Сперцян о том, как изменить правила игры рукой, чтобы не возникало споров: «Не знаю. А с линиями у нас все в порядке разве? Мое дело – играть в футбол»
– Как изменить трактовки по игре рукой, чтобы назначенные пенальти не вызывали ни у кого вопросов?
– Честно, я не знаю. А с линиями у нас все в порядке разве? Поэтому мое дело – играть в футбол, – сказал Сперцян.
Вчера «Краснодар» победил «Спартак» (2:1) в 26-м туре Мир РПЛ.
Сперцян о том, что арбитры «тащат» «Краснодар» к титулу: «Что вы хотите от меня? Мы выходим играть в футбол. Моменты с Умяровым и Оласой чуть разные. Почему? Пусть ответит судья»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Пы.Сы. Такие моменты, как в случае с Умяровым, рассматриваться отдельно, т.к. рука была отставлена после толчка Кордобы!