Чемпионат Франции. «Марсель» поделил очки с «Ниццей», «Гавр» и «Мец» сыграли 4:4, «Лилль» одолел «Париж» в гостях

Во Франции прошли матчи 31-го тура Лиги 1 сезона-2025/26.
В пятницу «Ланс» на выезде спасся со счета 0:3 в игре с «Брестом» (3:3).
В субботу «Лион» дома победил «Осер» (3:2), «ПСЖ» Матвея Сафонова в гостях разгромил «Анже» (3:0), «Монако» Александра Головина на выезде сыграл вничью с «Тулузой» (2:2).
«Марсель» и «Ницца» сыграли вничью (1:1) в воскресенье.
Чемпионат Франции
31-й тур
Лорьян
Мвого, Файе, Аджей, Меите, Пажи, Макенго, Куасси, Абержель, Кадью, Кацерис, Дьенг
Запасные: Кацерис, Камара, Бамба, Пажи, Дьенг, Йонгва, Сиба, Макенго, Абержель
Страсбур:
Пендерс, Дукуре, Хойсберг, Ойеделе, Мванга, Нанаси, Эль-Мурабет, Яссин, Луиш, Амо-Амейо, Энсисо
Запасные: Мванга, Яссин, Нубисси, Энсисо, Юнссон, Дукуре, Эль-Мурабет, Чилуэлл, Фофана
Ренн
Самба, Мерлен, Брассье, Аит Будлаль, Сейду, Аль-Тамари, Камара, Ронжье, Блас, Леполь, Эмболо
Запасные: Блас, Эмболо, Силистри, Камара, Сиссе, Акабу, Руо, Сейду, Аль-Тамари
Нант:
Антони Лопеш, Мачадо, Коцца, Юссеф, Гильбер, Сиссоко, Лепенан, Леру, Аблин, Каба, Ганаго
Запасные: Дефф, Гильбер, Авазьем, Ганаго, Карлгрен, Кабелла, Леру, Аблин, Каба
Гавр
Диав, Зуауи, Льорис, Секо, Него, Эбоно, Ндиайе, Кешта, Сумаре, Дукуре, Саматта
Запасные: Эбоно, Ндиайе, Мпаси, Кенку, Кешта, Дукуре, Мамбимби, Зуауи, Обугу
Мец:
Си, Мбула, Йегбе, С. Сане, Цитаишвили, Сарр, Туре, Гбамен, Деменге, Эн, Квилитая
Запасные: Мбула, Деменге, Квилитая, Туре, Фишер, Куао, Гбамен, Диоп
Париж
Трапп, Сангюи, Мбоу, Коппола, Камара, Максим Лопес, Ле-Мелу, Саймон, Мунеци, Иконе, Иммобиле
Запасные: Мунеци, Иммобиле, Камара, Нкамбадьо, Саймон, Отавио, Жеббель, Максим Лопес, Шерги
Лилль:
Озер, Перро, Манди, Нгой, Менье, Буадди, Андре, Феликс Коррейя, Харальдссон, Мукау, Фернандес Пардо
Запасные: Феликс Коррейя, Харальдссон, Фернандес Пардо, Алессандро, Вердонк, Сахрауи, Бодар, Мбемба, Сантуш
Марсель
Рульи, Медина, Балерди, Павар, Тимбер, Эмерсон, Вермерен, Хейбьерг, Нади, Веа, Обамеянг
Запасные: Нванери, Тимбер, Вермерен, Нади, Слимани, Лаго, де Ланге, Эмерсон, Эль-Кадмири
Ницца:
Диуф, Бар, Клосс, Оппонг, Ба, Менди, Сансон, Абдул-Самед, Будауи, Чо, Ваи
Запасные: Чо, Дюпе, Сансон, Кулибали, Бар, Абдул-Самед, Ваи, Данте, Луше
Брест
Кудер, Гиндо, Кулибали, Шардонне, Лала, Шотар, Дина-Эбимбе, Маньетти, Тузар, Дель Кастийо, Ажорк
Запасные: Гиндо, Лассус, Тузар, Канте, Жони, Дина-Эбимбе, Дель Кастийо, Маецки, Макалу
Ланс:
Риссер, Масуаку, Сарр, Ганиу, Саид, Сотока, Юдоль, Томассон, Сангаре, Агиляр, Сима
Запасные: Фофана, Масуаку, Саид, Сима, Айдара, Сотока, Агиляр, Горжлен, Булатович
Лион
Грейф, Абнер, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз, Мангаля, Мортон, Морейра, Мера, Эндрик, Яремчук
Запасные: Мортон, Нарти, Эндрик, Геззаль, Мангаля, Мера, Яремчук, Дескам, Хатебур
Осер:
Де Персен, Менса, Око, Диоманде, Сеная, Дануа, Овусу, Оппегор, Намасо, Февр, Синайоко
Запасные: Оппегор, Сьерральта, Диуссе, Февр, Синайоко, Намасо, Кулибали, Сеная, Негрель
Анже
Коффи, Экоми, Рао-Лисоа, Лефор, Бамба, Биэнла, Белькебла, ван ден Бомен, Капель, Сбаи, Питер
Запасные: Камара, Жернигон, Бамба, Рао-Лисоа, Капель, Сбаи, Зинга, Синате, Питер
ПСЖ:
Сафонов, Люка Эрнандес, Пачо, Забарный, Хакими, Фабиан Руис, Бералдо, Меюлю, Барколя, Ли Кан Ин, Гонсалу Рамуш
Запасные: Люка Эрнандес, Хакими, Фабиан Руис, Меюлю, Барколя, Шевалье, Кварацхелия, Дембеле, Д. Дуэ
Расселл-Роу Коррейя да Силва
Тулуза
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Маккензи, Диоп, Идальго, Металь, Кассерес, Восса, Деннум, Расселл-Роу
Запасные: Расселл-Роу, Мчиндра, Сидибе, Кумбасса, Металь, Восса, Хауг, Диоп, Идальго
Монако:
Градецки, Мависса Элеби, Фас, Керер, Фати, Аклиуш, Аденгра, Закария, Камара, Тезе, Балогун
Запасные: Фати, Аклиуш, Нибомбе, Аденгра, Кен, Туре, Балогун, Бамба, Кулибали
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
Что то не могу выделить какой то интересный матч в этом туре.
Нант походу отправится в лигу 2, остались матчи с Марселем, Лансом и Тулузой. У Осера матчи с Анже, Ниццей и Лиллем.