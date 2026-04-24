Сперцян о том, как изменить правила игры рукой, чтобы не возникало споров: «Не знаю. А с линиями у нас все в порядке разве? Мое дело – играть в футбол»

Сперцян о правилах игры рукой: а с линиями у нас все в порядке разве?.

Полузащитник «Краснодара » Эдуард Сперцян ответил на вопрос, как бы он изменил правила игры рукой.

– Как изменить трактовки по игре рукой, чтобы назначенные пенальти не вызывали ни у кого вопросов?

– Честно, я не знаю. А с линиями у нас все в порядке разве? Поэтому мое дело – играть в футбол, – сказал Сперцян.

Вчера «Краснодар» победил «Спартак » (2:1) в 26-м туре Мир РПЛ .

