  «Рома» объявила об уходе Раньери с поста советника: «Благодарим за вклад в развитие клуба. Уверены в пути под руководством Гасперини»
«Рома» объявила об уходе Раньери с поста советника: «Благодарим за вклад в развитие клуба. Уверены в пути под руководством Гасперини»

Клаудио Раньери ушел из «Ромы».

Клаудио Раньери покинул пост советника руководителей «Ромы».

«Рома» подтверждает прекращение сотрудничества с Клаудио Раньери. Клуб хотел бы поблагодарить Клаудио за его значительный вклад в развитие «Ромы». Он руководил командой в очень сложный период, и мы всегда будем благодарны ему за его усилия.

Клуб силен, у него есть твердое руководство и четкое видение. «Рома» всегда будет на первом месте. Мы полностью уверены в дальнейшем пути под руководством Джан Пьеро Гасперини», – говорится в заявлении.

Гасперини не сдержал слез на пресс-конференции перед игрой с «Аталантой» и ответил на слова Раньери, назвавшего Джан Пьеро 4-м выбором для «Ромы» прошлым летом

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Ромы»
Эх, а представьте какой будет эпик если Раньери вернется сейчас в Лестер, и выведет его обратно в АПЛ?
Я тоже думаю об этом и мечтаю.
Это каждодневная работа в другой стране. А еще в очень сложных лигах. Если Лигу 1 вероятнее всего Лестер пройдёт сразу, то в Чемпионшипе риск зависнуть надолго очень большой
Раньери можно и отдохнуть, дед то реально легендарный.
Величайший наравне с Рехагелем
Ну борщить тоже не нужно
Есть подозрение, что решение ошибочное

И Гасперини уйдет если не этой зимой, то следующим летом
Очень может быть. Судя по всему Гасперини приходил под обещания серьёзного усиления и влияния на трансферы. По факту покупали тех, кто ему не нужен, а теперь из-за Ффп еще и продавать придется.
Судя по всему Гасперини решил расширить свои полномочия в Роме, и изжить людей с авторитетом. Возможно, для его работы, это неплохо, но, по факту, пока выглядит не очень.
Раньери не останется без работы, если будет необходимость. В сборной Италии мог бы быть полезен.
минус Массара ещё летом. Гасп получает всю власть, но если провалится в новом сезоне и сам пинок под зад походу получит
два деда повздорили, "молодость" победила)
Я тоже уверен, что с Гасперини они ничего не добьются. Его уход из "Аталанты", где для него были созданы идеальные условия, - это какой-то иррациональный каприз. Гасперини не тренер для больших клубов.
Всё же идеальными условия назвать невполне можно. Покупать кого хочешь - он не мог, продавать кого нужно - вынуждены. Он поэтому то и пришел в Рому - под обещания сильного состава и трансферов.
А я уверен, что Гасп добьётся успеха в Роме как и в Аталанте. Это не быстрое действия конечно же.
Зря. Очевидно, что его выпроводили.
Чем отличается Урфин Джюс от настоящего волшебника? Скоро это увидят болельщики "Ромы".
Раньеры феномен, сначало с Лестором показал сказку, а потом и с Ромой всех выигрывал)
Один дед не захотел, чтобы у него над душой стоял другой дед. Звучит логично.
Гасперини не сдержал слез на пресс-конференции перед игрой с «Аталантой» и ответил на слова Раньери, назвавшего Джан Пьеро 4-м выбором для «Ромы» прошлым летом
18 апреля, 10:41
Дибала и Пеллегрини могут уйти из «Ромы», сообщил Раньери: «Нам надо снижать расходы на зарплаты из-за ФФП. Если найдем общий язык – отлично, нет – придется попрощаться»
5 февраля, 18:59
