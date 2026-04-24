«Рома» объявила об уходе Раньери с поста советника: «Благодарим за вклад в развитие клуба. Уверены в пути под руководством Гасперини»

Клаудио Раньери ушел из «Ромы».

Клаудио Раньери покинул пост советника руководителей «Ромы».

«Рома » подтверждает прекращение сотрудничества с Клаудио Раньери . Клуб хотел бы поблагодарить Клаудио за его значительный вклад в развитие «Ромы». Он руководил командой в очень сложный период, и мы всегда будем благодарны ему за его усилия.

Клуб силен, у него есть твердое руководство и четкое видение. «Рома» всегда будет на первом месте. Мы полностью уверены в дальнейшем пути под руководством Джан Пьеро Гасперини », – говорится в заявлении.

Гасперини не сдержал слез на пресс-конференции перед игрой с «Аталантой» и ответил на слова Раньери, назвавшего Джан Пьеро 4-м выбором для «Ромы» прошлым летом