  • Сперцян о том, как изменить правила игры рукой, чтобы не возникало споров: «Не знаю. А с линиями у нас все в порядке разве? Мое дело – играть в футбол»
Сперцян о том, как изменить правила игры рукой, чтобы не возникало споров: «Не знаю. А с линиями у нас все в порядке разве? Мое дело – играть в футбол»

Сперцян о правилах игры рукой: а с линиями у нас все в порядке разве?.

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос, как бы он изменил правила игры рукой.

Как изменить трактовки по игре рукой, чтобы назначенные пенальти не вызывали ни у кого вопросов?

– Честно, я не знаю. А с линиями у нас все в порядке разве? Поэтому мое дело – играть в футбол, – сказал Сперцян. 

Вчера «Краснодар» победил «Спартак» (2:1) в 26-м туре Мир РПЛ

Сперцян о том, что арбитры «тащат» «Краснодар» к титулу: «Что вы хотите от меня? Мы выходим играть в футбол. Моменты с Умяровым и Оласой чуть разные. Почему? Пусть ответит судья»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
А что если специально все так сделано, что бы была возможность влиять на результат в угоду государству? Чем больше скандалов тем больше внимание уводят в медиа от реальных проблем жизни. Все футбольные болельщики мусолят эти бесконечные судейские курьезы, а ведь это трудоспособные мужики, которые уходят от реальности когда начинается матч… и все ищут виноватого в мажиче, а футболистам внушают, твое дело играть и не вякать… хотя мне кажется виновна система…
Ответ Mark Anisimov
А что если специально все так сделано, что бы была возможность влиять на результат в угоду государству? Чем больше скандалов тем больше внимание уводят в медиа от реальных проблем жизни. Все футбольные болельщики мусолят эти бесконечные судейские курьезы, а ведь это трудоспособные мужики, которые уходят от реальности когда начинается матч… и все ищут виноватого в мажиче, а футболистам внушают, твое дело играть и не вякать… хотя мне кажется виновна система…
Скорее всего так и есть. Футбол самый популярный вид спорта и к нему очень много внимания!
Ответ Слава_КПСС
Скорее всего так и есть. Футбол самый популярный вид спорта и к нему очень много внимания!
Самый популярный вид спорта сегодня в России дзюдо. А до дзюдо был теннис.
Вот именно, надо играть в футбол, а не устраивать вокруг арбитров хороводы. :)
Что тут знать? Если рука не прижата к корпусу, неважно играл рукой или попал мяч - пенальти! Но при условии, что это для всех! Независимо от клубных принадлежностей! И не надо говорить, что будут выцеливать руки! Это довольно-таки проблематично. Если будут равные отношения ко всем, то и не будет таких проблем. Вот только судейский корпус надо настроить на эти равные отношения!
Пы.Сы. Такие моменты, как в случае с Умяровым, рассматриваться отдельно, т.к. рука была отставлена после толчка Кордобы!
Нужны четкие красные линии
Представляю, что было бы, если в игре с Балтикой им поставили бы пенальти , а вчера бы нет.
Ответ ZenitFan
Представляю, что было бы, если в игре с Балтикой им поставили бы пенальти , а вчера бы нет.
Они бы скулили, что их, якобы, засуживают. А сейчас об обратном почему то умалчивают...
Ответ Александр Поливенко
Они бы скулили, что их, якобы, засуживают. А сейчас об обратном почему то умалчивают...
тогда бы умалчивали бы об обратном, а сейчас слушаем скулеж газпромовских
его дело молчать. или свалить за периметр. без него разберутся.
Всем футболистам ( кроме вратаря) надеть смирительные рубашки, тогда и за футболку не схватить, и на руке пенальти не поставят, она же прижатая, не увеличивает площадь тела!
Армянину грех жаловаться на линии. С Ахмата они ему 3 очка принесли незасчитав гол Ахмата
Я думал его дело бровки кверху, ручки в стороны и хоровод вокруг судьи водить. А он в футбол играть. Вона чо
Играть в футбол и фоточки с коленочкой с царапками выкладывать
Роман Нагучев: «Мне кажется более справедливым правило, что любая рука – пенальти. Пусть лучше это определяется самой игрой, чем ретроградным Меркурием, микроскопом и хрен знает чем еще»
23 апреля, 19:15
Адамов о 0:0 с «Локо»: «У нас только о судействе и говорят после каждой игры. Футболисты не понимают, как трактуются моменты. Я вообще не понял просмотр эпизода с Дивеевым»
23 апреля, 08:33
