роу   Коррейя да Силва
74’
Николайсен
66’
62’
Мависса Элеби
  Расселл-Роу
61’
61’
Фати   Головин
2тайм
Перерыв
Крессуэлл
31’
18’
  Камара
6’
  Тезе
Тулуза
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Маккензи, Диоп, Идальго, Металь, Кассерес, Восса, Деннум, Расселл-Роу
Запасные: Расселл-Роу, Мчиндра, Сидибе, Кумбасса, Металь, Восса, Хауг, Диоп, Идальго
1тайм
Монако:
Градецки, Мависса Элеби, Фас, Керер, Фати, Аклиуш, Аденгра, Закария, Камара, Тезе, Балогун
Запасные: Фати, Аклиуш, Нибомбе, Аденгра, Кен, Туре, Балогун, Бамба, Кулибали
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

Таблица Чемпионата Франции

Статистика Чемпионата Франции

Что делать с Челестини?25905 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoЛорьян
logoТулуза
logoМонако
logoГавр
logoСтрасбур
logoНицца
logoПСЖ
logoБрест
logoЛион
logoОсер
результаты
logoПариж
logoМарсель
logoЛанс
logoРенн
logoМец
logoАнже
logoНант
logoлига 1 Франция
logoЛилль
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ланс во вторник играл в кубке, в пятницу матч чемпионата.
Что то не могу выделить какой то интересный матч в этом туре.
Ответ Konigstein
Брест в принципе тяжёлый выезд, особенно для третьего матча за неделю. (Поторопился я их хоронить🙃)
Ответ modesto
Норм Ланс отыгрался. Одни в первом тайме забивали, другие во втором.
жесткое начало для Ланса
Вперёд львы!!!
Дыра а не оборона, один полумомент у гостей и тут же гол...
Франция в последнее время приятно радует результативностью, почти в каждом туре есть голевые перестрелки со счетами 3-3, 4-3, теперь вот до 4-4 дошли. Обычно там всегда было много борьбы и мало голов, но в этом сезоне есть положительный тренд на увеличение зрелищности
Ренн так может в ЛЧ попасть. В следующем туре игра с Лионом на выезде. Потом с Парижем дома и в последнем туре на выезде с Марселем. Все в их руках.
Нант походу отправится в лигу 2, остались матчи с Марселем, Лансом и Тулузой. У Осера матчи с Анже, Ниццей и Лиллем.
Тулуза походу от матчей с Лансом не отошла еще
А не, все таки Тулуза смогла отыграться, прям за Лансом повторили
Вот ирям Монако Головина? Купил Александр по дешману ...
